ЕС будет ломать беженцев: "Пусть принимают евроислам!"

Сирийский мусульманин и исламовед Бассам Тиби разработал "евроислам" — "адаптированную версию ислама" для беженцев, которые хотят поселиться в странах Европейского союза, но в силу ряда своих религиозных принципов не могут эффективно интегрироваться в европейскую жизнь.

В частности, евроислам предлагает разделение религии и политики, отказ от джихада и шариата, принятие демократии, толерантности, при которой люди разной веры равны, а не находятся в отношениях подчинения друг с другом, отказ от превосходства сиядата и религиозного превосходства мусульман.

Подобные предложения может выдвигать только человек неверующий, они абсолютно несерьезны, заявил "Правде.Ру" муфтий, председатель Духовного управления мусульман республики Северная Осетия-Алания Хаджимурад Гацалов.

— Я считаю, что это мог предложить только глупый и больной человек.

В исламе нет высокомерия, есть терпимость. Не толерантность, а терпимость. В исламе все вещи, которые западная демократия сегодня пропагандирует и пытается сделать, давно прописаны.

А отказ от шариата… Шариат — это основа ислама, правовое обоснование ислама, это и есть ислам. И как может быть ислам без шариата?…

Это предлагает человек неверующий. Я не могу ему оценки давать, но то, что я слышу — это несерьезно абсолютно.

Основные принципы ислама — они благо для всего человечества. Там нет джихада в том понимании, которое на сегодня есть. И нет всего того негативного, что сегодня усилиями, будем говорить, части мусульман, внесено в ислам. В исламе этого нет.

Есть милость, есть милосердие, есть добро, есть совершенствование человеческой души. И поэтому любой человек, который придерживается ислама, он — благо для любого общества. А если человек его не придерживается и называет себя мусульманином, он — проблема для любого общества, в том числе для исламского.

Неправильный путь избрал этот человек — и говорит глупости. Какие ценности демократические? Для меня нет демократических ценностей в Европе абсолютно. Мои ценности здесь, в России. И они выше любой европейской ценности. Потому что здесь есть человечность, здесь есть милосердие, есть нравственность — чего там нет.

И когда мне кто-то начинает рассказывать, что Европа — это территория демократии, мне смешно бывает. Не может религия (и православие в том числе) присутствовать там, где однополые браки, где нравственность попирается, где смысл самой морали уничтожается.

Надо там поправить всё, дело же не в приезжих — в Европе надо поправить. А беженцам надо просто свою нравственность повышать, им надо повышать воспитание. И надо бороться с их невежеством, воспитывать и учить их.

При чем здесь шариат? Я не пойму: зачем мешать одно с другим? У людей, которые приехали, проблем с шариатом нет. Вернее, они не привезли шариат, от которого проблемы, у них у самих проблема с шариатом. Они уже не соблюдают того, что им предписано. Большинство из них не молятся. Все вещи, которые делают эти люди (по крайней мере, то, о чем мы читаем, что они хамят, что они оскорбляют женщин, что они пристают), — это жестко порицается в исламе.

Проблему не в исламе надо искать. Проблему надо искать в его носителях, которые не понимают ислам, и в истории. Я всегда выступаю против такого понятия, как война цивилизаций. Потому что мы все — порождение одной сегодняшней цивилизации. Но разные пласты этой цивилизации имеют разного уровня воспитанность и культуру. Существует противостояние различных культур и, более того, бескультурья. И ислам здесь не при чем.

Если бы люди придерживались ислама, как он прописан, и вообще религии, в том числе христианства, у нас бы давно благоденствие наступило. Потому что вся демократия прописана в исламе конкретно — и выборность, и взаимоуважение, и свобода, и равенство, и братство, все, что на Западе есть (но только на словах, а делается совсем по-другому).

Беседовала Оксана ОРЛОВСКАЯ

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!