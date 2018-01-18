"По войне аэродромы разбомбят": зачем самолеты ВКС садились на шоссе

В Ростовской области прошли учения авиации Южного военного округа. Три боевых самолета сели на шоссе. За штурвалом одного из истребителей находился командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.

На учениях летчики соединения оперативно-тактической авиации отработали посадку конвейерным способом — без полной остановки боевой машины — на узкой дороге и при неблагоприятных погодных условиях. Порядок посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу продемонстрировали экипажи истребителей Су-27, Су-30 и Су-34.

В случае боевых действий аэродромы становятся целью номер один при воздушной атаке противника. Поэтому отработка посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу является штатным упражнением для российских военных летчиков. Об этом "Правде.Ру" рассказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

— Боевые самолеты ВКС садились на шоссе. Насколько это сложно?

— Это сложное упражнение, хотя и является штатным. Шоссе не обладает аэродромной инфраструктурой, которая позволяет сажать самолеты — это маяки, которые обеспечивают курс и траекторию полета при заходе самолетов на посадку. Когда отрабатывается такое упражнение, там ставятся временные полевые привода, по которым самолет заходит на посадку.

Известно, что в случае боевых действий аэродромы становятся целью номер один для воздушного нападения. Поэтому используются такие упражнения — взлет с шоссе, посадка на шоссе, на те участки, которые пригодны для того, чтобы боевая авиация могла действовать. Такое штатное упражнение наши летчики отрабатывают в различных округах — Южном, Центральном, Западном и Восточном. Это обычная подготовка наших ВКС.

— Куда еще российские пилоты могут садиться?

— Есть так называемые запасные аэродромы, есть аэродромы "подскока", используются для дозаправки. Это такая сеть аэродромов, которую наши ВКС используют в случае перебазирования техники в тот или иной регион.

Такие учения, когда используются шоссе, не редкость. Кстати, и летчики НАТО эти навыки тоже отрабатывали, в Прибалтике сажали самолеты на шоссе. А так наши летчики садятся и на грунтовые аэродромы. Это есть у нас в программе обучения.

Беседовала Лада КОРОТУН

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