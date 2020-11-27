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Автор Антон Куликов

Бюджет Москвы: что предлагает оппозиция — и почему считает, что поправки не пройдут

Экспертное мнение

Депутаты Мосгордумы от оппозиционных партий рассказали "Правде.Ру", какие поправки внесли ко второму чтению проекта московского бюджета на 2021-2023 годы. Хотя, по их признанию, вероятность принятия поправок невелика. Но есть шанс, что в каком-то виде они будут реализованы.

Бюджет Москвы: что предлагает оппозиция — и почему считает, что поправки не пройдут

Напомним, ранее стало известно, что всего ко второму чтению поступило более 200 поправок. Больше всего их внесли депутаты от КПРФ и "Яблока". Представители этих партий рассказали, какие поправки были ими внесены.

Больницы, парковки и транспортные хорды

По словам депутата Мосгордумы Евгения Ступина (КПРФ), большинство внесенных им поправок "районные: поликлиника в Некрасовке, паркинг, дом творчества в Жулебино и так далее. "И одна поправка общемосковская — отмена на время пандемии платных парковок до Садового кольца", — сказал депутат.

По словам депутата Сергея Митрохина ("Яблоко"), он внес предложение повысить социальный стандарт, от которого ведется отсчет московских надбавок, на две тысячи рублей.

"Почему такая сумма? Потому что в прошлом году повышали на две тысячи рублей. Но в прошлом году у нас не было пандемии, не было усугубления проблем со здоровьем. А в этом году только на 700 рублей предлагают поднять московские власти. Я считаю, что это несправедливо. Поднять нужно минимум как в прошлом году. И он должен стать не 20220 рублей, как предлагает правительство Москвы, а 21500 рублей. На это требуется сумма в 40 миллиардов рублей. Она есть. Я ее предлагаю взять из тех денег, которые бюджет резервирует для резервного фонда Департамента финансов. Буду эту поправку отстаивать", — сказал Митрохин.

Кроме того, он предлагает выделить средства на реконструкцию ГКБ №6 в Басманном районе столицы. Кроме того, он предлагает остановить строительство двух транспортных магистралей — северного дублера Кутузовского проспекта и Северо-Восточной хорды, которая, по словам Митрохина, должна пройти через Лосиный остров. По его мнению, эти проекты неприемлемы, поскольку нанесут большой ущерб окружающей среде. А освободившиеся — в теории — средства он предлагает направить в специальный фонд борьбы с пандемией.

Почему вероятность принятия поправок невелика

Евгений Ступин признает, что вероятность принятия поправок, внесенных депутатами от оппозиционных партий, невелика.

"Но как показывает практика, единороссы часто воруют наши законопроекты и потом выносят их как свои. Эта проблема входит в публичный дискурс. Есть шанс, что хотя бы каком-то пусть неполном виде, но хоть в каком-то виде они сами это примут в дальнейшем и проблема как-то будет решена", — сказал он. И добавил, что "в данном случае речь идет о расширении платных парковок и нужно не допустить хотя бы этого".

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Темы мосгордума евгений ступин сергей митрохин
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