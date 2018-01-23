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Автор Редакция рубрики "Общество"

Полусухой закон: пьющих россиян вернут в СССР

Экспертное мнение

Госдума РФ рассмотрит законопроект о принудительном лечении алкоголиков и возрождении советских лечебно-трудовых профилакториев. Автор инициативы — депутат Госдумы РФ от "Единой России" Николай Говорин — отмечает, что "выраженный алкоголизм — это психическое заболевание", поэтому в наркологические центры будут отправлять по решению суда, если человек совершает уже не первое административное правонарушение.

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Такой вариант изоляции от общества предусматривает срок от трех месяцев до года. Пока документ рассматривают экспертные комиссии. Если они оценят его положительно, законопроект будет внесен в Госдуму уже весной.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк в интервью "Правде.Ру" назвал здоровье "лучшей инвестицией" со стороны государства и заявил о необходимости заимствовать по всему миру самые передовые и эффективные методики борьбы с алкоголизмом и другими вредными привычками. Относится ли к их числу возрождение советской практики ЛТП — конечно, еще вопрос.

И вообще, нужна ли такая довольно жесткая мера, если учесть, что (по официальным данным, во всяком случае) россияне уже стали пить на 80% меньше? А ведь именно такой прорыв объявила недавно глава Минздрава РФ Вероника Скворцова: по ее словам, фантастический результат достигнут всего за "пять-семь лет" благодаря успешно реализуемым программам властей.

"Я не считаю, что на 80% снизилось потребление алкоголя. Я бы очень хотел, чтобы так все и было, но цифры очень масштабные, и верится в них с трудом. Но если есть действительно грамотная работа с населением, если на государственном уровне нам прививают привлекательность здорового образа жизни, то я в этом ничего плохого не вижу", — говорит Никита Данюк.

По его словам, "здоровье людей с точки зрения сухой прагматики — это инвестиция, и если государство начинает по-настоящему заниматься социальной сферой (в первую очередь здравоохранением), это пусть и долгосрочная, но очень хорошая инвестиция в будущее страны, в ее развитие".

"Чем больше государство вкладывает в социальную сферу, тем лучше это окупится в молодом поколении, в наших детях, внуках, и страна от этого станет только сильнее", — добавил эксперт.

Поэтому, делает вывод наш собеседник, "если существуют достаточно эффективные примеры борьбы с алкоголизмом, не просто с распитием спиртных напитков, если это работает — ну здóрово, нужно перенимать лучшие практики".

Однако на этом пути могут возникнуть препятствия, поскольку, как констатировал Данюк, "сфера алкогольной, вино-водочной продукции является очень сложной и, простите за такое слово, коррумпированной", а ее представители страдают от последствий антиалкогольных кампаний властей и наверняка направят "огромные лоббистские усилия" на то, чтобы "потребление алкоголя на душу населения если и снижалось, то не такими катастрофическими темпами, потому что они будут терять на этом деньги".

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