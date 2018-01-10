Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Экспертное мнение
Авто Телебашня Занимательные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Общество Экономика Наука Политика Мир Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия Религия События недели Экспертное мнение Видео
Автор Редакция рубрики "Мир"

Против течения: Россия покоряет Мировой океан

Экспертное мнение

Россия увеличивает свое присутствие в Мировом океане, это замечают на Западе и связывают с "агрессивной российской внешней политикой". Отечественные эксперты говорят об ответных мерах на действия НАТО вблизи наших границ. Некоторые ставят задачу не только поддерживать статус-кво, но и переходить к превентивным действиям.

Противник должен бояться ВМФ России. 381627.jpeg

Пресс-служба Минобороны РФ накануне Нового года сообщила, что экипажи 70 боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) отметят праздники в дальних походах. Британская газета The Daily Telegraph выразила обеспокоенность своих военных в том, что российское присутствие в водах вокруг Великобритании и в Северной Атлантике за последние 10 лет увеличилось десятикратно. Британский генштаб бьет тревогу: российские подводные лодки могут перерезать подводные кабели, проложенные по дну Атлантического океана, лишив Запад военной и финансовой связи.

Как сказал "Правде.Ру" президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов, сегодня число подводных и надкорабельных группировок в Мировом океане по сравнению с 1990-ми годами действительно увеличилось в разы. Эти силы проводят учения, совершают дальние походы, в том числе, к американскому континенту.

"Это необходимо нам для того, чтобы отодвигать угрозы от наших границ", — сказал эксперт. По сравнению с 1990-ми годами изменилась и военная доктрина России, добавил Леонид Ивашов. В 1993 году мы, по его словам, заявляли, что у нас нет внешних врагов и внешних угроз, а сегодня говорим, что есть угроза, поэтому и вышли в Мировой океан, "чтобы ее отодвигать — нацеливать авиационные и военно-морские средства на территории наших потенциальных противников".

Эксперт пояснил, что увеличение российской активности вблизи Великобритании связано с сирийской кампанией: "В Сирии побывала основная корабельная надводная группировка Балтийского флота, часть Северного флота".

Кроме того, это "наша ответная реакция на активность НАТО в районе Баренцева моря и Северного Ледовитого океана". Там, по словам Ивашова, американцы формируют "Арктическое НАТО, постоянно проводят учения, испытания новых образцов корабельных и авиационных средств".

Эксперт считает, что пока нет необходимости строительства военно-морской базы в Судане. "Это было предложение суданской стороны, и мы ответили, что будем обсуждать. Сначала России нужно найти повод чтобы там присутствовать. Появится угроза с этого направления, тогда мы серьезно задумаемся", — сказал Ивашов.

Тем не менее он не отрицает, что надо развивать сеть пунктов материально-технического обеспечения российских кораблей. Например, был очень удачный пункт в Адене на островах Сокотра, на Дахлаке стояли небольшие подразделения, они контролировали этот форт и через Аденский залив, Красное море — Индийский океан.

Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что надо перестать действовать в ответной манере и начинать предупреждать угрозы. "Для них наша слабость — это приглашение к еще большей агрессии, вся военно-политическая культура США и Запада основывается на этом постулате", — сказал эксперт "Правде.Ру".

С этой точки зрения военная база ВМФ в порту Судана поможет "сбалансировать влияние США в этом регионе", пояснил Блохин. Эксперт отметил, что в именно в такой манере действует Китай в Восточно-Китайском море.

Надо учитывать также, что обстановка благоприятствует более активным действиям. В США сейчас сложная внутренняя ситуация, поэтому Вашингтон в некоторых регионах снижает свою активность, и появляются новые тренды, такие как "диверсификация" связей бывших союзников.

Так, например, Турция и Саудовская Аравия покупают в России зенитно-ракетные комплексы С-400. Лет десять назад, по словам эксперта, это был бы нонсенс, но сегодня "это очень логичный шаг", а потом будут другие тенденции на потерю гегемонии США — и не только на Ближнем Востоке, но и в других регионах мира, так что Россия должна проецировать свою мощь в большем масштабе.

"Мы можем гипотетически вернуться на ту же Кубу. Мы уже можем положиться на своих коллег, партнеров, тот же Китай в Джибути тоже организует базу. То есть в условиях глобального тренда на еще большую конфронтационность мы будем вынуждены не только расширять свое военное присутствие у своих границ, но и выходить на новые рубежи, возвращаться в старые точки планеты, откуда мы были вынуждены уйти", — резюмировал Блохин.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Новая база ВМФ в Сирии: Ближний Восток под контролем
Темы ВМФ флот Сирия ВМФ РФ корабли военные базы подводная лодка
Актуальная аналитика
Экспертное мнение
Против течения: Россия покоряет Мировой океан
Экономика
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Гипотезы
Машина времени: мечта или реальность
Читательский топ
ВМФ России ответил НАТО: "Балтийцы не обижаются, балтийцы мстят"
Ученые знают, куда делся "секретный спутник" Zuma
Как относиться к деньгам? Учимся у евреев
Раскрыты характеристики новейшей авиабомбы "Дрель"
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Сейчас читают
Против течения: Россия покоряет Мировой океан
Экспертное мнение
Против течения: Россия покоряет Мировой океан Видео 
Небольшое будущее: четыре способа гарантировать себе пенсию
Страхование
Небольшое будущее: четыре способа гарантировать себе пенсию
Французский инвестор Александр Гарез: Россия научилась играть по правилам
Мир
Французский инвестор Александр Гарез: Россия научилась играть по правилам
Ноев ковчег: похоже, его снова нашли
Авторские статьи
Ноев ковчег: похоже, его снова нашли Видео 
Варианты ответа: как Москва могла бы наказать за антироссийские санкции
Власть
Варианты ответа: как Москва могла бы наказать за антироссийские санкции
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
ВМФ России ответил НАТО: "Балтийцы не обижаются, балтийцы мстят"

Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.

