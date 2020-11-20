Депутаты Мосгордумы 18 ноября приняли бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении. За проголосовали 27 депутатов, против — 15 и еще один депутат воздержался. До 25 ноября депутаты имеют возможность вносить поправки ко второму чтению законопроекта.
Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов ("Справедливая Россия") рассказал "Правде.Ру" о разногласиях в ходе обсуждения бюджета в первом чтении.
"Одобрило (проект бюджета) парламентское большинство, ряд депутатов, пользующихся поддержкой исполнительной власти — так аккуратно сформулируем. Насколько я понимаю, фракция КПРФ в основном, фракция "Яблоко" в основном и фракция "Справедливая Россия" в моем лице голосовали против", — сказал Михаил Тимонов.
По его словам, "на моей памяти (такого не было), чтобы 16 человек не поддержали предложенный мэрией проект, не помню, когда в Мосгордуме было, чтобы более трети не поддержало".
Депутат отметил, что проект бюджета принят только в первом чтении, далее будут поданы поправки.
Михаил Тимонов также рассказал, почему его не устраивает предложенный формат публичных слушаний по проекту московского бюджета.
"В прошлом году вот так вышло, что я первый вышел на трибуну, первый сказал о том, что по закону положены публичные слушания. И они были проведены, хотя, на мой взгляд, в усеченной неправильной форме и после первого чтения. Я очень надеялся, что в этом году мы сначала проведем публичные слушания, а потом уже будем проводить первое чтение. К сожалению, это не так", — отметил он.
"Более того, говорят, что публичные слушания будут организованы в электронной форме. Я боюсь, что это будет сделано на базе фиктивного "Гражданина", про которого мы прекрасно понимаем, как эта штука работает. Меня это совершенно не устраивает", — сказал Тимонов.
Он напомнил, что московский бюджет будет дефицитным.
"Тем более в этот раз закладывается рекордный дефицит бюджета на 510 млрд рублей — полтриллиона. Это примерно 19% от доходов, которые планируются. И из них примерно 396 млрд предполагается, что это будут заемные. Я очень надеюсь, что все-таки не придется прибегать Москве к займам. Но по-хорошему займ — это нормальный финансовый инструмент. Только тогда бюджет должен быть прозрачным. А он не прозрачный", — считает депутат Мосгордумы.
По его мнению, сам проект бюджета составлен очень сложно: "Там чтобы понять, сколько денег реально идет на какие-то вещи, надо, по сути, шерстить весь бюджет. Потому что это очень толстый документ. Видели "Войну и мир"? Это реально очень сложная работа".
"И, на мой взгляд, бюджет, к сожалению (о чем я говорил еще в прошлый раз, в прошлом году), специально делается таким, чтобы труднее было разобраться, труднее было понять. Потому что если сделать его правильно, то сразу будет видно, сколько у нас реально идет на благоустройство, сколько у нас реально идет на оплату врачей. А сколько у нас идет на то, чтобы благоустроить территорию больниц, например? Это все равно идет по статье здравоохранения", — сказал депутат.
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