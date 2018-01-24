Как ПАСЕ повышает рейтинг Путина

Заявление ПАСЕ по Крыму работает на консолидацию крымчан вокруг президента. "Спасибо, ПАСЕ, мы получили еще один мобилизационный ресурс", — сказал "Правде.Ру" крымский активист Александр Форманчук.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "О гуманитарных последствиях войны на Украине". В частности, Москву призывают отказаться от "принудительной выдачи" российских паспортов гражданам, проживающим на территории Крыма, снять запрет с деятельности меджлиса крымско-татарского народа* и освободить военнопленных и политзаключенных.

Как сказал "Правде.Ру" заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, Александр Форманчук, это заявление подавляющее большинство крымчан воспринимает как "оскорбление".

"Мы проявили свою волю, характер и вернулись в Россию, поэтому получали паспорта граждан РФ с гордостью", - сказал он.

"Это заявление ПАСЕ работает на консолидацию крымчан в канун президентских выборов. Спасибо, ПАСЕ — мы получили еще один дополнительный ресурс мобилизации и еще более активно будем голосовать за нашего лидера на выборах", — заметил активист.

Что касается политзаключенных, то по словам Александра Форманчука, "мы бы их освободили, если бы нашли", а "массовое преследование крымских татар", упоминаемое в резолюции ПАСЕ, — это на самом деле "суд над несколькими активистами запрещенной в России партии "Хизб ут-Тахрир", пояснил активист.

Меджлис* был одним из участников украинского майдана, который привел к государственному перевороту на Украине. Ему, по словам Александра Форманчука, "была предоставлена возможность легального участия в интеграции Крыма в государственно-правовое пространство России" и даже "адвокат в лице президента Татарстана Миннинханова".

Последний пытался организовать встречу Мустафы Джемилева с президентом Путиным, но в последний момент Джемилев передумал. Что касается Ленура Ислямова, который сегодня является "главным экстремистом" и "призывает крымских татар мечом и кровью освобождать Крым", он, напомнил активист, несколько месяцев был вице-премьером крымского правительства Аксенова. "А потом эти люди стали на путь открытой борьбы, призывая к провокациям против российского государства", — сказал Форманчук.

Естественно, в итоге было принято решение о запрете меджлиса* как экстремистской организации, поэтому в Крыму сегодня нет ни легальных, ни полулегальных "меджлисов" и "некого легализовывать", подчеркнул эксперт .

Никаких военнопленных тоже нет. "Был массовый переход военнослужащих украинских вооруженных сил на сторону российских вооруженных сил, и многие из них добровольно и честно служат в рядах российской армии. А меньшинство, которое не захотело этого делать получило возможность спокойно уехать за пределы Крыма", — резюмировал Александр Форманчук.

Напомним, в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Три года подряд Россия отказывается направлять делегатов для работы в сессиях ассамблеи. В Москве предлагали документально закрепить недопустимость санкций в отношении национальных делегаций, однако в ПАСЕ на эту инициативу не отреагировали.

В июне 2017 года Россия приостановила выплату части средств в бюджет Совета Европы до тех пор, пока не будут восстановлены полномочия делегации РФ в ПАСЕ. Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы датчанин Майкл Ааструп Йенсен заявил, что в ПАСЕ выступают за снятие санкций с российской делегации при условии, что Москва "выполнит резолюцию, которую мы предложили".

В Совете Федерации РФ не исключают, что европейские чиновники могут поставить вопрос об исключении РФ за неуплату взносов.

*Организация, запрещенная в России

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