Со своим уставом: можно ли защитить российских наемников

Глава российского МИД Сергей Лавров предложил создать законодательную базу для защиты интересов граждан России, которые работают на частные военные компании (ЧВК) в других государствах.

Сделать это будет достаточно трудно, но необходимо. Такое мнение "Правде.Ру" высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Герой России, гвардии полковник ВДВ Андрей Красов.

— Нужна ли такая защита людям?

— Частных военных компаний в России не существует, но граждане РФ работают в частных военных компаниях, которые зарегистрированы в других странах. Такой факт мы видим из сообщения министра иностранных дел. И естественно, мы должны заботиться о всех гражданах РФ, независимо от страны, где они трудоустроены.

— В США, например, есть законодательная база по ЧВК. Поэтому "головорезы" бывшего Blackwater, например, получают страховки. Можно ли предположить, что в РФ будет действовать подобный механизм?

— Трудно пока сказать. Правительство тоже является субъектом законодательной инициативы. Может быть, это какая-то их инициатива будет, но, подчеркну мысль — мы должны защищать граждан РФ, независимо от того, в какой стране они находятся. Это раз. Где бы они ни работали — это два. Как это будет, необходимо думать.

— Есть ли инициативы по созданию частных военных компаний в России?

— Были такие, но общим мнением решили, что они нам не нужны. А так все урегулировано, эти компании существуют, где-то больше 6 тысяч.

— Зарубежных?

— Да. И очень много в Китае существует таких компаний. Задачи самые разные. США не гнушаются того, что такие компании сопровождают их вооруженные силы и выполняют специфические задачи, чтобы уши не росли из США: можно же просто свалить на них, мало ли что они накуролесили, и при чем тут Соединенные Штаты?

Там у них тайные какие-то договоренности существуют, что аналитики занимаются сбором разведсведений, охраной объектов за границей, вплоть до непосредственного участия в боевых действиях. Те же джипы, которые обнаружились в Сирии в лагере террористов — может быть, как раз они принадлежали частным военным компаниям? Они оказывали содействие в подготовке тех же террористов на территории Сирии, это же ни для кого не секрет. А может быть, это вооруженные силы, инструкторы-американцы?

Если говорить про ту же Сирию, то США она как целое государство не нужна. Отсюда — вся американская политика на Ближнем Востоке.

— Как Россия может защитить соотечественников, которые служат в частных военных компаниях?

— Очень сложный вопрос. Потому что хоть они и являются гражданами РФ, но, находясь в другом государстве, они должны соблюдать законы того государства, где находятся. Тяжело это сделать, но, безусловно, наши граждане все равно должны быть защищены.

Беседовала Лада КОРОТУН

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