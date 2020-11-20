Михаил Тимонов: не помню, когда еще столько депутатов не поддержало проект бюджета

Депутаты Мосгордумы 18 ноября приняли бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении. За проголосовали 27 депутатов, против — 15 и еще один депутат воздержался. До 25 ноября депутаты имеют возможность вносить поправки ко второму чтению законопроекта.

Более трети депутатов Мосгордумы не поддержали проект бюджета

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов ("Справедливая Россия") рассказал "Правде.Ру" о разногласиях в ходе обсуждения бюджета в первом чтении.

"Одобрило (проект бюджета) парламентское большинство, ряд депутатов, пользующихся поддержкой исполнительной власти — так аккуратно сформулируем. Насколько я понимаю, фракция КПРФ в основном, фракция "Яблоко" в основном и фракция "Справедливая Россия" в моем лице голосовали против", — сказал Михаил Тимонов.

По его словам, "на моей памяти (такого не было), чтобы 16 человек не поддержали предложенный мэрией проект, не помню, когда в Мосгордуме было, чтобы более трети не поддержало".

Депутат отметил, что проект бюджета принят только в первом чтении, далее будут поданы поправки.

Михаил Тимонов также рассказал, почему его не устраивает предложенный формат публичных слушаний по проекту московского бюджета.

Полтриллиона дефицита

"В прошлом году вот так вышло, что я первый вышел на трибуну, первый сказал о том, что по закону положены публичные слушания. И они были проведены, хотя, на мой взгляд, в усеченной неправильной форме и после первого чтения. Я очень надеялся, что в этом году мы сначала проведем публичные слушания, а потом уже будем проводить первое чтение. К сожалению, это не так", — отметил он.

"Более того, говорят, что публичные слушания будут организованы в электронной форме. Я боюсь, что это будет сделано на базе фиктивного "Гражданина", про которого мы прекрасно понимаем, как эта штука работает. Меня это совершенно не устраивает", — сказал Тимонов.

Он напомнил, что московский бюджет будет дефицитным.

"Тем более в этот раз закладывается рекордный дефицит бюджета на 510 млрд рублей — полтриллиона. Это примерно 19% от доходов, которые планируются. И из них примерно 396 млрд предполагается, что это будут заемные. Я очень надеюсь, что все-таки не придется прибегать Москве к займам. Но по-хорошему займ — это нормальный финансовый инструмент. Только тогда бюджет должен быть прозрачным. А он не прозрачный", — считает депутат Мосгордумы.

По его мнению, сам проект бюджета составлен очень сложно: "Там чтобы понять, сколько денег реально идет на какие-то вещи, надо, по сути, шерстить весь бюджет. Потому что это очень толстый документ. Видели "Войну и мир"? Это реально очень сложная работа".

"И, на мой взгляд, бюджет, к сожалению (о чем я говорил еще в прошлый раз, в прошлом году), специально делается таким, чтобы труднее было разобраться, труднее было понять. Потому что если сделать его правильно, то сразу будет видно, сколько у нас реально идет на благоустройство, сколько у нас реально идет на оплату врачей. А сколько у нас идет на то, чтобы благоустроить территорию больниц, например? Это все равно идет по статье здравоохранения", — сказал депутат.