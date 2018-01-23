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Автор Любовь Степушова

Акт агрессии: что сделает Россия с попытками Украины сорвать ЧМ-2018

Экспертное мнение

Усилия Киева по бойкоту и дезорганизации ЧМ-2018 по футболу — это самопиар и немотивированная агрессия Украины против России, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Украине не удасться организовать беспорядки на ЧМ 2018. 382121.jpeg

22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об усилиях его страны, предпринимаемых для бойкота футбольного чемпионата мира или организации протестов фанатов в России.

"Мы разговариваем с разными федерациями, с разными организациями фанатов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России", — цитирует слова Климкина "Интерфакс-Украина".

Как сказал "Правде.Ру" заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин, "очень жаль, что министр иностранных дел сопредельного государства высказывается в таком тоне".

Это попытка создать "негативный резонанс в отношении чемпионата мира в России, и, безусловно, привлечь внимание к деструктивной позиции Киева". При этом, отметил депутат, Украина не вышла в финальную часть ЧМ-2018, что еще раз подчеркивает немотивированную агрессивную позицию Киева.

По мнению Юрия Швыткина, Россия на высоком уровне безопасности провела Кубок конфедераций-2017 и болельщики "не чувствовали дискомфорта".

Депутат не пожелал "сильно расшифровывать технические средства защиты", но заметил, что "сюда входит комплекс мероприятий по выявлению лиц, вынашивающих намерение совершить преступления, и обеспечение физической охраны болельщиков".

"У нас есть база данных болельщиков, склонных к беспорядкам, которые ранее были в поле зрения правоохранительных органов - либо в нашей стране, либо в других государствах. Поэтому к ним будет еще более пристальное внимание", - подчеркнул парламентарий.

Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В середине ноября сообщалось, что ФИФА связалась с информатором ВАДА Григорием Родченковым, желая получить доказательства применения допинга российскими футболистами. Позднее представители ассоциации заявили, что россияне не нарушали антидопинговые правила.

Как сообщали российские СМИ, Совет Федерации имеет документальные сведения о том, что США планируют через европейских спортивных чиновников оказать "максимальное давление" на Россию в 2018 году с целью дискредитации чемпионата мира по футболу.

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