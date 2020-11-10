Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Что, если революцию в России сделал Генштаб

Как формировалась "Красная шагает смело"? Об этом "Правде.Ру" рассказывает профессор, историк Дмитрий Чураков.

Читайте начало интервью:

"Большевики между собой сражались не на жизнь, а на смерть"

"Крестьянская война — одна из страшнейших эпизодов Гражданской"

— Поговорим о том, как создавали Красную армию. Брали в заложники целые семьи, чуть ли не загрядотряды стояли уже тогда. Белые, мол, этого не делали в таких масштабах, а вот красные потому на штыках принесли победу.

— Пятимиллионную армию всем этим не остановишь. Вспомним, что большое число специалистов царской армии служили в Красной добровольцами.

А под заложниками можно разные явления понимать. Так, если совершался теракт, то брали заложников. Белые — рабочих, красные — привилегированных и образованных. Если вовремя кто-то не сдавался, их могли расстрелять. Это скорее к истории терроров в годы войны, а не Революции. И даже не к борьбе между армиями, она держалась не на этом.

Сейчас интересная книжка вышла, и она показывает, что белый террор был ничуть не меньше красного. Вы правы, что Красная армия была больше, и потому размах ее действий был более впечатляющим.

— Один историк сказал нам, что дворянство не составляло офицерский корпус. Особенно в последние годы Первой мировой, потому что перебили часть дворян, а люди очень быстро получали звания. У Деникина, по-моему, дед был крестьянин. Очень много офицеров Генштаба было в Красной армии. И многие даже, по-моему, не за страх, а за совесть шли туда.

— А многие военные поддерживали большевиков еще до революции, и была такая интересная точка зрения, что организовал ее вообще Генштаб. Ленин или кто-то еще как агент Генштаба. Но это из серии "Одна бабка сказала", источники никакие. Многие царские офицеры — да, вошли добровольно. Очень революционных взглядов придерживался Брусилов.

В армии было много разночинцев. Некоторые студенты, придя служить, уже были офицерами, так как могли читать, писать и общаться с людьми. Если не большевистски, то по крайней мере революционным офицерский корпус был на 95%, но это были сперва февралисты, а потом часть этих февралистов перешла на сторону большевиков. Без февральской революции определенно октябрьской бы не было.

— Но насколько она сильно помогла? 50-летней Ленин перед революцией уже не верил: "Мы не увидим, только внуки наши".

— Он это сказал, будучи в эмиграции. Если бы ситуация не изменилась, то вряд ли бы при Николае II он выступал на броневике на Финляндском вокзале. Потом резко возросли цены всего за несколько месяцев правления Временного правительства. Это, конечно, поспособствовало тоже.

Обратите внимание, что Троцкий затягивал вооруженное восстание в Петрограде. Ленину даже пришлось перемещаться переодетым. И потом нам это в фильмах показывали. Он же ведь автор фразы "Вчера было рано, завтра будет поздно". Осенью-то страсти начинали остывать в тех слоях, на которые опирались большевики. Революция — очень быстро меняющаяся ситуация.

— Интернета, радио не было, только газеты, которые до Цюриха доходили с опозданием.

— Был более надежный источник — слухи. Они ведь разные бывают.

— Правдивые слухи — это уже информация. А неправдивые слухи… Вот, кстати, люди, которые Февральскую революцию затеяли — это о них, наверное, есть такой диалог между магнитом и железом у Ницше в "Веселой науке": "Я тебя ненавижу, магнит, потому что ты тянешь, а притянуть не можешь, сил у тебя не хватает",

Вот эти ребята на себя взвалили государственную ношу, не справились и в результате мало того, что корону-то они свалили, стряхнули, а вот дальше? Дальше вот большевистская революция. А ее бы не было, не приди вот эти никчемные люди февральские. Вы же сами говорите, что…

— Да. Революцию легче начать… Помните советскую песню: "Есть у революции начало…"

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы красная армия дмитрий чураков октябрьская революция
Новости Все >
В Сибирь вернулось аномальное тепло
Установлена связь между COVID и проблемами с психикой
Яростный протест против мира: армяне ночью крушили парламент страны
В ряде регионов будут ужесточать противопандемические меры
Поста лишился министр обороны США Марк Эспер
Турецкие войска присоединятся к российским миротворцам в Карабахе
МИД РФ "оценил" признание Азербайджаном вины за сбитый Ми-24
О чем договорились Путин, Пашинян и Алиев по Нагорному Карабаху
Путин выступил с видеообращением о прекращении войны в Карабахе
Ереван, Баку и Москва подписали документ о прекращении огня в Карабахе
Последние материалы
Установлена связь между COVID и проблемами с психикой
Яростный протест против мира: армяне ночью крушили парламент страны
В ряде регионов будут ужесточать противопандемические меры
Белорусской власти надо работать над ошибками
Поста лишился министр обороны США Марк Эспер
Турецкие войска присоединятся к российским миротворцам в Карабахе
МИД РФ "оценил" признание Азербайджаном вины за сбитый Ми-24
О чем договорились Путин, Пашинян и Алиев по Нагорному Карабаху
Путин выступил с видеообращением о прекращении войны в Карабахе
Шаровые молнии приходят из другого измерения?
Популярное
Российский шоу-бизнес
Опубликованы последние слова Колтового диспетчеру

Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября.

Опубликованы последние слова Колтового диспетчеру
Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова
Российский шоу-бизнес
Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова
США и Канада. Новости и аналитика
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Общество
Коррупционно-личная история вице-премьера Абрамченко
Игорь Буккер Шаровые молнии приходят из другого измерения? Игорь Буккер Василий Амирджанов Дзюба своими руками лишил себя капитанства и сборной Василий Амирджанов Любовь Степушова Кто признал Байдена президентом, а кто отказался. И почему Любовь Степушова
Комментарии
Закатов: ответственность за революцию лежит и на императорском доме
Леонид Зюганов: в нашей стабильности есть абсолютно нестабильные моменты
Российский вертолет сбит в Армении
Что даст поворот к плановой экономике
Коррупционно-личная история вице-премьера Абрамченко
В Ивановском соединении ВДВ прошли занятия со специалистами РХБ защиты
Вот приедет Байден: в ожидании санкций против России
Российский вертолет сбит в Армении
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Лондон готов воевать с Россией на Украине
Камала Харрис готовится заменить "умирающего" Байдена
Мигранты начали диктовать Европе законы и правила
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Надо думать не о выборах в США, а развивать Россию
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников