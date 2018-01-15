Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Экспертное мнение
Авто Телебашня Занимательные Новости Шоу-бизнес Спорт MoneyTimes.ru Общество Экономика Наука Политика Мир Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия Религия События недели Экспертное мнение Видео
Автор Редакция рубрики "Общество"

Со своим уставом: можно ли защитить российских наемников

Экспертное мнение

Глава российского МИД Сергей Лавров предложил создать законодательную базу для защиты интересов граждан России, которые работают на частные военные компании (ЧВК) в других государствах.

Сделать это будет достаточно трудно, но необходимо. Такое мнение "Правде.Ру" высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Герой России, гвардии полковник ВДВ Андрей Красов.

— Нужна ли такая защита людям?

— Частных военных компаний в России не существует, но граждане РФ работают в частных военных компаниях, которые зарегистрированы в других странах. Такой факт мы видим из сообщения министра иностранных дел. И естественно, мы должны заботиться о всех гражданах РФ, независимо от страны, где они трудоустроены.

— В США, например, есть законодательная база по ЧВК. Поэтому "головорезы" бывшего Blackwater, например, получают страховки. Можно ли предположить, что в РФ будет действовать подобный механизм?

— Трудно пока сказать. Правительство тоже является субъектом законодательной инициативы. Может быть, это какая-то их инициатива будет, но, подчеркну мысль — мы должны защищать граждан РФ, независимо от того, в какой стране они находятся. Это раз. Где бы они ни работали — это два. Как это будет, необходимо думать.

— Есть ли инициативы по созданию частных военных компаний в России?

— Были такие, но общим мнением решили, что они нам не нужны. А так все урегулировано, эти компании существуют, где-то больше 6 тысяч.

— Зарубежных?

— Да. И очень много в Китае существует таких компаний. Задачи самые разные. США не гнушаются того, что такие компании сопровождают их вооруженные силы и выполняют специфические задачи, чтобы уши не росли из США: можно же просто свалить на них, мало ли что они накуролесили, и при чем тут Соединенные Штаты?

Там у них тайные какие-то договоренности существуют, что аналитики занимаются сбором разведсведений, охраной объектов за границей, вплоть до непосредственного участия в боевых действиях. Те же джипы, которые обнаружились в Сирии в лагере террористов — может быть, как раз они принадлежали частным военным компаниям? Они оказывали содействие в подготовке тех же террористов на территории Сирии, это же ни для кого не секрет. А может быть, это вооруженные силы, инструкторы-американцы?

Если говорить про ту же Сирию, то США она как целое государство не нужна. Отсюда — вся американская политика на Ближнем Востоке.

— Как Россия может защитить соотечественников, которые служат в частных военных компаниях?

— Очень сложный вопрос. Потому что хоть они и являются гражданами РФ, но, находясь в другом государстве, они должны соблюдать законы того государства, где находятся. Тяжело это сделать, но, безусловно, наши граждане все равно должны быть защищены.

Беседовала Лада КОРОТУН

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Нужны ли России частные военные компании?
Темы война военные солдаты
Актуальная аналитика
Экспертное мнение
Со своим уставом: можно ли защитить российских наемников
Наследие
Что сулит встреча с самим собою?
Космос
Откуда взялись магнитные поля
Читательский топ
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
ЧП на борту: Как остановить "гламурное быдло"?
Опубликовано видео брошенных в Крыму украинских кораблей
Сейчас читают
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Прошлое
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Испытание праздником: как прийти в норму после каникул?
Точка зрения
Испытание праздником: как прийти в норму после каникул? Видео 
Почему вас царапает кошка
Интересное и полезное
Почему вас царапает кошка
Откуда взялись магнитные поля
Космос
Откуда взялись магнитные поля
Болевая точка новых санкций США: энергетический сектор России
Точка зрения
Болевая точка новых санкций США: энергетический сектор России Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили

15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.

Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Мир
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
Экспертное мнение
ЧП на борту: Как остановить "гламурное быдло"?
Мир
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили

15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.

Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
ЧП на борту: Как остановить "гламурное быдло"?
Мир
Офицеры США просят отобрать у Трампа "ядерную" кнопку
Мир
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018

15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
Западные СМИ рассказали о праве России на Крым
Мир
Западные СМИ рассказали о праве России на Крым
Мир
Проняло? Европа может объявить 9 мая государственным праздником
Мир
В Одессе из-за отсутствия денег на отопление закрылись вузы
Айдын Мехтиев Своя игра: Эрдоган затеял новую войну Айдын Мехтиев Любовь Степушова В поле не воин: Вашингтон теряет главных союзников Любовь Степушова Александр Артамонов Счетоводы из Госдепа: в России так же страшно, как в Пакистане Александр Артамонов
Комментарии
Западные СМИ рассказали о праве России на Крым
Западные СМИ рассказали о праве России на Крым
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Пермский школьник-убийца оказался сторонником Навального
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
Пермский школьник-убийца оказался сторонником Навального
Без тревожной кнопки: можно ли предотвратить бойни в школах?
"Южмаш" потребовал от России миллионы долларов на ракету для украинского спутника
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Минюст требует закрыть нелегальный фонд Навального-2018
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
Украина сдала Одессу ради американской мечты
Интересное в фото Все >
Губит людей не пиво... 8 Фото Губит людей не пиво...
5 отличий наших мужчин от иностранцев 5 Фото 5 отличий наших мужчин от иностранцев
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Мужское Все >
Россия поставила Сирии "адское оружие"
Россия поставила Сирии "адское оружие"
Немцы боятся российскую ракету, а США смеются
Немцы боятся российскую ракету, а США смеются
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
18 способов, с помощью которых вы усложняете себе жизнь
18 способов, с помощью которых вы усложняете себе жизнь
5 "супер-техник" психолога, которые действительно помогают
5 "супер-техник" психолога, которые действительно помогают
Как заставить себя побеждать
Как заставить себя побеждать
20 мелочей, которые изменят вашу жизнь к лучшему
20 мелочей, которые изменят вашу жизнь к лучшему
Почему мужчины скрывают свои чувства?
Почему мужчины скрывают свои чувства?
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Полезные и лечебные свойства черники
Полезные и лечебные свойства черники
Домашний фитнес с фитболом
Домашний фитнес с фитболом
Эффективные способы мотивации самого себя?
Эффективные способы мотивации самого себя?
Правильная еда: горбуша, запеченная в сметанно-грибном соусе
Правильная еда: горбуша, запеченная в сметанно-грибном соусе
Правильное питание для тех, кто целыми днями на работе!
Правильное питание для тех, кто целыми днями на работе!
Оружие Все >
Что могут МиГи-31 на Камчатке 7 Фото Что могут МиГи-31 на Камчатке
Списанные "ястребы" 8 Фото Списанные "ястребы"
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
История и современность Все >
Россия
Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского

2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.

Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
"Призрак Ладоги" продолжает пугать рыбаков
"Призрак Ладоги" продолжает пугать рыбаков
"Гном из Жироны" - урод или пришелец?
"Гном из Жироны" - урод или пришелец?
Тайна письма "Храброго сердца"
Тайна письма "Храброго сердца"
Угадайте, кто: Сорос назвал причину неприязни к себе во всем мире
Угадайте, кто: Сорос назвал причину неприязни к себе во всем мире
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался