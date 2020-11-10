Депутат Мосгордумы: расходы на реновацию надо максимально сократить

В Москве продолжается обсуждение бюджета. Депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов (КПРФ) рассказал "Правде.Ру", на что, по его мнению, следовало бы обратить внимание в первую очередь.

"Потребности льготников полностью не закрыты"

"В последнее время кто бы что не говорил и как бы не указывал нам на социальный характер бюджета, следует отметить, что москвичи, которым выписывают льготные лекарства, детки, страдающие орфанными заболеваниями, которым нужно чрезвычайно дорогое лекарственное обеспечение, под 50 миллионов рублей на каждого ребенка, таких деток всего 144 человека в Москве — и этот огромный трехтриллионный бюджет, в принципе, почему-то в полной мере не закрывает потребности этих людей. Ведь они ничего такого сверхнеобычного не просят", — сказал депутат.

По мнению Сергея Савостьянова, правительство Москвы, депутаты об этом должны позаботиться и подумать, чтобы никаких перебоев не было.

"Несмотря на такой огромный бюджет, мы видим, что на самом деле только благоустроители и дорожники, транспортники, которым выделяют на стройки миллиарды рублей, довольны. А пенсионеры, льготники все равно чувствуют, что их льготы реализуются не в полной мере", — полагает он.

Депутат считает, что сэкономленные средства можно было бы направить на поддержку людей:

"Сейчас коронавирус. Мы больше чем полгода или год практически просидим дома. Люди 65+ вообще "обездвижены", им рекомендовано не покидать свои дома. Зачем, действуя популистски, говорить о том, что у нас масса программ для них? Они не могут сейчас выходить и пользоваться этими программами".

Сокращение расходов на реновацию

"Транспортные льготы — очевидно, что правительство Москвы на них чрезмерные суммы экономит, "обездвиживая" студентов, школьников и людей 65+. И вместо того, чтобы людям компенсировать потери в одном чем-то другим, нам сохраняют все те же самые льготы, только в усеченном, в недополучаемом людьми виде. Потому что при таком положении люди даже реже входят в поликлиники", — сказал он.

Сергей Савостьянов отметил, что во фракции КПРФ считают возможным сокращение расходов на реновацию.

"Наше мнение, в этот особо острый для города и страны период можно максимально сократить расходы по реновации. Тем более что стройки являются достаточно антисанитарными объектами, где строители вынужденно не соблюдают все самые строгие правила постоянного мытья рук, работы в маске. Кто на стройке будет работать в масках?", — отметил он.

"Сократить вот эти строительные расходы. Тем более что во многом, как ни странно, по сравнению с 2017 годом, когда начиналось обсуждение этой программы и было очень много положительных отзывов, сейчас многие люди, получив эти квартиры, увидев эти 45-этажные башни, как их сейчас часто называют "человейники", во многом разочаровываются", — подчеркнул депутат.

Он полагает, что строителей временно можно "поумерить":

"Поэтому я считаю, что временно можно строителей поумерить, а, наоборот, для пенсионеров, детей войны, многодетных семей, очередников по жилью — здесь, мне кажется, у нас очень много возможностей использовать сэкономленные деньги. И мы как фракция будем добиваться внесения поправок, переориентации бюджета на очередников по жилью, по усилению и улучшению лекарственного обеспечения инвалидов, диабетиков".

"И будем говорить о том, что социальным бюджет можно назвать такой, при котором доходы семей пенсионного возраста и семей с детьми, семей со средними зарплатами будут на уровне, обеспечивающим достойную жизнь. Должна быть выплата пособий, государственная поддержка на уровне не ниже прожиточного минимума для всей семьи", — заявил депутат.