Анатолий Вассерман: осуждение пакта Молотова-Риббентропа нелепо

Публицист Анатолий Вассерман считает — необходимо исходить из того, что постановление Съезда народных депутатов СССР "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года", которое было принято в декабре 1989 года, в настоящее время не имеет юридической силы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в мае этого года депутат Госдумы Алексей Журавлев внес законопроект, который в случае принятия признает недействующим на территории России вышеупомянутое постановление, осудившего пакт Молотова-Риббентропа.

Постановление, вызывающее много вопросов

По словам Анатолия Вассермана, постановление советских депутатов и в самом деле вызывает много вопросов.

"Лично мне это очень живо напомнило предложение признать недействующей на территории Российской Федерации геоцентрическую систему Птолемея. Так же как геоцентрическая система давным-давно опровергнута серьезным научным анализом, так и все попытки осудить советско-германский договор о ненападении давным-давно исследованы серьезными историками и признаны, по меньшей мере, нелепыми", — сказал он "Правде.Ру".

Постановление публицист считает безграмотным: "Это постановление 1989 года — пример безграмотности политиков горбачевского и ельцинского призыва. Помнится, законодательное собрание одного из Соединенных государств Америки (сейчас уже не помню какого именно) приняло постановление, из которого следовало, что число Пи равно 3. Это постановление, насколько я знаю, официально даже никто не отменял. Просто приняли другие постановления, более соответствующие действительности".

Надо считать, что постановление 1989 года не имеет силы

Анатолий Вассерман сказал, что не уверен в том, стоит ли предпринимать шаги по отмене постановления Съезда народных депутатов.

"Пока проще действовать так, как если бы его просто никогда не было. А если кто-то попытается всерьез выкатывать на нас какие-то "предъявы", ссылающиеся на эту политическую бредятину, тогда уже надо с ней разбираться официально", — отметил он.

"В любом случае я очень рад, что вопрос поставлен публично, ибо пока никто не делает, ничего не делается. Но слишком много чести тогдашним депутатам до сих пор принимать их слова всерьез. Поэтому даже если Государственная Дума еще долго не примет соответствующего решения, достаточно, чтобы она действовала исходя из того, что это решение не имеет юридической силы", — сказал Анатолий Вассерман.