Швейцарские ученые провели исследование, которое показало, что 80% из 480 опрошенных респондентов регулярно испытывают страдания на рабочем месте. Как сообщает газета Le Matin Dimanche, у людей периодически возникают депрессии из-за отсутствия интереса к работе либо по причине утраты базовых ценностей, благодаря которым специалист выбрал ту или иную сферу деятельности.
"Правда.Ру" попросила прокомментировать результаты опроса Николая Говорина, доктора медицинских наук, заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья.
— Потеря интереса к работе актуальна лишь для западного или для всего современного общества?
— Психологические особенности человека таковы, что если у него монотонная, совершенно неинтересная работа, то такая проблема действительно может возникнуть.
Но здесь большое значение имеет факт материальной стимуляции: если эта работа однообразная, скучная, но хорошо оплачиваемая, то она уже не так депрессивно действует на человека.
Если взять ситуацию со Швейцарией, то там можно говорить о так называемом кризисе желаний. Они уже не знают, чего хотеть. Это тоже порой ведет:
и по большому счету это можно рассматривать как их фрагмент депрессии. Поэтому, естественно, руководители предприятий как-то должны задуматься о том, чтобы разнообразить жизнь служащих.
— Как можно бороться с утратой интереса к работе?
— Необходимо вносить какую-то творческую составляющую в свою деятельность. Например, японцы в отличие от швейцарцев более:
у них завышенный уровень притязаний к себе — это психологическая особенность этноса. И в то же время это вызывает у них порой высокую напряженность, и они эту напряженность могут разряжать в:
То есть, конечно, эта проблема в целом существует в мире. И Швейцария — одна из тех стран, где уровень депрессии очень высокий.
— Швейцария — это еще и одна из стран с одним из самых высоких уровней жизни. Как по-вашему, почему в ряде западных стран с большими доходами населения так высок процент людей, страдающих от депрессии?
— Как раз прямой зависимости между уровнем достатка и депрессией не существует. Если вспомнить времена СССР, то доходы у людей были небольшими, но значительная часть населения испытывала состояние психологического комфорта.
Напротив, когда у человека имеется материальный достаток, и он не страдает от какого-либо дефицита, возникает своеобразный феномен — кризис желаний. Такое состояние может привести к депрессии.
К чему стремиться? Ведь потребительская модель в конечном счете — путь в никуда. Как говорится, богатые тоже плачут. Я думаю, что это составляющая депрессии. К слову, в Швейцарии помимо прочего высокий уровень суицидов.
А в чем причина? Ведь вроде бы все нормально.
Но на определенном уровне, когда все жизненно важные потребности удовлетворены, срабатывают совершенно другие закономерности психологического реагирования.
— Сегодня во многих компаниях есть комнаты релаксации, проводятся различные тренинги. Насколько такие способы способствуют снижению психических и физических нагрузок на работников?
— Да, конечно, это хороший способ расслабиться, отвлечься от монотонного труда. Сейчас руководители все чаше практикуют такие методы в компаниях и на предприятиях.
Учитывая сегодняшние проблемы с профессиональными трудовыми ресурсами, каждый руководитель заинтересован в квалифицированных кадрах.
И естественно, он должен беспокоиться не только об их материальном благополучии, но и об их эмоциональном состоянии.
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