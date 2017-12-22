Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Экспертное мнение
Авто Телебашня Занимательные Новости Шоу-бизнес Спорт MoneyTimes.ru Общество Экономика Наука Политика Мир Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия Религия События недели Экспертное мнение Видео
Автор Редакция рубрики "Общество"

Доиграться до больничного: геймеров пошлют лечиться

Экспертное мнение

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения официально признает зависимость от видеоигр болезнью, сообщает издание New Scientist. Игроманию назовут психическим расстройством, которое может иметь серьезные последствия для здоровья, а, значит, у врачей станет больше работы — и, соответственно, заработков.

Больных будут определять по тому, какое значение человек придает играм. Если для него в приоритетах по жизни значатся только игры, а не какие-то другие интересы, то такому человеку, считают в ВОЗ, придется обращаться к специалистам за помощью.​

Признание игромании психическим расстройством даст толчок развитию исследований в этой области, формированию критериев диагностики. Такое мнение "Правде.Ру" высказал психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

— Во-первых, речь идет вообще об игромании. И это очень хорошо. Потому что это область зависимости, которая очень похожа по своему биохимизму на зависимость от психоактивных веществ — от наркотиков, алкоголя. Это механизмы, которые работают в головном мозге. Идет раздражение центров удовольствия с выделением гормонов удовольствия. И деятельность эта совершенно непредсказуема.

Невозможно на сегодняшний день предложить какие-то методы диагностики, а главное, помощи, лечения. Существующие методики, применяемые для лечения наркоманов и алкоголиков, малоэффективны. Они не действуют на игроманов, особенно когда речь идет о сформировавшейся психической зависимости, когда людей тянет к этому неумолимо, без существования так называемой борьбы мотивов. То есть они понимают, что это плохо, но все равно идут и делают.

Такое признание ВОЗ даст толчок развитию исследований в этой области, формированию критериев диагностики, и лечению, которые на сегодняшний день не разработаны. Игромания станет считаться не какой-то привычкой, не каким-то увлечением, а самым настоящим заболеванием со своим биомеханизмом.

Бывший главный редактор журнала "Страна Игр" Константин "Wren" Говорун предупреждает, что не всякую зависимость можно назвать болезнью, и вряд ли игроманы имеют какие-то специфические особенности:

— На мой взгляд, любая зависимость — это плохо. Будь то зависимость от игр или от алкоголя. Бывает даже зависимость от покупок. Есть, например, зависимость от больных отношений с женщиной, когда человек начинает себя чувствовать плохо, если влюблен в какую-нибудь актрису. Есть много историй, когда психически неуравновешенный человек впадает в зависимость от чего-то. Естественно, это нужно лечить.

В случае с играми очень часто зависимость определяется ошибочно. Если человек поиграл два часа, выключил компьютер, и дальше у него нормальная жизнь, трудно назвать это зависимостью. Но человек, которому не нравятся игры, считает, что они — это в принципе зло, и называет такое увлечение зависимостью.

Это ошибка. Зависимость — это всегда какое-то больное состояние, когда человек играет не два часа в день, а 20 часов. В видеоигры играют сотни миллионов людей, и случаи зависимости, когда действительно у человека появляются какие-то проблемы со здоровьем, единичны. Это не то что 1% от всех играющих, это 0,001%. Естественно, такие случаи нужно выявлять и изучать.

— То есть ВОЗ необязательно выделять игроманов в особую категорию?

— Да, конечно. Я не думаю, что здесь есть какие-то специфические особенности. Может быть типичная зависимость, как от любого другого интересного способа времяпрепровождения. Например, как от шопинга, когда вроде бы совершенно безобидная вещь — человек пошел, купил себе одежду — превращается в некоторых случаях в зависимость и болезнь.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Госдума запретит компьютерные игры?
Темы игры болезнь игромания психотерапевт
Актуальная аналитика
Необычная неделя
Владимир Рогов: В 2023 году Израиля не станет
Точка зрения
Ростислав Ищенко об Украине: ни страны, ни инвесторов, ни имен
Общество
Семь правил выбора пластиковых окон
Читательский топ
Военные США: НАТО должно уничтожить защищающий Россию "пузырь"
Газ для Украины арестовывают по всей Европе
"Скоро будет драка": генерал США предрек грядущую войну с Россией
Гаагский трибунал закрывают с позором
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Сейчас читают
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2
Армия
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2 Видео 
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Авторские статьи
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью" Видео 
Разбиваем мифы о вине: все, что нужно знать к праздничному застолью
Отдых
Разбиваем мифы о вине: все, что нужно знать к праздничному застолью
США раскрыли карты: Пентагон учится воевать по старинке
Авторские статьи
США раскрыли карты: Пентагон учится воевать по старинке Видео 
Хук справа: в Евросоюзе зреет бунт против толерантности
Евросоюз
Хук справа: в Евросоюзе зреет бунт против толерантности Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Военные США: НАТО должно уничтожить защищающий Россию "пузырь"

Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные. 

