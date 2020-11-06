Леонид Зюганов: в нашей стабильности есть абсолютно нестабильные моменты

Заболеваемость COVID-19 растет и в Москве, и в целом по стране. Столичные власти объявили о продлении дистанционного обучения школьников 6-11 классов на очередные две недели, до 22 ноября.

Новые ограничительные меры столичные власти пока не вводят. Но и особого оптимизма в заявлениях руководства города не просматривается.

Ситуацию, которая складывается в Москве в связи с распространением коронавируса, по просьбе "Правды.Ру" прокомментировал депутат Мосгордумы, заместитель руководителя фракции КПРФ Леонид Зюганов.

"Все уже от COVID устали"

"На самом деле конечно, здесь опять тяжело с точки зрения оценки любого москвича. С одной стороны, конечно, все уже от COVID устали. Все эти меры… Особенно представители малого и среднего бизнеса очень переживают", — сказал он.

По словам депутата, у него и самого есть друзья, "которые не так давно рестораны открывали, салон красоты, небольшой магазин" и "они переживают сейчас, конечно, тяжелейшее время".

"Весной была решена самая главная задача — не перегрузить систему здравоохранения. Сейчас, оценивая, насколько были необходимы эти меры, наверное, понимаю, что да, необходимы. Это одна сторона медали", — отметил Леонид Зюганов.

Но, по его мнению, если сравнивать меры поддержки в ряде западных стран и в России, то во многом это сравнение будет не в нашу пользу.

"Вторая сторона медали — это пострадавшая экономика. И если посмотреть, например, на меры поддержки, которые вводятся в тех же самых США, Германии, Франции, то вопрос заключается в том, что поддержка малого и среднего бизнеса у нас практически только на словах озвучена. И я с ужасом для себя понимаю, что даже те выплаты, которые должны были получить медработники, медицинский персонал, водители скорой помощи, даже эти выплаты не были доведены", — сказал депутат.

"В нашей замечательной стабильности, к сожалению, есть абсолютно нестабильные моменты. И сейчас надо объяснить людям, что нужно будет ввести очередные меры…", — подчеркнул он.

О будущем надо думать сейчас

Леонид Зюганов отметил, что фракция КПРФ в Мосгордуме выступала за дополнительные меры поддержки для бизнеса.

"Мы же выступали в мае за поддержку малого и среднего бизнеса, за какие-то выплаты особо пострадавшим. На мой взгляд, основная задача — сохранить рабочие места. Если мы берем бюджет Москвы — он большой, 2,7 триллиона рублей, к этому году он, наверное, практически к цифре 3 приблизится", — сказал он.

"Вопрос в том, почему-то правительство воспринимает какие-то сиюминутные траты и эти финансовые "инъекции", которые на самом деле необходимы для того, чтобы сохранить в первую очередь предприятия и рабочие места, как какие-то невозвратные деньги. Все же нужно анализировать с точки зрения прогноза во времени на ближайшие пять лет", — подчеркнул депутат.

Он задался вопросом, прогнозируются ли последствия нынешнего спада экономической деятельности:

"Сейчас, грубо говоря, эти меры стоили бы 40 миллиардов рублей, к примеру. За пять лет те предприятия, которые сейчас "умерли", или те, которые "умрут" в ближайшее время — это потеря рабочих мест, это фактически потеря налогов. Какой эффект прогнозируется при спаде экономической деятельности и сколько Москва недополучит в перспективе в ближайшие три-четыре года?"

Леонид Зюганов отметил, что рад отсутствию жестких ограничительных мер сейчас. По крайней мере, на данный момент.

"Я на самом деле исключительно рад, что пока нет жестких ограничений, что жестким образом не закрыли рестораны, что худо-бедно работают салоны. Потому что я в первую очередь переживаю не за то, что я не смогу где-то поесть или подстричься, а за то, что мы в очередной раз потеряем малый и средний бизнес, они просто уже окончательно восстановиться не смогут. Потому что тот жирок, который был, сожгли в начале этого года", — сказал он.

"Сейчас ситуация вроде более-менее. Пока идем на грани. Но если введут меры жестче, то наша фракция будет выступать против, абсолютно уверен", — подчеркнул депутат.

При этом он полагает правильными ограничительные меры для отдельных категорий населения Москвы.

"А так, конечно, ограничительные меры необходимы. Нужно ограничить старшее поколение. Я считаю, что, в принципе, дистанционное образование, наверное, правильно сделано. Здесь вопрос уже качества образования. Но я думаю, что COVID не на всю жизнь. Я абсолютно уверен, что в ближайший год мы эту историю переживем, забудем и все вернуться к своему нормальному, привычному образу жизни", — сказал Леонид Зюганов.