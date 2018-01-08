Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Экспертное мнение
Авто Телебашня Занимательные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Общество Экономика Наука Политика Мир Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Видео
Автор Редакция рубрики "Общество"

"Мы ищем чудеса не там": чем опасны святочные гадания

Экспертное мнение

Вместе с Рождеством, которое православные христиане празднуют 7 января, наступили и Святки (по-старославянски "святые дни"). На Кубани их называют днями "от звезды до воды" - то есть от появления первой звезды накануне рождественской ночи и до крещенского освящения воды и купаний в проруби.

Традиция не прекращать празднование между двумя этими великими праздниками зародилась в глубокой древности и уже в Римской империи (если не раньше) начала вбирать в себя пережитки язычества - гадания и прочие проявления суеверий, разумеется, осуждаемые Церковью.

В Российской империи действовал специальный закон, запрещающий "в навечерие Рождества Христова и в продолжение святок заводить, по старинным идолопоклонническим преданиям, игрища и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни".

У славян христианское значение Святок изначально переплеталось с языческой обрядовостью, основанной на древних представлениях о сверхъестественной силе "поворотного" времени, когда день становится дольше ночи, свет одолевает тьму - они органично вписывались в символику Рождества (явление Спасителя и смена хаоса божественной упорядоченностью).

"Пограничность" этого периода в мифологическом сознании ассоциировалась с открытием "портала" между нашим и потусторонним мирами, блуждании душ умерших среди живых и разгулом нечистой силы. Так и зародилось представление о том, что на Святках людям открывается возможность "заглянуть" за грань миров посредством гаданий и узнать, к примеру, собственное будущее.

"В эти дни происходит нечто совершенно непонятное человеческому разуму: открывается небо, как поется во многих песнопения, и Бог сходит к людям в этой тайне боговоплощения. Конечно, этими открытыми вратами можно попользоваться - что-то там углядеть, высмотреть для себя. Это народное отношение, не духовное", - объясняет протоирей и настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове отец Александр Агейкин.

По его словам, ожидание чудес на Рождество во многом связано еще и с так называемым Николиным днем: на праздник Николая Чудотворца - особо почитаемого святого, милосерднейшего святителя - было принято одаривать близких. "Из его жития мы знаем многие моменты, когда он втайне помогал тем людям, которых окормлял, и вообще горожанам. И поэтому люди с дореволюционных времен понимали, что дети ожидают подарков от святителя Николая в день его празднования", - сказал настоятель собора "Правде.Ру"

Фото по теме

Эти (как, впрочем, и все остальные) христианские представления пытались искоренить советские власти в начале ХХ века многое пытались упразднить - "но то, что дорого народу, было привито к новой системе, к новым праздникам, к широко отмечаемому Новому году и Рождеству, которое люди вновь обрели после многих лет гонений на Русскую православную церковь, поэтому произошло некое смешение понятий и событий".

Протоиерей напоминает, что Церковь всегда была против гаданий, об этом неоднократно говорит Господь в Евангелии, и вообще Священное писание очень жестко относится к моментам волхования, гадания и разных чародейств, потому что верующим людям это больше напоминает грехопадение.

"Когда Дьявол искушал первого человека через Еву, одно из его предложений было: "Если ты послушаешь меня, то вы будете как боги, то есть будете знать многое - то, что от вас скрывает Бог". Но человеку неполезно обладать всей полнотой знаний. Бог дает человеку все, что нужно для его спасения. А знания сверх этого совершенно не делают человека лучше.

Во многих евангельских притчах Господь говорит, что человеку всегда надо быть в собранности духа, ума, сердца - готовым встретиться с Богом либо лицом к лицу, оставив этот мир и перейдя порог вечности, либо в Пришествие Господне. И человеку полезно не откладывать что-то на тот день, который ты себе запланировал через получение какого-то особого знания, а готовиться каждую минуту быть честным и открытым в ответе перед Богом", - объяснил наш собеседник.

Святочные гадания

Старший миссионер того же собора Александр Коршаков считает, что у современного человека вполне может быть "ветхий" образ мышления, из-за которого и появляются интересы вроде гадания.

