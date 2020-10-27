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Автор Антон Куликов

Депутат Мосгордумы: когда во время пандемии перекладывают бордюры — это раздражает

Роспотребнадзор рекомендовал повсеместное ношение масок в местах массового пребывания людей. Маски рекомендовано надевать всем без исключения в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Депутат Мосгордумы: когда во время пандемии перекладывают бордюры — это раздражает

Кроме того, ведомство рекомендовало запрещать проведение развлекательно-зрелищных мероприятий и работу предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00. Об этом говорится в постановлении, подписанным главным государственным санитарным врачом Анной Поповой.

Напомним, власти российских регионов имеют право самостоятельно определять необходимость введения тех или иных ограничительных мер. И в ряде регионов уже введены запреты на посещение развлекательных мероприятий, кафе и ресторанов в ночное время. Но не в столице - в Москве, как известно, действует система QR-кодов.

Очевидно, власти не стремятся вводить столь же жесткие ограничения, как это было весной. Запас прочности экономики не настолько велик, чтобы еще раз его проверять. С другой стороны, проблемы вызванные пандемией, сами по себе не исчезнут.

Один из главных вопросов - отношение к медицине

О том, какие из этих проблем наиболее актуальны для российской столицы, "Правда.Ру" побеседовала с заместителем руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Павлом Тарасовым.

По его мнению, недостаточно внимания уделяется решению социальных вопросов. Пандемия отрицательно сказалась на финансовом положении людей, особенно когда были жесткие ограничения весной.

"К чему еще привлекала внимание пандемия - отношение к медицине, вопрос реорганизации медицинских учреждений, закрытие целого ряда медицинских учреждений - больниц, поликлиник, роддомов. В условиях стресса медицина у нас оказывается в условиях дефицита мощностей. И это вопрос, который требует планового решения. Нет такого, чтобы по щелчку пальцев приняли решение и оно сразу заработало. Это вещь, касающаяся долгосрочной стратегии", - считает Павел Тарасов.

По его словам, "нам не так давно рассказывали, что это полезно с точки зрения оптимизации сокращать площади медицинских учреждений". Сейчас же, полагает депутат, нужно возвращаться к восстановлению работы закрытых медицинских организаций.

Причем не всегда даже необходимы ремонтные работы, отметил депутат. "Например, на территории моего круга 53-ю больницу закрыли сразу после капитального ремонта. В принципе, пришел, открыл, привел в порядок и пользуйся. На это реакции нет. А при этом весной даже территории торговых центров брали в аренду для того, чтобы если не полноценные больничные корпуса, то обсерваторы устраивать. В принципе, приличные бюджетные деньги на это уходили", - подчеркнул он.

И другие проблемы

По мнению Павла Тарасова, в условиях недостаточной социальной поддержки людей раздражает работы по благоустройству, замене асфальта, бордюрного камня и так далее.

"В некоторых случаях несогласованность графиков, непродуманность приводит к тому, что в одних и тех же местах замена происходит с крайне короткими интервалами. Вот эти все вещи вызывают крайне неприятные эмоции, отторжение", - сказал депутат, подчеркнув, что эти вопросы требуют корректировок при рассмотрении проектов.

Еще одним острым вопросом он назвал строительство магистралей в городе - Юго-Восточной хорды и других.

"В основном сейчас на севере города будет много таких "горячих точек". Эти все вещи, наверное, будут на повестке дня при обсуждении бюджетного процесса, когда у нас бюджет будет внесен. Пока его не внесли в гордуму, но думаю, что в ближайшее время внесут", - сказал Павел Тарасов.

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