Как перестать страдать на работе и начать жить

Швейцарские ученые провели исследование, которое показало, что 80% из 480 опрошенных респондентов регулярно испытывают страдания на рабочем месте. Как сообщает газета Le Matin Dimanche, у людей периодически возникают депрессии из-за отсутствия интереса к работе либо по причине утраты базовых ценностей, благодаря которым специалист выбрал ту или иную сферу деятельности.

Как обмануть весеннюю депрессию

Одна из причин депрессии — потеря интереса к работе

"Правда.Ру" попросила прокомментировать результаты опроса Николая Говорина, доктора медицинских наук, заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья.

— Потеря интереса к работе актуальна лишь для западного или для всего современного общества?

— Психологические особенности человека таковы, что если у него монотонная, совершенно неинтересная работа, то такая проблема действительно может возникнуть.

Но здесь большое значение имеет факт материальной стимуляции: если эта работа однообразная, скучная, но хорошо оплачиваемая, то она уже не так депрессивно действует на человека.

Если взять ситуацию со Швейцарией, то там можно говорить о так называемом кризисе желаний. Они уже не знают, чего хотеть. Это тоже порой ведет:

к снижению побудительной активности

к снижению интереса к жизни

и по большому счету это можно рассматривать как их фрагмент депрессии. Поэтому, естественно, руководители предприятий как-то должны задуматься о том, чтобы разнообразить жизнь служащих.

— Как можно бороться с утратой интереса к работе?

— Необходимо вносить какую-то творческую составляющую в свою деятельность. Например, японцы в отличие от швейцарцев более:

скрупулезные

усидчивые

у них завышенный уровень притязаний к себе — это психологическая особенность этноса. И в то же время это вызывает у них порой высокую напряженность, и они эту напряженность могут разряжать в:

специальных тренинговых залах

в специальных центрах

местах психоэмоционального расслабления

То есть, конечно, эта проблема в целом существует в мире. И Швейцария — одна из тех стран, где уровень депрессии очень высокий.

Богатые тоже плачут

— Швейцария — это еще и одна из стран с одним из самых высоких уровней жизни. Как по-вашему, почему в ряде западных стран с большими доходами населения так высок процент людей, страдающих от депрессии?

— Как раз прямой зависимости между уровнем достатка и депрессией не существует. Если вспомнить времена СССР, то доходы у людей были небольшими, но значительная часть населения испытывала состояние психологического комфорта.

Напротив, когда у человека имеется материальный достаток, и он не страдает от какого-либо дефицита, возникает своеобразный феномен — кризис желаний. Такое состояние может привести к депрессии.

К чему стремиться? Ведь потребительская модель в конечном счете — путь в никуда. Как говорится, богатые тоже плачут. Я думаю, что это составляющая депрессии. К слову, в Швейцарии помимо прочего высокий уровень суицидов.

Фото: REX

А в чем причина? Ведь вроде бы все нормально.

Но на определенном уровне, когда все жизненно важные потребности удовлетворены, срабатывают совершенно другие закономерности психологического реагирования.

— Сегодня во многих компаниях есть комнаты релаксации, проводятся различные тренинги. Насколько такие способы способствуют снижению психических и физических нагрузок на работников?

— Да, конечно, это хороший способ расслабиться, отвлечься от монотонного труда. Сейчас руководители все чаше практикуют такие методы в компаниях и на предприятиях.

Учитывая сегодняшние проблемы с профессиональными трудовыми ресурсами, каждый руководитель заинтересован в квалифицированных кадрах.

И естественно, он должен беспокоиться не только об их материальном благополучии, но и об их эмоциональном состоянии.

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