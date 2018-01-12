Обидел и обиделся: почему Трамп отказал Ее Величеству

Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене своего визита в Великобританию, который должен был состояться в феврале.

Год назад Трамп принял приглашение Ее Величества Елизаветы II посетить Лондон, но за это время произошло много событий, которые, видимо, и подвигли его отказаться от возможности лично пожать ручку царствующей особе.

Главным поводом отказа назвали нежелание открывать новое здание американского посольства в Лондоне, поскольку оно было построено по инициативе администрации Барака Обамы, да еще и где-то на задворках.

Однако повод мог быть и другим. Англичане даже лучше американцев понимают, если так можно выразиться, истоки американской политики. И они недовольны последними инициативами США. Такое мнение "Правде.Ру" высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

— 11 января Великобритания поддержала европейских коллег в призыве к Трампу не накладывать новые санкции на Иран и не отменять ядерную сделку. Единый Запад еще существует?

— Я думаю, что сегодня мы можем говорить о двух вещах. Первая: все-таки существуют определенного рода разногласия между Трампом и западноевропейскими лидерами. Эти разногласия наметились с самого начала его прихода к власти.

В их основе лежит, если хотите, большая степень недоверия, которая возникла между администрацией Трампа и европейскими лидерами. Последние солидарны в одном — американская администрация с самого начала не стала скрывать своего намерения ослабить Евросоюз. Она приветствовала такие вещи, как Brexit, сочувственно отнеслась к нему, хотя и не декларировала это.

И даже тот кризис, который есть сейчас в Германии, где Меркель показала неспособность сформировать правительство, он, может быть, был спровоцирован США. Об этом говорят, естественно, — что между Меркель и Трампом тоже возникли серьезные разногласия.

Но вопрос экономического взаимодействия — это другая, долгоиграющая пластинка. Потому что США ясно дали понять, что все равно готовы строить свои взаимоотношения в экономической сфере с каждой страной индивидуально. Они даже не собираются возрождать Трансатлантическое партнерство и партнерство инвестиций, переговоры о которых в 2016 году зашли в тупик. Соглашение так и осталось не доведенным до стадии рабочего документа.

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Что касается более серьезных проблем, связанных с ситуацией на Ближнем и Среднем Востоке, с иранской сделкой, то они, конечно, вызывают озабоченность у европейцев.

Начиная с предвыборной кампании 2016 года, когда демократы стали раскручивать идею, что Трамп является не тем человеком, которому можно доверить ядерный чемоданчик, что он может поставить мир на грань ядерной войны и даже ввергнуть в нее, — эти моменты стали проявляться в публикациях. США готовы принять новую доктрину в ядерной сфере, которая по существу легализует их право на применение ядерного оружия — похоже, в конфликте не только с ядерными, но и с неядерными державами (пока не совсем понятно).

Я думаю, все это довлеет над головой Лондона, который и сам испытывает большие трудности. Тем более что англичане, конечно, очень хорошо — даже лучше американцев — понимают, если так можно выразиться, истоки американской политики.

— Чем иранская сделка грозит Лондону?

— Республиканцы неоднократно заявляли, что готовы пойти на дезавуирование этой сделки. Как вы знаете, в октябре или сентябре Трамп отказался сертифицировать ее. Тем самым он сделал определенного рода шаг к тому, чтобы окончательно выйти из сделки. А это означает возникновение перспектив очень серьезного конфликта — по существу, может быть, новой серьезной войны.

Любая новая война на Ближнем и Среднем Востоке означает рост цен на нефть, на энергоносители, а это сильно бьет по Европе и в том числе по Великобритании, которая в данном случае является достаточно уязвимой с точки зрения энергобезопасности. Понятны опасения англичан. Лондон гораздо лучше других оценивает эту угрозу, которая исходит от США.

Если сейчас немного будет разряжаться конфликт вокруг Северной Кореи, то Вашингтон, как справедливо полагают в Лондоне, быстро сфокусируется на другой стране. Оставив Корею и считая, что там санкции будут приносить успех, США начнут активно давить на Иран.

Цели этого давления обозначены в официальных действиях Вашингтона, направленных на дезавуирование иранской сделки, гарантом которой является в том числе и Великобритания. И это дополнительный момент для того, чтобы сегодня англичане были озабочены таким развитием событий.

Если это дальше крутить — то это уже дестабилизация ситуации во всем мире. И, может быть, англичане считают, что международное сообщество может в данном случае изолировать США. Все-таки европейские страны, которые выступали от имени ЕС гарантом сделки, — Англия, Франция, Германия — может быть, постараются заблокировать или остановить действия Вашингтона в этом направлении.

Беседовала Оксана ОРЛОВСКАЯ

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