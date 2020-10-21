Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Антон Куликов

Депутат Мосгордумы: в Москве вводят контроль за каждым из нас

Власти российских регионов продолжают разработку мер, которые призваны ограничить распространение коронавируса. Во многих субъектах РФ повторно введена самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Депутат Мосгордумы: в Москве вводят контроль за каждым из нас

Работодателям настоятельно рекомендуют перевести часть сотрудников на удаленную работу. В развлекательные заведения по ночам пускают только по QR-кодам. И планируют распространить эту практику на салоны красоты и рестораны. Но это касается Москвы. А в других регионах таким заведениям просто запрещают работу — пока что только по ночам.

Усиление контроля?

Между тем, отказываться от приобретенного во время пандемии опыта власти явно не собираются. Столичные власти хотят отслеживать движение пешеходов, собирая данные с их гаджетов, формируя таким образом карты пассажиропотока в городе.

По данным "Коммерсанта", московский Центр организации дорожного движения столицы разместил на сайте госзакупок заказ на 155,2 млн рублей. По условиям заказа, в течение полугода на пешеходных стелах навигации и остановках должны быть поставлены 220 аппаратно-программных комплексов, которые будут собирать по Wi-Fi и Bluetooth MAC-адреса пользовательских устройств, собирать эти данные и отслеживать по ним движение пассажиров.

В конкурсных документах говорится, что новая система должна будет составлять отчеты по движению человека за день, неделю, месяц и год.

Система сбора данных будет работать в связке с камерами наблюдения, которые тоже передают данные о количестве пассажиров.

"Тратят огромнейшие средства"

Планы столичных властей по просьбе "Правды.Ру" прокомментировала депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева (КПРФ). И прокомментировала довольно эмоционально.

"У них и так уже достаточно для просмотра. Они поутыкали все дома дорогущими кадрами с распознаванием лиц, которые установлены  за наши бюджетные огромнейшие средства. Открыв любую камеру, уже сегодня спокойно можно увидеть на какой остановке, у какого метро, на какой улице много машин или людей. Они все это могут увидеть. Зачем еще тратить 150 миллионов? Это просто идиотизм и бред", — сказала Екатерина Енгалычева.

По ее мнению, власти Москвы "вводят контроль за нами, за каждым из нас".

"Представьте год-два назад вам бы сказали, что работодатели будут подавать данные, сколько людей работает/не работает, по чек-ину заходить в ресторан, в ночной клуб, в салон красоты. Вы бы подумали, что человек, который вам это сказал, спятил", — считает депутат Мосгордумы.

По мнению Екатерины Енгалычевой, средства которые предполагается израсходовать на установку подобных систем, следовало бы направить на помощь конкретным людям — например, пенсионерам или тем, кто выплачивает кредиты по ипотеке.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы мосгордума коронавирус екатерина енгалычева камеры видеонаблюдения
Новости Все >
Генсек НАТО: мы поддерживаем продление ДСНВ
В США разработали окна-хамелеоны
Бомбардировщик Су-34 разбился в Хабаровском крае
Пятая часть россиян не пойдёт на новогодние вечеринки
Ещенко предложил вынести Ленина из Мавзолея
Фёдоров о "четырёхдневке": в частном секторе это невозможно
Человеческий мозг оценивает положительный опыт иррационально
Мастера фейков посадили на крючок крупные российские компании
В Тюмени скончалась выпавшая из окна 17-летняя дзюдоистка
В больнице Уфы мужчину отправили на консультацию к гинекологу
Последние материалы
Человеческий мозг оценивает положительный опыт иррационально
Мастера фейков посадили на крючок крупные российские компании
В Тюмени скончалась выпавшая из окна 17-летняя дзюдоистка
В больнице Уфы мужчину отправили на консультацию к гинекологу
Лёгкий способ не платить долги
Песков: Россия восстановит подачу воды в Крым без участия Украины
Депутат Мосгордумы: в Москве вводят контроль за каждым из нас
Кофе и зелёный чай снижают риск смерти при диабете, доказали в Японии
Штаб Трампа снова критикует Байдена. На этот раз - за Польшу
Кирьяков: "Брюгге" объективно не сильнее. "Зенит" сам виноват
Популярное
Культура
Скончалась актриса Ирина Скобцева

На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.

Скончалась актриса Ирина Скобцева
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Новости Белоруссии
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Политика. Новости и аналитика
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы доказало тщетность ультиматумов
Бывший СССР
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Любовь Степушова СВР напрасно предупреждает о "цветной революции" в Молдавии Любовь Степушова Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Уткин отреагировал на поражение "Зенита" в Лиге чемпионов
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Михаил Хазин на грани фола
Михаил Хазин на грани фола
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Россия готова поставлять свою вакцину от коронавируса в Европу
В Москве таксист избил пассажирку и надругался над ней
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Эдуард Туманов: Педофилы плодятся от скуки
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников