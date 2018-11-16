Глава ОНК Москвы о последствиях истории с "меценатом" Цеповязом

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Вадим Горшенин считает, что история с его коллегой (уже бывшей) по ОНК Амурской области не сводится только к ее неуместному посту о Вячеславе Цеповязе. Проблема гораздо серьезнее.

Напомним, председатель ОНК Наталья Охотникова в одном из комментариев в Instagram назвала Вячеслава Цеповяза, осужденного за участие в массовом убийстве в станице Кущевская, "меценатом" и "потомственным фермером". Неуместный комментарий появился после скандала, связанного с вольготной жизнью Цеповяза в колонии, которая расположена в Амурской области.

Пост был, разумеется, удален — но было поздно. В результате Наталья Охотникова сложила полномочия председателя ОНК Амурской области. А вместе с ней в отставку подали и остальные члены комиссии. То есть Амурская область осталась без своей ОНК.

Подробнее об отставке Охотниковой можно прочитать здесь.

Вот как эту ситуацию прокомментировал председатель ОНК Москвы Вадим Горшенин:

— Уничтожение Общественной наблюдательной комиссии Амурской области, члены которой вслед за председателем Натальей Охотниковой сегодня к вечеру готовы сложить с себя полномочия, показательна.

Заместитель председателя региональной ОНК Андрей Зенков сообщил о "непонятной травле" в отношении теперь уже экс-председателя и солидарности с ней других членов ОНК.

Это по поводу фото с Цеповязом, если кто не знает.

Так вот, теперь, скорее всего, месяца на три места принудительного содержания Амурской области останутся вообще без какого-либо общественного контроля.

Как такое могло случиться? Да просто все: ответственность за эту ситуацию должен взять на себя Совет Общественной палаты, который законом наделен правом формирования общественных наблюдательных комиссий.

Смотрим, что произошло в данной ситуации.

Председатель региональной ОНК в Instagram высказывается с фактическим оправданием человека, которого суд признал виновным в соучастии в убийстве большой семьи.

Очевидно, что Охотникова вышла за пределы полномочий, которые возложены на нее законом, выступая фактически в роли адвоката. Не дело ОНК давать комментарии по существу тех или иных дел. Более того, закон нам прямо запрещает общаться по существу уголовных дел. Мы обязаны контролировать только условия содержания.

Но что дальше? Дальше член Совета Общественной палаты Диана Гурцкая не могла смолчать, заявив, что Охотниковой не место в ОНК. Но, погодите, ведь если поднять документы, то, практически не сомневаюсь, именно Гурцкая в числе других членов совета и голосовало за наделение полномочиями как Охотниковой, так и остальных членов Амурской ОНК, которые сегодня собираются поставить свою круговую поруку выше интересов общественного контроля.

Если все так, то вопрос опять же к совету Общественной палаты: есть ли среди критериев по отбору членов ОНК такие как знание положений закона об общественном контроле в МПС?

Боюсь, нет. Члены совета палаты просто автоматически подмахивают списки из нескольких сот фамилий, которые готовятся для них аппаратом палаты.

Именно поэтому вина за то, что Амурская область будет оставлена, если верить Андрею Зенкову, без общественного контроля на как минимум три месяца, лежит целиком и полностью на совете Общественной палаты.

То, что правозащитники уже неоднократно предлагали передать формирование региональных ОНК от федеральной Общественной палаты Уполномоченному по правам человека России и УПЧ регионов, депутаты не слышат. Но так мы и дальше будем громить общественный контроль…

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