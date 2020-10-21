Депутат Мосгордумы: в Москве вводят контроль за каждым из нас

Власти российских регионов продолжают разработку мер, которые призваны ограничить распространение коронавируса. Во многих субъектах РФ повторно введена самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Работодателям настоятельно рекомендуют перевести часть сотрудников на удаленную работу. В развлекательные заведения по ночам пускают только по QR-кодам. И планируют распространить эту практику на салоны красоты и рестораны. Но это касается Москвы. А в других регионах таким заведениям просто запрещают работу — пока что только по ночам.

Усиление контроля?

Между тем, отказываться от приобретенного во время пандемии опыта власти явно не собираются. Столичные власти хотят отслеживать движение пешеходов, собирая данные с их гаджетов, формируя таким образом карты пассажиропотока в городе.

По данным "Коммерсанта", московский Центр организации дорожного движения столицы разместил на сайте госзакупок заказ на 155,2 млн рублей. По условиям заказа, в течение полугода на пешеходных стелах навигации и остановках должны быть поставлены 220 аппаратно-программных комплексов, которые будут собирать по Wi-Fi и Bluetooth MAC-адреса пользовательских устройств, собирать эти данные и отслеживать по ним движение пассажиров.

В конкурсных документах говорится, что новая система должна будет составлять отчеты по движению человека за день, неделю, месяц и год.

Система сбора данных будет работать в связке с камерами наблюдения, которые тоже передают данные о количестве пассажиров.

"Тратят огромнейшие средства"

Планы столичных властей по просьбе "Правды.Ру" прокомментировала депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева (КПРФ). И прокомментировала довольно эмоционально.

"У них и так уже достаточно для просмотра. Они поутыкали все дома дорогущими кадрами с распознаванием лиц, которые установлены за наши бюджетные огромнейшие средства. Открыв любую камеру, уже сегодня спокойно можно увидеть на какой остановке, у какого метро, на какой улице много машин или людей. Они все это могут увидеть. Зачем еще тратить 150 миллионов? Это просто идиотизм и бред", — сказала Екатерина Енгалычева.

По ее мнению, власти Москвы "вводят контроль за нами, за каждым из нас".

"Представьте год-два назад вам бы сказали, что работодатели будут подавать данные, сколько людей работает/не работает, по чек-ину заходить в ресторан, в ночной клуб, в салон красоты. Вы бы подумали, что человек, который вам это сказал, спятил", — считает депутат Мосгордумы.

По мнению Екатерины Енгалычевой, средства которые предполагается израсходовать на установку подобных систем, следовало бы направить на помощь конкретным людям — например, пенсионерам или тем, кто выплачивает кредиты по ипотеке.