ВМФ России ответил НАТО: "Балтийцы не обижаются, балтийцы мстят"
Ученые знают, куда делся "секретный спутник" Zuma
Экспертное мнение
Ученые знают, куда делся "секретный спутник" Zuma
Кошелек
Как относиться к деньгам? Учимся у евреев
Наука и техника
Раскрыты характеристики новейшей авиабомбы "Дрель"
Экономика
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы

Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.

Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Работодатели ЕС заставляют украинцев носить жовто-блакитную одежду
Мир
Работодатели ЕС заставляют украинцев носить жовто-блакитную одежду
Экономика
СМИ: заморозят ли США золотовалютные резервы России?
Мир
Россияне: мы живем в осажденной крепости с ворами-чиновниками
Кошелек
Как относиться к деньгам? Учимся у евреев

Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.

Как относиться к деньгам? Учимся у евреев
Киево-Печерская лавра заблокирована украинскими националистами
Мир
Киево-Печерская лавра заблокирована украинскими националистами
Наука и техника
Раскрыты характеристики новейшей авиабомбы "Дрель"
Мир
В британской школе для девочек запретили слово "девочки"
Айдын Мехтиев Украина сдала Одессу ради американской мечты Айдын Мехтиев Евгений Шуршаков Баран отпущения: казахские хоккеисты смыли позор кровью Евгений Шуршаков Вячеслав Шпаковский Гений авиации: ежа с ужом скрестить и в небо запустить Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Посол США рассказал, что окончательно убьет отношения с Россией
Ученые: алкоголь может повредить ДНК
Обитель зла: найден источник всех бед России
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Трамп рассказал, как веселится Россия, наблюдая за США
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
В британской школе для девочек запретили слово "девочки"
ПВО Крыма дан приказ сбивать украинские "объекты"
Ученые: алкоголь может повредить ДНК
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
В Вашингтоне предрекли свержение "одиозных элит" Украины
Абсолютно унижение: как в ЕС калечат украинских заробитчан
"Президенту СССР" Тристану отказали в участии в выборах
В Вашингтоне предрекли свержение "одиозных элит" Украины
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Трамп рассказал, как веселится Россия, наблюдая за США
Украина сдала Одессу ради американской мечты
Интересное в фото Все >
Как заяц лису гонял 4 Фото Как заяц лису гонял
Губит людей не пиво... 8 Фото Губит людей не пиво...
5 отличий наших мужчин от иностранцев 5 Фото 5 отличий наших мужчин от иностранцев
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Мужское Все >
Русские "Прибои" разобьют французские "Мистрали" в пух и прах
Русские "Прибои" разобьют французские "Мистрали" в пух и прах
Нетрадиционное применение русских крылатых ракет
Нетрадиционное применение русских крылатых ракет
Как построить землянку за один день
Что делать если вы оказались одни зимой в лесу
Меры предосторожности при охоте на кабана
Если вы оказались в экстремальной ситуации
Как воспитывали воинов на Руси
Несессер путешественника
8 типов личности по Андрею Личко
8 типов личности по Андрею Личко
35 лучших книг по психологии и психоанализу
35 лучших книг по психологии и психоанализу
Как разбираться в людях
Как разбираться в людях
7 стадий любви – от влюбленности через ненависть к искреннему чувству
7 стадий любви – от влюбленности через ненависть к искреннему чувству
Как бесследно исчезнуть
Как бесследно исчезнуть
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Полезные и вкусные салаты из баклажанов
Полезные и вкусные салаты из баклажанов
Дыхательная гимнастика для похудения
Дыхательная гимнастика для похудения
Исправляем типичные ошибки в кардиотренировках!
Исправляем типичные ошибки в кардиотренировках!
Белковая диета: меню на неделю 
Белковая диета: меню на неделю 
Здоровый обед для стройной фигуры
Здоровый обед для стройной фигуры
Оружие Все >
Небесные "Красные стрелы" 7 Фото Небесные "Красные стрелы"
Что могут МиГи-31 на Камчатке 7 Фото Что могут МиГи-31 на Камчатке
Списанные "ястребы" 8 Фото Списанные "ястребы"
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
История и современность Все >
Российская литература
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ

28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.

Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Загадки боярыни Морозовой
Загадки боярыни Морозовой
Лев — синоним трусости!
Лев — синоним трусости!
Тайны Нострадамуса: малоизвестные факты из жизни знаменитого мистика
Тайны Нострадамуса: малоизвестные факты из жизни знаменитого мистика
"А нас-то за шо?!": Украина "уличила" Россию в мести за биометрический контроль
"А нас-то за шо?!": Украина "уличила" Россию в мести за биометрический контроль
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался