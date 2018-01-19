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Автор Редакция рубрики "Общество"

Чудовищные способы борьбы: почему дети хватаются за топор

Экспертное мнение

Утром 19 января трое подростков с топором напали на школу в военном поселке Сосновый бор в Улан-Удэ. Нападавшие кинули в один из кабинетов бутылку с зажигательной смесью, а когда произошло возгорание и ученики с учительницей бросились на выход, злоумышленники встретили их с топором в руках.

ЧП в Бурятии: почему дети хватаются за топор. ЧП в Бурятии
ФОТО: СК РФ по Республике Бурятия

Пострадавшая учительница Ирина Раменская рассказала подробности инцидента. По ее словам, она начала выводить детей, а когда сама выскочила, увидела, что "человек просто топором рубит детей". Она позвала детей обратно в кабинет, но там уже все пылало.

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Российский сенатор Елена Мизулина заявила, что нападения подростков в школах могут быть спланированной акцией, за которой стоят "группы альтернативной реальности" в социальных сетях.

Но, как пояснила "Правде.Ру" системный семейный психолог-консультант Виктория Мещерина, соцсети не имеют прямого влияния на детей, и причины нападений в каждом конкретном случае индивидуальны. Одна из них заключается в том, что в России совершенно неудовлетворительное состояние подростковой психиатрии.

— Что происходит с подростками?

— Думаю, что прямой связи между произошедшими в последнее время трагедиями нельзя найти, но общие обстоятельства есть — эмоциональные и психологические: одиночество, бедность, отчаяние…

Истории производят огромное впечатление, пугают и поэтому выглядят эпидемией. На самом деле это сугубо индивидуальные обстоятельства, которые вызревали внутри конкретной школы и внутри конкретного человека.

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Чудовищный способ обратить внимание на проблему, да. Потому что другие способы не работают! Это самый психотический вариант, но это способ бороться с несправедливостью, унижением, страхом. Плюс химические наркотики — как способ не быть одиноким.

Славы современным подросткам хочется, славы неординарного человека. И эта коммерческая идея традиционно подогревается СМИ на протяжении последних 20 лет, поскольку приносит хорошие деньги. А соцсети — это как компания во дворе: повыпендриваться, постоять за себя в конкуренции — но прямого влияния нет.

— Может, виновата школа?

— В стране совершенно неудовлетворительное состояние подростковой психиатрии. Осмотр психиатра не входит в медосмотры, тем более психиатрами не диагностируется пограничное состояние.

А что происходит с подростками сейчас? Много чего… Социальная незащищенность, которая несет небезопасность, никому-не-нужность, брошенность и тотальное одиночество. Опять же — экономическая несостоятельность родителей.

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Жесткость общения, унижения в социальной группе, зависть и смещенные ценности, унижения и несправедливые истории в школе — все это рождает чудовищные способы борьбы за себя и борьбы за справедливость. Беспросветность — наркотики и экстрим. Недоверие к взрослым — асоциальное поведение и отвергаемое поведение.

И это далеко не всё…

Беседовала Оксана ОРЛОВСКАЯ

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Опубликовано первое видео с места нападения на школу в Бурятии
Темы дети семья школа атака родители убийство школьник нападение образование социальные сети
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