Владимир Кикнадзе: факт в том, что СССР пытался предотвратить Вторую мировую

Доктор исторических наук Владимир Кикнадзе считает, что постановление Съезда народных депутатов СССР с осуждением пакта Молотова-Риббентропа не обязательно признавать недействительным. По его мнению, необходимо изложить нынешнюю позицию России по по советско-германским договорам 1939 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в мае этого года депутат Госдумы Алексей Журавлев внес законопроект, который в случае принятия признает недействующим на территории России постановление 1989 года.

Законопроект можно скорректировать

Владимир Кикнадзе полагает, что законопроект можно скорректировать.

"Те события, которые уже произошли, подтверждает правильность и необходимость принятия этого закона. Но в ходе большего количества проведенных мероприятий, бесед с экспертами, в том числе зарубежными коллегами, я привожу к выводу, что формулировка этого законопроекта может быть немного скорректирована", — отметил историк.

По его мнению, "вероятно, следует уйти от признания постановления 1989 года недействительным, поскольку с юридической точки зрения выглядит не совсем логичным и обоснованным признавать тот факт, который уже имел место".

Поступить же, по мнению доктора исторических наук, следует таким образом: "Немного доработать этот проект федерального закона с тем, чтобы изложить нынешнюю позицию российского государства по советско-германским договорам 1939 года. В 1989 году, к сожалению, прозвучала не как историко-правовая оценка, а как политический акт".

По словам Владимира Кикнадзе, сейчас будет правильным дать современную точку зрения России на события, предшествовавшие началу Второй мировой войны.

"Поскольку в той оценке никаких исторических и правовых доводов, которые были подкреплены документами, не было, сейчас будет правильно дать свою историко-правовую оценку нашего государства — Российской Федерации событиям, которые произошли в 1939 году. И дать свою оценку постановления 1989 года: не говорить о том, что считать недействительным, а изложить позицию, которая будет заключаться в том, что мы не согласны с этой позицией, мы ее не разделяем, у нас есть своя позиция", — сказал он "Правде.Ру".

"Более того, высказать свое мнение по причинам Второй мировой войны, о чем говорил наш президент Владимир Путин неоднократно: и в своей статье в июне в этом году, и в декабре 2019 года на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Искать причины гораздо дальше, чем 1939 году и даже в 1938 году, когда были заключены Мюнхенские соглашения. Начинать с 1933 года, с 1934 года, с прихода к власти фашизма в Германии, заключение первых договоров между уже фашистской Германией и Польшей", — отметил историк.

По его словам, и в трудах западных историков говорится о том, что СССР активно продвигал идею создания системы коллективной безопасности.

"На уровне экспертов и британских, и французских, все доводы, которые были изложены о причинах Второй мировой войны в приговоре Международного трибунала в Нюрнберге, не просто подтверждаются, а еще раз доказали документально факт того, что Советский Союз все те годы занимал позицию по созданию действенной системы коллективной безопасности в Европе. Это первое", — подчеркнул Владимир Кикнадзе.

"Второе, они подтверждают, что Франция и Великобритания, и дальше уже Польша, и другие страны в меньшей степени сделали все возможное, чтобы блокировать все эти усилия СССР. Тем самым они подтверждают то, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит и на этих государствах", — сказал он.

Он полагает, что в законопроекте, который предложил депутат Журавлев, "можно будет оговорить и эти позиции, предложить этим странам сделать такую же историко-правую оценку причин и ответственности за начало Второй мировой войны".

И еще один важный момент

Владимир Кикнадзе отметил еще один важный момент.

"Депутат Госдумы Елена Ямпольская говорила об ответственности — усилить, ужесточить. Здесь какая особенность? Многие специалисты, историки (много приходится участвовать в мероприятиях) говорят, что нужна уголовная ответственность за факты фальсификации, за уравнивание позиций Советского Союза и Германии, связанные с ответственностью за начало Второй мировой войны", — сказал он.

Но как подчеркнул доктор исторических наук, в юридическом поле на сей счет уже все сделано:

"Статья 354.1 Уголовного кодекса, которая введена в 2014 году, предусматривает уголовную ответственность за отрицание фактов, установленных международным военным трибуналом, там все описано. Там ведь описано не только то, кто виновник во Второй мировой войне, а там описаны и цели, и задачи, и планирование, и подготовка войны, которая осуществлялась в Германии".

"Здесь нужно заставить, чтобы работал этот закон, работала эта статья. Она сейчас реально не работает. Более того, там написано, что уголовная ответственность предусмотрена за заведомо ложные сведения о роли Советского Союза в ходе Второй мировой войны. Все о том, о чем говорила Ямпольская, там все это есть. Статья на сей счет есть, но она не работает", — подчеркнул Владимир Кикнадзе.