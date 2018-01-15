Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев

Назарбаев встретится с Трампом в статусе просителя, это урок для России, а на центральноазиатском уровне — имиджевый визит, сказал "Правде.Ру" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 16 января встретится в Вашингтоне со своим коллегой по цеху Дональдом Трампом. Официальные источники говорят о том, что будет обсуждаться тема Афганистана в рамках председательства Казахстана в СБ ООН.

Однако встречу омрачает арест, наложенный на счета Национального фонда Казахстана, размещенные в Bank of New York Mellon. Речь идет о 22 миллиардах долларов, которые заморожены во исполнение судебного решения по иску Анатолия Стати. Бизнесмен из Молдавии доказал в суде Амстердама, что инвестировал около миллиарда долларов в нефтяной сектор Казахстана, но внесудебным решением с рынка был удален, а его активы неправомерно были переданы государственным структурам.

Как сказал "Правде.Ру" Андрей Грозин, Стати — "человек с очень неоднозначной репутацией", который вложил "достаточно смутного свойства деньги" в ряд проектов нефтегазовой сферы Казахстана, и, возможно, эти средства "принадлежали частично казахстанской элите".

Назарбаев, по словам эксперта, будет пытаться разрулить ситуацию. "Ему придется говорить не о геополитике и не о перспективных инвестиционных проектах, а о том, чтобы сняли заморозку с одной трети Национального фонда Казахстана, то есть изначально он будет ставить себя в положение просителя", а это уже "совершенно другой формат, который предполагает совершенно иные уровни отношений", считает Грозин.

На самом деле Вашингтон здесь тренируется на Казахстане так же, "как на кошечках в фильме Гайдая тренировался герой Вицина", заметил эксперт. А месседж направлен Москве и Пекину, которые тоже в силу множества причин держат государственные деньги "в западных копилках". То есть с Казахстаном идет апробация методик, которые мы в перспективе сможем наблюдать применительно к России, резюмировал политолог.

Что касается председательства Казахстана в СБ ООН, то это "картонный пост", который ничего не дает и ничего не решает, но в рамках внутрирегиональных идеологических кампаний, для поднятия имиджа республики за рубежом — это значимо. "Нурсултану Абишевичу не надо будет бегать, подстерегать Трампа у туалета и фотографироваться на фоне оградки у Белого дома", — объяснил наш собеседник.

Кроме того, есть "разнообразные спекуляции" на тему того, что Назарбаев везет Трампу некие "неформализованные послания" — может быть, из Кремля, может быть, из Киева, а может быть, "оттуда и оттуда сразу".

По словам Андрея Грозина, будут также обсуждаться изменения американской региональной политики в Центральной Азии и программа действий США в Афганистане. Есть проблематика, связанная с китайской инициативой "Один пояс, один путь", в которой Казахстан надеется стать одним из ключевых транспортно-логистических звеньев.

"Возможно, американцам будет интересно понять нынешний уровень казахстанско-китайских отношений. А также на каком уровне находятся отношения Казахстана с РФ и в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и по линии двустороннего партнерства двух стран — России и Казахстана", — резюмировал Андрей Грозин.

Как ранее отмечала "Правда.Ру", на первый взгляд, Назарбаев является самым верным союзником России в Центральной Азии. Казахстан наряду с РФ участвует во всех интеграционных структурах на пространстве бывшего СССР — Таможенном союзе, ЕЭП, ЕАЭС, ОДКБ И ШОС. Однако одновременно Астана углубляет сотрудничество с Пентагоном. На днях в Вашингтоне стороны заключили пятилетний план военного сотрудничества на 2018-2022 годы. Согласно одной из версий, в документе рассматривается возможность создания базы ВМС США в каспийском порту Актау.

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