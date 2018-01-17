Эксперт объяснил главные страхи россиян

По итогам голосования в Telegram составлен список событий, которых россияне сильнее всего боятся в 2018 году. Как оказалось, 34% проголосовавших пользователей мессенджера почему-то напугало обрушение биткоина. Среди главных страхов также названы скандал с разоблачением политика мирового уровня (15%) и возможный майдан в столице РФ (12%).

Результаты опроса "Правде.Ру" прокомментировал президент Института национальной стратегии, политолог и публицист Михаил Ремизов.

— Насколько обоснованны страхи, указанные респондентами? Почему они сделали именно такой выбор?

— Мы больше боимся этих вещей, потому что у нас мало фантазии. Спрашивать людей относительно их ожиданий по поводу будущего — это не лучший способ узнать будущее. На мой взгляд, эта подборка вариантов свидетельствует об отсутствии воображения у авторов.

Будущее может оказаться и гораздо хуже. Скажем, обрушение биткоина — это абсолютно естественный и закономерный результат для пирамиды, особенно на раннем этапе формирования этой технологии.

Поэтому, я думаю, в будущем возможны и более неприятные события, такие, как военные конфликты и разрастание напряженности в Средней Азии или военный конфликт на Донбассе.

Безусловно, теракты есть и будут. Мегатерактов действительно не было достаточно давно, и исключать их, конечно же, нельзя.

В целом же можно сказать, что мы живем в мире, который становится все более опасным, но наши привычки остаются привычками людей, которые выросли в достаточно стабильный период — в последнюю завершающую фазу холодной войны.

— Почему большинство людей страшится краха биткоина?

— Я думаю, что они не боятся, а просто считают это весьма вероятным из того меню, которое предложено в опросе. Если бы это был открытый опрос (в котором люди предлагают собственные варианты, а не видят варианты, предложенные им анкетерами), то, естественно, ни о каком биткоине никто бы не вспомнил.

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— А чего люди боятся на самом деле?

— Я думаю, что в эту тройку вошли бы опасения, связанные с социально-экономическим положением, — безработица, утрата и снижение доходов. В этой тройке было бы что-то, связанное с терроризмом и военными конфликтами: под впечатлением от нашего политического вещания большая часть людей опасается начала войны, и не только в Донбассе, но и с Западом — и это даже при том, что с экспертной точки зрения такие варианты маловероятны.

— Получается, что опрос, наоборот, раздувает панику на пустом месте?

— Информационное пространство создает определенные законы жанра и формирует фобии. Некоторые подогреваются на пустом месте. Возьмите фобию, связанную с концом света: 2012 год, прогноз ацтеков, инков. Потом высасывают из пальца, ищут еще какие-то поводы для прогнозирования каких-то катастроф, апокалипсиса…

Это вызвано потребностью в таких острых "желтых" материалах и стремлением СМИ эту потребность удовлетворить. Поэтому информационное пространство, конечно, программирует какие-то фобии в обществе.

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