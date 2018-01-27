Цена Победы: чего стоило снять блокаду Ленинграда

27 января 1944 года в Ленинграде был дан салют в ознаменование окончательного освобождения города от блокады, которая продолжалась 871 день, с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. "Правда.Ру" вместе с известным историком Кириллом Александровым вспоминает важные факты, связанные с сегодняшней годовщиной.

По данным НКВД, при обороне Ленинграда во время блокады погибли 700-800 тысяч человек. Эти данные основаны на выписках из домовых книг, которые представляют собой достаточно надежный источник, но не охватывают целые категории погибших: в данном случае речь идет только о гражданском населении.

Причем и эти цифры неполные. Во-первых, они не касаются первых месяцев блокады, а во-вторых, сюда не входят данные об умерших уже после эвакуации (по свидетельствам очевидцев, многие из вывезенных блокадников продолжали умирать от дистрофии тысячами). И, в-третьих, в эти цифры не входят данные о потерях среди беженцев из Ленинградской и соседних областей, которые приехали в Ленинград и там же погибли.

Поэтому можно дать лишь очень приблизительные цифры по погибшим в блокадном городе. Это 1-1,3 млн человек (повторюсь, это данные по мирным жителям). Еще около 36 тысяч человек — это жертвы бомбардировок и обстрелов за два с половиной года. Таким образом, суммируя потери гражданского населения и военных (опять-таки, по очень приблизительным подсчетам) получаем условную цифру в 2 млн человек.

Необходимость обороны города, которую несколько лет назад внезапно начали подвергать сомнению в ряде СМИ, безусловно, существовала: в случае его сдачи стратегическое положение советских войск неизбежно бы ухудшилось — это и уничтожение Балтийского флота, и высвобождение сил группы армий "Север", которые сразу были бы задействованы на других участках фронта.

Судьба Великой Отечественной войны решалась в центре и на юге, под Ржевом, а потом и под Сталинградом, а также на Кавказе. В этой ситуации находившиеся под Ленинградом немецкие войска в 1942-1943 годах использовались как "дойная корова": из их состава постоянно брали воинские части для участия на главных театрах военных действий.

Попытки прорыва блокады Ленинграда неоднократно предпринимались и в 1941 году, и в 1942 году. Однако добиться его не удавалось. Немцы довольно грамотно оборонялись, используя не только преимущества местности, но и просчеты советского командования.

Кроме того, советское правительство не воспользовалось имевшейся возможностью для снятия блокады и вывода Финляндии из войны. Точно так же, как и Япония, Финляндия всю войну сохраняла дипломатические отношения с СССР, хотя вела ожесточенную борьбу против США на Тихом океане. Дело в том, что она являлась лишь формальным союзником Германии и не была связана с ней договорными отношениями по войне с СССР, тем более что союзники СССР по Антигитлеровской коалиции долгое время сохраняли с ней дипломатические отношения (англичане — до декабря 1941 года, американцы — до лета 1944 года) — несмотря на то, что формально она являлась союзницей Германии.

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