Европейский День Победы: как он был от них далёк

Европарламент предложил признать 9 мая государственным праздником и выходным днем в ЕС. Такое предложение в настоящее время обсуждается европейскими правозащитниками.

Речь идет о подмене праздника. Наш День Победы европейцы хотят заменить праздником европейского единства. Такое мнение в интервью "Правде.Ру" высказал глава фонда "Историческая память" Александр Дюков.

- Европарламент предложил сделать 9 мая государственным праздником. Как вы считаете, изменилось ли отношение Европы к этому дню?

- Нужно понимать, что решение Европарламента направлено не на празднование 9 мая как Дня Победы, того праздника, который празднуем мы и жители бывших советских республик. Это решение направлено на празднование другого праздника, который просто совпадает по дате с нашим Днем Победы.

9 мая они будут укреплять чувство принадлежности к европейской семье, но это не празднование Дня Победы. Это не день празднования победы над нацистской Германией, это не связано со Второй мировой войной. Это отдельный праздник, который просто будет приходиться на 9 мая.

Для нас это будет иметь как позитивные, так и негативные последствия. Мы знаем, что в ряде европейских стран, прежде всего в Прибалтике, осуществляется достаточно жесткое давление на празднование 9 мая. Этот день рассматривается как просоветский, имперский праздник. И 9 мая не является выходным днем в этих странах, соответственно, очень трудно в этот день уйти с работы, с учебы, чтобы возложить цветы.

Если 9 мая будет отмечаться параллельно - как праздник какого-нибудь европейского единства - значит, он станет все-таки выходным днем. Понятное дело, что количество людей, которые отмечают 9 мая как День Победы и которые воспользуются этим выходным днем для отмечания Дня Победы, конечно, увеличится, и это будет плюс.

С другой стороны, мы понимаем, что в определенной степени здесь может идти речь о вытеснении праздника Дня Победы новым праздничным днем.

- Днем Европы...

- Да. То есть здесь последствия надо смотреть. Какие мероприятия будут проводиться, какие идеологические концепты будут вкладываться в этот День Европы. На данный момент я не вижу ничего плохого в том, что два праздника - тот, который важен для нас, и тот, который будет официально отмечаться в Европе, - попадают на один день. Это создаст определенную конкуренцию праздников, но я думаю, что для русских и для тех, кому важна память о Победе, 9 мая даже в Европе всегда останется праздничным днем. Он окажется еще и выходным.

- Праздник 9 Мая в Европе для многих - это День Победы. И Томаш Здеховски так считает. И Янис Кузинс заявил, что для многих европейцев 9 мая остается, прежде всего, днем почитания памяти советских солдат...

- Это как раз те самые пророссийские люди, и Янис Кузинс, и многие другие, которые, естественно, будут воспринимать этот праздник именно так. Но из этого не следует, что именно такие смыслы вкладывают в это депутаты Европарламента, которые, конечно, руководствуются несколько другой логикой.

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