От Года экологии к Году добровольца: ориентирование на местности

Общественный деятель Анастасия Кацубо — об итогах ушедшего Года экологии, о проторенных дорогах и пока затерянных тропах социального ориентирования.

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В начале декабря ушедшего года президент Российской Федерации подписал Указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)". За этой формулировкой виден целевой маршрут, проложенный предшественником — Годом экологии. Таким образом, 2018-й становится наследником не просто золотых традиций добровольчества, накопленных за всю богатую историю нашей страны без оглядки на эпохальные ярлыки, но и поисковиком новаторских форм "ориентирования на местности". Социального курса на гуманизацию общества, состоящего из переплетения, как неизвестных, так и проторенных предыдущим государственным годом дорог.

Передавая эстафету, активисты-2017 могут говорить о победах, достигнутых и на государственном уровне. Пусть пока небольших, но победах. Крайне существенно, что такие достижения стали итогом (и началом) "синтезирования" взаимодействий гражданских сил и власти.

После многочисленных обращений и серии звонков граждан на "прямую линию" с президентом внимание к незаконным, опасным, стихийным, портящим земли свалкам мусора и даже к подконтрольным полигонам было усилено. К проблеме обратились региональные власти, а там, где этого не случилось, результаты ведомственных проверок все чаще стали превращаться в иски к местным администрациям — с требованиями ликвидации несанкционированных площадок сброса и скопления отходов. Зарождается в стране и раздельный сбор мусора, адаптивные к этому стимулирующие меры стали законом (поправками к ФЗ "Об отходах производства и потребления") и были приняты нижней палатой парламента в третьем чтении уже под занавес года. Так идея, озвученная молодежью, о выведении из-под платного лицензирования самой системы сбора отходов по категориям способствовала внедрению правовых рычагов, ликвидирующих затраты на долгосрочную экологическую перспективу. Теперь органы управления субъектами РФ и муниципальные руководители обсудят локальные схемы расположения объектов раздельного размещения мусора.

Особым — даже корпоративным — трендом для видного отечественного бизнеса стала и новая волна "гонки технологий". Только теперь она происходила в рамках не исключительно внешней, но и внутрипроизводственной стратегии "экологической политики". В ушедшем 2017 году к модному экозащитному тренду присоединился 21 крупнейший холдинг страны из 22 субъектов.

Водные и лесные ресурсы государства, нуждающиеся в очистке, восстановлении и безапелляционной защите от воздействия промышленной экспроприации человеком, остаются предметом постоянного беспокойства общества и власти. О требованиях по сохранению пресных ресурсов Байкала и очистке Волги неоднократно заявляло российское руководство, а расширение и реновация лесных массивов и вовсе — требование континентальной биосферы. Ведь леса России исполняют роль "экологического каркаса" всего северного полушария Земли.

Возросла в Год экологии и медийная значимость особо охраняемых природных территорий. Оказывается, как это важно, чтобы информагентства напомнили нам, обитателям сетевого пространства, об уникальности территорий реальных. Например, одновременно со столетием революции, вековой юбилей отмечал и "Баргузинский" — первый заповедник государственного статуса, на чье развитие были выделены, наконец, значительные средства.

Многое изменилось или находится на пути к изменениям в действительно наболевшем сегменте зоозащитной деятельности. Здесь, на многотрудном пути диалога, особую роль сыграли конструктивные позиции участников общения, найденные для контакта форматы разговора законодателей и зоозащитного сообщества. Стремление к созиданию — во имя животных — одолело ситуативность и открыло рельефные ландшафты социального ориентирования, "затерянные" в течение многих лет. Произошло возвращение к тексту федерального законопроекта "Об ответственном обращении с животными" — революционного, прецедентного для российского правового поля, дополняемого при участии консолидированных сил и экспертного сообщества.

По инициативе депутатов и лично председателя комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова состоялось принятие поправок к ст. 245 УК РФ, ужесточающих уголовную меру наказания за жестокое обращение с животными и за выкладывание преступлений в сеть. О воспрепятствовании распространению живодерских онлайн-материалов с отдельной инициативой выступил глава Роскомнадзора. И теперь, при поддержке парламентариев, обсуждается вопрос о внесудебной блокировке таких интернет-страниц, внесении их в отдельный реестр, наряду с самыми страшными социальными явлениями — детской порнографией, призывами к суициду, наркоманией… Особого внимания заслуживают перспективы запрета притравочных станций. Отрадно, что председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин лично демонстрирует однозначное, принципиально новое (без замалчиваний) отношение к проблемам жестокого обращения с животными в стране, обозначая курс на будущее абсолютно конкретно: "Мы последовательно работаем над гуманизацией законодательства в сфере обращения с животными, изменением восприятия обществом проблемы живодерства и воспитания гуманного отношения к животным".

Общий объем финансирования проектной деятельности в Год экологии составил 347 млрд руб., а целями и задачами времени стали ориентиры, намеченные в Госпрограмме "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы. Завершая период, представители ОНФ предложили утвердить единый экологический кодекс, под его сенью объединив не только основополагающие природоохранные документы (закон "Об охране окружающей среды", Водный и Лесной кодексы), но и весь массив законных, подзаконных, территориальных актов и нормативных циркуляров. Инициатива представляется целесообразной, но самое главное, чтобы "экологический кодекс" был частью морального кодекса каждого россиянина и нравственным руководством к действию всех соотечественников.

Пусть все полезные начинания ушедшего года станут непреложным "кодексом" и для пришедщего. Чтобы Год волонтерства продолжил мероприятия по защите окружающей среды, природных богатств и братьев наших меньших. Для поиска "зеленого" консенсуса необходимо консолидировать общественные силы, избегая конфликтов. Надеемся, что именно по "доброй воле", среди масштабных планов и дел страны, наши неравнодушные граждане всех возрастов, объединившись, продолжат курс на социальное ориентирование, прокладывая дорогу для вслед идущих.