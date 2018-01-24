Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Экспертное мнение
Авто Телебашня Занимательные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Общество Экономика Наука Политика Мир Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия Религия События недели Экспертное мнение Видео
Автор Редакция рубрики "Политика"

Как ПАСЕ повышает рейтинг Путина

Экспертное мнение

Заявление ПАСЕ по Крыму работает на консолидацию крымчан вокруг президента. "Спасибо, ПАСЕ, мы получили еще один мобилизационный ресурс", — сказал "Правде.Ру" крымский активист Александр Форманчук.

Как ПАСЕ повышает рейтинг Путина. 382172.jpeg

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "О гуманитарных последствиях войны на Украине". В частности, Москву призывают отказаться от "принудительной выдачи" российских паспортов гражданам, проживающим на территории Крыма, снять запрет с деятельности меджлиса крымско-татарского народа* и освободить военнопленных и политзаключенных.

Как сказал "Правде.Ру" заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, Александр Форманчук, это заявление подавляющее большинство крымчан воспринимает как "оскорбление".

"Мы проявили свою волю, характер и вернулись в Россию, поэтому получали паспорта граждан РФ с гордостью", - сказал он.

"Это заявление ПАСЕ работает на консолидацию крымчан в канун президентских выборов. Спасибо, ПАСЕ — мы получили еще один дополнительный ресурс мобилизации и еще более активно будем голосовать за нашего лидера на выборах", — заметил активист.

Что касается политзаключенных, то по словам Александра Форманчука, "мы бы их освободили, если бы нашли", а "массовое преследование крымских татар", упоминаемое в резолюции ПАСЕ, — это на самом деле "суд над несколькими активистами запрещенной в России партии "Хизб ут-Тахрир", пояснил активист.

Меджлис* был одним из участников украинского майдана, который привел к государственному перевороту на Украине. Ему, по словам Александра Форманчука, "была предоставлена возможность легального участия в интеграции Крыма в государственно-правовое пространство России" и даже "адвокат в лице президента Татарстана Миннинханова".

Последний пытался организовать встречу Мустафы Джемилева с президентом Путиным, но в последний момент Джемилев передумал. Что касается Ленура Ислямова, который сегодня является "главным экстремистом" и "призывает крымских татар мечом и кровью освобождать Крым", он, напомнил активист, несколько месяцев был вице-премьером крымского правительства Аксенова. "А потом эти люди стали на путь открытой борьбы, призывая к провокациям против российского государства", — сказал Форманчук.

Естественно, в итоге было принято решение о запрете меджлиса* как экстремистской организации, поэтому в Крыму сегодня нет ни легальных, ни полулегальных "меджлисов" и "некого легализовывать", подчеркнул эксперт .

Никаких военнопленных тоже нет. "Был массовый переход военнослужащих украинских вооруженных сил на сторону российских вооруженных сил, и многие из них добровольно и честно служат в рядах российской армии. А меньшинство, которое не захотело этого делать получило возможность спокойно уехать за пределы Крыма", — резюмировал Александр Форманчук.

Напомним, в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Три года подряд Россия отказывается направлять делегатов для работы в сессиях ассамблеи. В Москве предлагали документально закрепить недопустимость санкций в отношении национальных делегаций, однако в ПАСЕ на эту инициативу не отреагировали.

В июне 2017 года Россия приостановила выплату части средств в бюджет Совета Европы до тех пор, пока не будут восстановлены полномочия делегации РФ в ПАСЕ. Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы датчанин Майкл Ааструп Йенсен заявил, что в ПАСЕ выступают за снятие санкций с российской делегации при условии, что Москва "выполнит резолюцию, которую мы предложили".

В Совете Федерации РФ не исключают, что европейские чиновники могут поставить вопрос об исключении РФ за неуплату взносов.

*Организация, запрещенная в России

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


ПАСЕ-Россия: конец игры
Темы крым ПАСЕ выборы крымские татары выборы президента
Актуальная аналитика
Авто
Топ-10 ошибок при покупке автомобиля
Экспертное мнение
Это будет неприятно смотреть: Ирина Роднина об Олимпиаде
Техника красоты
Как продлить жизнь косметическим аксессуарам
Читательский топ
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Медики вычислили норму шагов в день для здоровья пожилых
Почему Китай признает проигрыш НОАК армии России
Климкин разоблачил "трюк России" с украинской техникой в Крыму
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Сейчас читают
Спецвойска России: маскировка и дезинформация противника
Армия
Спецвойска России: маскировка и дезинформация противника Видео 
Кошки тоже впадают в маразм
Экология
Кошки тоже впадают в маразм
Кошмар для WADA: в скандале с Россией нет пути назад
Экспертное мнение
Кошмар для WADA: в скандале с Россией нет пути назад Видео 
Эксперт: Трамп, МОК и МИД просто перевели стрелки
Необычная неделя
Эксперт: Трамп, МОК и МИД просто перевели стрелки Видео 
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум

Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы датчанин Майкл Ааструп Йенсен потребовал от России выполнения условий, чтобы делегация нашей страны могла вернуться в ПАСЕ. При этом он обвинил Россию в шантаже.

Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Медики вычислили норму шагов в день для здоровья пожилых
Здоровье
Медики вычислили норму шагов в день для здоровья пожилых
Мир
Почему Китай признает проигрыш НОАК армии России
Украина
Климкин разоблачил "трюк России" с украинской техникой в Крыму
Мир
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум

Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы датчанин Майкл Ааструп Йенсен потребовал от России выполнения условий, чтобы делегация нашей страны могла вернуться в ПАСЕ. При этом он обвинил Россию в шантаже.

Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Мир
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Мир
Что теперь будет: ПАСЕ рассказала о геноциде на Украине
Мир
Украинцы стонут: "Мы для европейцев рабы и холопы"
Мир
В КНР призвали Россию к совместному противостоянию США

Китайские военные считают, что Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона.

В КНР призвали Россию к совместному противостоянию США
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Мир
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Мир
Срочное предупреждение в США: Аляску может смыть цунами
Мир
Названа причина массового недопуска спортсменов из России на Олимпиаду
Александр Артамонов Богатство под ногами: как добыть алмазы из дорог и стен Александр Артамонов Любовь Степушова Давос и ныне там: Россия выходит из "семейного" бизнеса Любовь Степушова Айдын Мехтиев "Танчики" Эрдогана: турки начали игру без спроса Айдын Мехтиев
Комментарии
Это будет неприятно смотреть: Ирина Роднина об Олимпиаде
Россия готовится к выходу из Совета Европы
Что теперь будет: ПАСЕ рассказала о геноциде на Украине
Почему Китай признает проигрыш НОАК армии России
Акт агрессии: что сделает Россия с попытками Украины сорвать ЧМ-2018
Россия готовится к выходу из Совета Европы
Что теперь будет: ПАСЕ рассказала о геноциде на Украине
Это - война? Турецкая армия убила офицеров США
До второго пришествия: чудеса Иисуса в Библии и Коране
Глава ЦИК поздравила основателя "Романовской империи" с признанием Гамбией
Это будет неприятно смотреть: Ирина Роднина об Олимпиаде
Непогода помешала Волкеру приехать в Донбасс
Климкин разоблачил "трюк России" с украинской техникой в Крыму
Климкин разоблачил "трюк России" с украинской техникой в Крыму
Климкин разоблачил "трюк России" с украинской техникой в Крыму
Глава ВТБ: новые санкции США станут объявлением войны
Это будет неприятно смотреть: Ирина Роднина об Олимпиаде
Что теперь будет: ПАСЕ рассказала о геноциде на Украине
Это будет неприятно смотреть: Ирина Роднина об Олимпиаде
К Трампу на смотрины, к русским — за деньгами: зачем Собчак едет в США
Как ПАСЕ повышает рейтинг Путина
Интересное в фото Все >
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
В мире животных. Забавно! 9 Фото В мире животных. Забавно!
Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома 9 Фото Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома
Мужское Все >
Зачем мы отказываемся от лучшего в мире автомата?
Зачем мы отказываемся от лучшего в мире автомата?
Белый лебедь Ту-160 стал кошмаром Белого Дома
Белый лебедь Ту-160 стал кошмаром Белого Дома
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
Что такое эмпатия, и почему её всё меньше
Что такое эмпатия, и почему её всё меньше
6 видов неврозов
6 видов неврозов
Почему любители "умных" цитат не очень умны
Почему любители "умных" цитат не очень умны
Какое слово самое "страшное"
Какое слово самое "страшное"
Что такое психологические защиты
Что такое психологические защиты
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Полезный завтрак: фриттата с гречкой
Полезный завтрак: фриттата с гречкой
Как правильно дышать во время занятий спортом?
Как правильно дышать во время занятий спортом?
Как избавиться от жесткости мышц по утрам?
Как избавиться от жесткости мышц по утрам?
Упражнения для всего тела без дополнительного оборудования
Упражнения для всего тела без дополнительного оборудования
Как начать заниматься спортом?
Как начать заниматься спортом?
Оружие Все >
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
История и современность Все >
Наследие
Что сулит встреча с самим собою?

Поговаривают, что у каждого человека есть двойники. Увидеть свое зеркальное отражение, значит встретить свою смерть.

Что сулит встреча с самим собою?
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Древние покровители России - вы удивитесь?
Древние покровители России - вы удивитесь?
Тайная трагедия Чернобыля-2
Тайная трагедия Чернобыля-2
Меркель призвала ЕС к конкуренции с Россией и США
Меркель призвала ЕС к конкуренции с Россией и США
Байден посоветовал не верить украинцам на слово
Байден посоветовал не верить украинцам на слово
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался