Минус Зюганов: почему коммунисты делают ставку на другого

Выбор нового лица от КПРФ на президентские выборы — ﻿это сильный ход. Если это будет Павел Грудинин, способен ли он стать фигурой самостоятельной? Политолог Павел Салин считает, что он — "темная лошадка".

СМИ сообщили в четверг, что глава ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин будет выдвинут кандидатом в президенты России на выборах 2018 года от коммунистов вместо лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Иноформация поступила от члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина.

"Мы обсуждали данную кандидатуру на президиуме. И завтра продолжится обсуждение с участием самого Павла Николаевича Грудинина, и в субботу выходим на съезд", — сказал Рашкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Как сказал "Правде. Ру" директор Центра политических исследований Финансового университета при правительстве РФ, Павел Салин, ситуация в КПРФ "копирует ситуацию в стране, но при этом она гораздо более острая". Новое лицо на выборах — это сильный ход коммунистов. Вопрос в том, станет ли Грудинин преемником Зюганова на посту лидера КПРФ, считает политолог.

"Судя по его биографии, он — темная лошадка", но, по словам эксперта, фигура "вполне управляемая и респектабельная". Если преемником будет не Грудинин, "а кто-то из коммунистической молодежи", тогда ситуация чревата определенными осложнениями.

Павел Силин полагает, что поддержка этой кандидатуры Сергеем Удальцовым и его сторонниками говорит не о росте их влияния, а о том, что "Удальцов и "Левый фронт" попытались, встроиться в системную политическую нишу".

"И для Удальцова это абсолютно грамотный ход, потому что сегодня играть против системы внесистемным кандидатам заведомый проигрыш", — сказал Павел Салин

Напомним, что Павла Грудинина как единого кандидата от "лево-патриотических сил" впервые выдвинуло движение "Левый фронт", возглавляемое Сергеем Удальцовым на праймериз. Очевидно, что Геннадий Зюганов принял верное решение — не выдвигать свою кандидатуру, так как рейтинг КПРФ в последнее время идет вниз. И пятая попытка Геннадия Зюганова сесть в президентское кресло не сулит партии успеха.

Впрочем, сам Геннадий Андреевич в пятницу уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли выдвинута кандидатура Павла Грудинина. По его словам, "кандидатов в президенты просматривает Высший совет народного-патриотических сил, он нами уже создан". Лидер КПРФ добавил, что среди кандидатов в президенты "есть представители лучших народных предприятий".

"Предприятие Павла Грудинина оказалась лучшим в стране, и не случайно его кандидатура активно рассматривается всеми народно-патриотическими силами, но решение принимает съезд тайным голосованием. Приглашаю завтра на съезд", - сказал Зюганов.

Нельзя исключать, что в субботу вдруг обнаружатся "варианты" среди кандидатов от КПРФ на президентских выборах. Хотя вероятность этого все же невелика, учитывая, сколько активно говорили о Грудинине в последнее время. Тем более, что по некоторым данным его кандидатуру предложил сам Геннадий Зюганов на заседании президиума ЦК компартии 21 декабря.

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