Военные США: НАТО должно уничтожить защищающий Россию "пузырь"
Газ для Украины арестовывают по всей Европе
Мир
Газ для Украины арестовывают по всей Европе
Мир
"Скоро будет драка": генерал США предрек грядущую войну с Россией
Мир
Гаагский трибунал закрывают с позором
Мир
Военные США: НАТО должно уничтожить защищающий Россию "пузырь"

Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные. 

Военные США: НАТО должно уничтожить защищающий Россию "пузырь"
"Скоро будет драка": генерал США предрек грядущую войну с Россией
Мир
"Скоро будет драка": генерал США предрек грядущую войну с Россией
Мир
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Мир
Газ для Украины арестовывают по всей Европе
Мир
Газ для Украины арестовывают по всей Европе

В Бельгии и Словакии арестованы поставки газа на Украину.

Газ для Украины арестовывают по всей Европе
Госдеп одобрил поставки стрелкового оружия Украине
Мир
Госдеп одобрил поставки стрелкового оружия Украине
Мир
Украина объявила богатырей из русских сказок "врагами нации"
Наука и техника
Топ-6 опасностей для здоровья от Wi-Fi роутера
Александр Артамонов Ледяной шторм: Земля устала терпеть человека Александр Артамонов Игорь Буккер США раскрыли карты: Пентагон учится воевать по старинке Игорь Буккер Любовь Степушова Без флагов на нижнем белье: почему Запад не поймет русских Любовь Степушова
Комментарии
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Предвыборную программу Собчак создавали юристы и феминистки
Россия выплатит МОК 15 млн долларов
МРОТ увеличен до уровня прожиточного минимума
Судебные приставы подсчитали долги россиян за ЖКХ
Пес с ними: россиянам запретят кормить бродячих животных
Анатолий ВАССЕРМАН — о том, как искоренить коррупцию в России
Без эмоций: каким будет решение Путина по Олимпиаде
Валерий РЯЗАНСКИЙ – о повышении пенсий и минимального размера оплаты труда
За долги по ЖКХ из обесточенных квартир забирают детей
Сегодня весь мир отмечает День защиты животных
Путин рассказал, к чему приводит борьба с коррупцией в целях саморекламы
Олимпиада-2018: Россия не будет унижаться
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Ледяной шторм: Земля устала терпеть человека
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Интересное в фото Все >
Щенячий восторг 9 Фото Щенячий восторг
Как дожить до 100 лет 8 Фото Как дожить до 100 лет
Очумелые свадьбы 8 Фото Очумелые свадьбы
8 призраков вокруг нас 8 Фото 8 призраков вокруг нас
Сексуальные чертовки 8 Фото Сексуальные чертовки
Мужское Все >
"Стрекозы" Сикорского. ФОТО
"Стрекозы" Сикорского. ФОТО
США - родина летающих авианосцев для гремлинов
США - родина летающих авианосцев для гремлинов
Шестнадцать правил для выживания в лесу зимой
Что взять с собой в поход?
Как действовать при наводнении
Разбился "градусник"
Туристическое снаряжение: хранение и уход
Первая помощь повешенному
Рецепт приготовления семейного счастья
Рецепт приготовления семейного счастья
7 мифов, о которых нужно забыть, чтобы стать лидером
7 мифов, о которых нужно забыть, чтобы стать лидером
Что такое "ловушки" сознания и почему они не позволяют нам мыслить рационально
Что такое "ловушки" сознания и почему они не позволяют нам мыслить рационально
От каких женщин не уходят мужчины
От каких женщин не уходят мужчины
10 советов, которые навсегда изменят вашу жизнь
10 советов, которые навсегда изменят вашу жизнь
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Перекос в жиме лежа
Перекос в жиме лежа
Упражнения для красивых ягодиц
Упражнения для красивых ягодиц
Шокирующие методы накачки массы о которых вы могли не знать
Шокирующие методы накачки массы о которых вы могли не знать
Пару слов о правильном беге
Пару слов о правильном беге
10 привычек, способствующих приумножению Вашего здоровья
10 привычек, способствующих приумножению Вашего здоровья
Оружие Все >
В-52. "Грузовик с бомбами" 8 Фото В-52. "Грузовик с бомбами"
Как воевать с "Черными дроздами" 6 Фото Как воевать с "Черными дроздами"
10 стервятников США 10 Фото 10 стервятников США
Небесные "Красные стрелы" 7 Фото Небесные "Красные стрелы"
Что могут МиГи-31 на Камчатке 7 Фото Что могут МиГи-31 на Камчатке
История и современность Все >
Эмиграция
Последнее пристанище Русской эскадры

Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…

Последнее пристанище Русской эскадры
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Загадки боярыни Морозовой
Загадки боярыни Морозовой
Лев — синоним трусости!
Лев — синоним трусости!
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался