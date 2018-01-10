Против течения: Россия покоряет Мировой океан

Россия увеличивает свое присутствие в Мировом океане, это замечают на Западе и связывают с "агрессивной российской внешней политикой". Отечественные эксперты говорят об ответных мерах на действия НАТО вблизи наших границ. Некоторые ставят задачу не только поддерживать статус-кво, но и переходить к превентивным действиям.

Пресс-служба Минобороны РФ накануне Нового года сообщила, что экипажи 70 боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) отметят праздники в дальних походах. Британская газета The Daily Telegraph выразила обеспокоенность своих военных в том, что российское присутствие в водах вокруг Великобритании и в Северной Атлантике за последние 10 лет увеличилось десятикратно. Британский генштаб бьет тревогу: российские подводные лодки могут перерезать подводные кабели, проложенные по дну Атлантического океана, лишив Запад военной и финансовой связи.

Как сказал "Правде.Ру" президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов, сегодня число подводных и надкорабельных группировок в Мировом океане по сравнению с 1990-ми годами действительно увеличилось в разы. Эти силы проводят учения, совершают дальние походы, в том числе, к американскому континенту.

"Это необходимо нам для того, чтобы отодвигать угрозы от наших границ", — сказал эксперт. По сравнению с 1990-ми годами изменилась и военная доктрина России, добавил Леонид Ивашов. В 1993 году мы, по его словам, заявляли, что у нас нет внешних врагов и внешних угроз, а сегодня говорим, что есть угроза, поэтому и вышли в Мировой океан, "чтобы ее отодвигать — нацеливать авиационные и военно-морские средства на территории наших потенциальных противников".

Эксперт пояснил, что увеличение российской активности вблизи Великобритании связано с сирийской кампанией: "В Сирии побывала основная корабельная надводная группировка Балтийского флота, часть Северного флота".

Кроме того, это "наша ответная реакция на активность НАТО в районе Баренцева моря и Северного Ледовитого океана". Там, по словам Ивашова, американцы формируют "Арктическое НАТО, постоянно проводят учения, испытания новых образцов корабельных и авиационных средств".

Эксперт считает, что пока нет необходимости строительства военно-морской базы в Судане. "Это было предложение суданской стороны, и мы ответили, что будем обсуждать. Сначала России нужно найти повод чтобы там присутствовать. Появится угроза с этого направления, тогда мы серьезно задумаемся", — сказал Ивашов.

Тем не менее он не отрицает, что надо развивать сеть пунктов материально-технического обеспечения российских кораблей. Например, был очень удачный пункт в Адене на островах Сокотра, на Дахлаке стояли небольшие подразделения, они контролировали этот форт и через Аденский залив, Красное море — Индийский океан.

Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что надо перестать действовать в ответной манере и начинать предупреждать угрозы. "Для них наша слабость — это приглашение к еще большей агрессии, вся военно-политическая культура США и Запада основывается на этом постулате", — сказал эксперт "Правде.Ру".

С этой точки зрения военная база ВМФ в порту Судана поможет "сбалансировать влияние США в этом регионе", пояснил Блохин. Эксперт отметил, что в именно в такой манере действует Китай в Восточно-Китайском море.

Надо учитывать также, что обстановка благоприятствует более активным действиям. В США сейчас сложная внутренняя ситуация, поэтому Вашингтон в некоторых регионах снижает свою активность, и появляются новые тренды, такие как "диверсификация" связей бывших союзников.

Так, например, Турция и Саудовская Аравия покупают в России зенитно-ракетные комплексы С-400. Лет десять назад, по словам эксперта, это был бы нонсенс, но сегодня "это очень логичный шаг", а потом будут другие тенденции на потерю гегемонии США — и не только на Ближнем Востоке, но и в других регионах мира, так что Россия должна проецировать свою мощь в большем масштабе.

"Мы можем гипотетически вернуться на ту же Кубу. Мы уже можем положиться на своих коллег, партнеров, тот же Китай в Джибути тоже организует базу. То есть в условиях глобального тренда на еще большую конфронтационность мы будем вынуждены не только расширять свое военное присутствие у своих границ, но и выходить на новые рубежи, возвращаться в старые точки планеты, откуда мы были вынуждены уйти", — резюмировал Блохин.

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