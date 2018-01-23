Полусухой закон: пьющих россиян вернут в СССР

Госдума РФ рассмотрит законопроект о принудительном лечении алкоголиков и возрождении советских лечебно-трудовых профилакториев. Автор инициативы — депутат Госдумы РФ от "Единой России" Николай Говорин — отмечает, что "выраженный алкоголизм — это психическое заболевание", поэтому в наркологические центры будут отправлять по решению суда, если человек совершает уже не первое административное правонарушение.

Такой вариант изоляции от общества предусматривает срок от трех месяцев до года. Пока документ рассматривают экспертные комиссии. Если они оценят его положительно, законопроект будет внесен в Госдуму уже весной.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк в интервью "Правде.Ру" назвал здоровье "лучшей инвестицией" со стороны государства и заявил о необходимости заимствовать по всему миру самые передовые и эффективные методики борьбы с алкоголизмом и другими вредными привычками. Относится ли к их числу возрождение советской практики ЛТП — конечно, еще вопрос.

И вообще, нужна ли такая довольно жесткая мера, если учесть, что (по официальным данным, во всяком случае) россияне уже стали пить на 80% меньше? А ведь именно такой прорыв объявила недавно глава Минздрава РФ Вероника Скворцова: по ее словам, фантастический результат достигнут всего за "пять-семь лет" благодаря успешно реализуемым программам властей.

"Я не считаю, что на 80% снизилось потребление алкоголя. Я бы очень хотел, чтобы так все и было, но цифры очень масштабные, и верится в них с трудом. Но если есть действительно грамотная работа с населением, если на государственном уровне нам прививают привлекательность здорового образа жизни, то я в этом ничего плохого не вижу", — говорит Никита Данюк.

По его словам, "здоровье людей с точки зрения сухой прагматики — это инвестиция, и если государство начинает по-настоящему заниматься социальной сферой (в первую очередь здравоохранением), это пусть и долгосрочная, но очень хорошая инвестиция в будущее страны, в ее развитие".

"Чем больше государство вкладывает в социальную сферу, тем лучше это окупится в молодом поколении, в наших детях, внуках, и страна от этого станет только сильнее", — добавил эксперт.

Поэтому, делает вывод наш собеседник, "если существуют достаточно эффективные примеры борьбы с алкоголизмом, не просто с распитием спиртных напитков, если это работает — ну здóрово, нужно перенимать лучшие практики".

Однако на этом пути могут возникнуть препятствия, поскольку, как констатировал Данюк, "сфера алкогольной, вино-водочной продукции является очень сложной и, простите за такое слово, коррумпированной", а ее представители страдают от последствий антиалкогольных кампаний властей и наверняка направят "огромные лоббистские усилия" на то, чтобы "потребление алкоголя на душу населения если и снижалось, то не такими катастрофическими темпами, потому что они будут терять на этом деньги".

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