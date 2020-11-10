Что, если революцию в России сделал Генштаб

Как формировалась "Красная шагает смело"? Об этом "Правде.Ру" рассказывает профессор, историк Дмитрий Чураков.

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"Большевики между собой сражались не на жизнь, а на смерть"

"Крестьянская война — одна из страшнейших эпизодов Гражданской"

— Поговорим о том, как создавали Красную армию. Брали в заложники целые семьи, чуть ли не загрядотряды стояли уже тогда. Белые, мол, этого не делали в таких масштабах, а вот красные потому на штыках принесли победу.

— Пятимиллионную армию всем этим не остановишь. Вспомним, что большое число специалистов царской армии служили в Красной добровольцами.

А под заложниками можно разные явления понимать. Так, если совершался теракт, то брали заложников. Белые — рабочих, красные — привилегированных и образованных. Если вовремя кто-то не сдавался, их могли расстрелять. Это скорее к истории терроров в годы войны, а не Революции. И даже не к борьбе между армиями, она держалась не на этом.

Сейчас интересная книжка вышла, и она показывает, что белый террор был ничуть не меньше красного. Вы правы, что Красная армия была больше, и потому размах ее действий был более впечатляющим.

— Один историк сказал нам, что дворянство не составляло офицерский корпус. Особенно в последние годы Первой мировой, потому что перебили часть дворян, а люди очень быстро получали звания. У Деникина, по-моему, дед был крестьянин. Очень много офицеров Генштаба было в Красной армии. И многие даже, по-моему, не за страх, а за совесть шли туда.

— А многие военные поддерживали большевиков еще до революции, и была такая интересная точка зрения, что организовал ее вообще Генштаб. Ленин или кто-то еще как агент Генштаба. Но это из серии "Одна бабка сказала", источники никакие. Многие царские офицеры — да, вошли добровольно. Очень революционных взглядов придерживался Брусилов.

В армии было много разночинцев. Некоторые студенты, придя служить, уже были офицерами, так как могли читать, писать и общаться с людьми. Если не большевистски, то по крайней мере революционным офицерский корпус был на 95%, но это были сперва февралисты, а потом часть этих февралистов перешла на сторону большевиков. Без февральской революции определенно октябрьской бы не было.

— Но насколько она сильно помогла? 50-летней Ленин перед революцией уже не верил: "Мы не увидим, только внуки наши".

— Он это сказал, будучи в эмиграции. Если бы ситуация не изменилась, то вряд ли бы при Николае II он выступал на броневике на Финляндском вокзале. Потом резко возросли цены всего за несколько месяцев правления Временного правительства. Это, конечно, поспособствовало тоже.

Обратите внимание, что Троцкий затягивал вооруженное восстание в Петрограде. Ленину даже пришлось перемещаться переодетым. И потом нам это в фильмах показывали. Он же ведь автор фразы "Вчера было рано, завтра будет поздно". Осенью-то страсти начинали остывать в тех слоях, на которые опирались большевики. Революция — очень быстро меняющаяся ситуация.

— Интернета, радио не было, только газеты, которые до Цюриха доходили с опозданием.

— Был более надежный источник — слухи. Они ведь разные бывают.

— Правдивые слухи — это уже информация. А неправдивые слухи… Вот, кстати, люди, которые Февральскую революцию затеяли — это о них, наверное, есть такой диалог между магнитом и железом у Ницше в "Веселой науке": "Я тебя ненавижу, магнит, потому что ты тянешь, а притянуть не можешь, сил у тебя не хватает",

Вот эти ребята на себя взвалили государственную ношу, не справились и в результате мало того, что корону-то они свалили, стряхнули, а вот дальше? Дальше вот большевистская революция. А ее бы не было, не приди вот эти никчемные люди февральские. Вы же сами говорите, что…

— Да. Революцию легче начать… Помните советскую песню: "Есть у революции начало…"

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Михаил Закурдаев