"Я в соборе занимаюсь в том числе предкрещальной подготовкой, и люди, которые крестятся, должны, как сказано, "совлечь ветхого человека" - т.е. изменить свой образ жизни и образ мыслей: был ветхий образ жизни, теперь новый. И обращение к гаданию - это когда человек не поменял образ мысли, он мыслит еще не по-евангельски, а действительно по-ветхому, даже по-язычески. Ведь Господь откликается на нашу молитву, на то, что мы умом и сердцем к Нему обращаемся с верой и надеждой. А когда мы надеемся на какой-то магизм - это просто набор действий (он тоже иногда важен, но обязательно еще надо ум и сердце прилагать). У нас в церкви ставят свечи - это правильный символ молитвы, но иной человек поставит свечу и думает, что это уже повлияет на что-то. Это подмена настоящей духовной жизни какими-то конкретными действиями, а Богу нужно наше обращенное сердце. Трудно с любовью подойти, трудно весь свой ум вложить, сконцентрироваться, свое сердце вложить", - говорит миссионер.

По его мнению, еще одна причина популярности гаданий - свойственное людям, но неверно интерпретированное ожидание чуда. "Мы постоянно ищем чудеса не там, где они происходят. Церковь говорит, что Рождество, боговоплощение - самое великое событие в истории человечества, ничего более великого не произошло. Бог удостоил нас такой чести, что он стал таким же, как мы, человеком. Мы забываем, что самое великое чудо происходит на каждой литургии", - констатировал Александр Коршаков.

Желание чуда не для всего мира, а именно для себя - это проекция эгоизма и проблема семьи, в которой отсутствует традиционное единство между людьми, и каждый "сам за себя и сам по себе", согласен с миссионером Александр Агейкин. "Самая главная проблема сегодняшнего общества - это недостаток любви и скатывание к упрощению всего, к эгоистическому отношению, нехватка отношений, основанных на добре и взаимной любви", - уверен он.

Почему к гаданиям тяготеют преимущественно женщины? Потому что по своей психологии они "совершенно различны" с мужчинами, отвечает настоятель Богоявленского собора. "Дьявол избрал объектом своего искушения именно женщину, которая имеет большое влияние на мужчину. По предназначению сотворенного человека и данного ему помощника в сотворенной женщине они должны быть единым целым, находиться в гармонии, дополнять друг друга. Женщина по-другому воспринимает мир, но ничем не умалена от Бога, и это было явлено нам в Рождестве: Богородица стала источником боговоплощения, родила сына Божьего, и это много говорит о месте женщины, о ее роли, о восстановлении той гармонии, которая была разрушена при грехопадении", - разъяснил собеседник "Правды.Ру".

"Нельзя сказать, что в то время как женщина гадает, мужчина активно занимается богопознанием. Мужчины, по моему наблюдению, часто проявляют некое безразличие к духовным вопросам, они просто заняты. А безразличие Господь осуждает не менее строго. Богородица - это самый великий и самый святой человек в истории человечества, потому что Господь как Бог не творил греха, а она как человек совершила самый великий подвиг борьбы с грехом. Самый великий подвижник у нас - женщина, и весь феминизм заканчивается на этом", - подытожил Александр Коршаков.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Священнослужитель: О Рождестве Христовом и старинном святочном гадании
Темы церковь женщина мужчина праздник Рождество
Актуальная аналитика
Экспертное мнение
"Мы ищем чудеса не там": чем опасны святочные гадания
Силовые структуры
Приоритеты: чем займется российская армия в 2018 году
Кошелек
Брачным договором по любовной лодке
Читательский топ
В бою F-15 "крышка": уникальные подробности "балтийского" перехвата Су-30
Россия получила бесценные сведения о F-22
Варианты ответа: как Москва могла бы наказать за антироссийские санкции
Голод влияет на умственные способности
Взглянуть на Крымский мост: в Черное море вошел эсминец Carney
Сейчас читают
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Авторские статьи
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью" Видео 
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном
Авторские статьи
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном Видео 
Новейшее оружие России: разрушение мифов
Силовые структуры
Новейшее оружие России: разрушение мифов Видео 
Сквозь ядерный взрыв к бессмертию
Авторские статьи
Сквозь ядерный взрыв к бессмертию
База на Курилах: почему осторожны адмиралы
Силовые структуры
База на Курилах: почему осторожны адмиралы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
В бою F-15 "крышка": уникальные подробности "балтийского" перехвата Су-30

Для придания мощи своему видео о перехвате российских истребителей в небе над Балтикой американцы использовали даже записи четырехлетней давности.

В бою F-15 "крышка": уникальные подробности "балтийского" перехвата Су-30
Россия получила бесценные сведения о F-22
Наука и техника
Россия получила бесценные сведения о F-22
Власть
Варианты ответа: как Москва могла бы наказать за антироссийские санкции
Здоровье
Голод влияет на умственные способности
Мир
ЕС хочет компенсации от России за продовольственное эмбарго

Евросоюз намерен взыскивать с России €1,4 млрд в год, поскольку Россия якобы незаконно ввела запрет на ввоз европейской свинины.

ЕС хочет компенсации от России за продовольственное эмбарго
Варианты ответа: как Москва могла бы наказать за антироссийские санкции
Власть
Варианты ответа: как Москва могла бы наказать за антироссийские санкции
Общество
20 тысяч деревень в России пустуют
Мир
Братушки в НАТО: 40% болгар не имеют средств достаточно обогревать жилье
Мир
Саакашвили заочно получил три года тюрьмы в Грузии

Грузинские судьи заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы.

Саакашвили заочно получил три года тюрьмы в Грузии
Донатаса Баниониса объявили агентом КГБ
Прибалтика
Донатаса Баниониса объявили агентом КГБ
Общество
20 тысяч деревень в России пустуют
Мир
Братушки в НАТО: 40% болгар не имеют средств достаточно обогревать жилье
Юрий Носовский Голод влияет на умственные способности Юрий Носовский Ирина Шлионская Темная сторона: чем опасно первое полнолуние 2018 года Ирина Шлионская Владимир Губарев Сквозь ядерный взрыв к бессмертию Владимир Губарев
Комментарии
20 тысяч деревень в России пустуют
Голод влияет на умственные способности
20 тысяч деревень в России пустуют
Эсминец США Carney DDG-64 вошел в порт Одессы
На дорогах становится тише: в России уволены 10 тысяч гаишников
Минэкономразвития отказалось рассматривать выход России из ВТО
Названы причины грубости мужчин
Названа причина скандала с женой Аршавина на рейсе "Аэрофлота"
Эсминец США Carney DDG-64 вошел в порт Одессы
Россия может покинуть ВТО из-за претензий ЕС
Парламентариев Великобритании уличили в любви к порносайтам
Мария Захарова назвала слова главы ЦРУ "враньем"
Раскрыты характеристики новейшей авиабомбы "Дрель"
Раскрыты характеристики новейшей авиабомбы "Дрель"
Раскрыты характеристики новейшей авиабомбы "Дрель"
Минэкономразвития отказалось рассматривать выход России из ВТО
Секрет долголетия 104-летней американки изумил ученых
Раскрыты характеристики новейшей авиабомбы "Дрель"
Минэкономразвития отказалось рассматривать выход России из ВТО
Глава ЦРУ рассказал о "десятилетиях вмешательства" России в американские выборы
Москву ждут январские морозы
Интересное в фото Все >
Страшно, аж жуть! 6 Фото Страшно, аж жуть!
Как заяц лису гонял 4 Фото Как заяц лису гонял
Губит людей не пиво... 8 Фото Губит людей не пиво...
5 отличий наших мужчин от иностранцев 5 Фото 5 отличий наших мужчин от иностранцев
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Мужское Все >
Дальняя авиация: красиво, быстро, точно. ФОТО
Дальняя авиация: красиво, быстро, точно. ФОТО
Самые элитные подразделения российской армии. ФОТО
Самые элитные подразделения российской армии. ФОТО
Синдром хронической усталости
Как заготовить вяленое мясо
Экстремальные энергетики
Напитки долголетия. Чай викингов
Какие продукты способствуют разжижению крови
Природные моющие средства (личная гигиена)
Как бесследно исчезнуть
Как бесследно исчезнуть
Как правильно благодарить
Как правильно благодарить
35 советов мудрых самураев
35 советов мудрых самураев
Как преодолеть апатию и обрести энергию для жизни
Как преодолеть апатию и обрести энергию для жизни
Как избежать измен в отношениях
Как избежать измен в отношениях
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Комплексная тренировка дома для девушек. Удели своему телу 15 минут!
Комплексная тренировка дома для девушек. Удели своему телу 15 минут!
Что делать если плоская попа?
Что делать если плоская попа?
Как спланировать и внедрить в свою жизнь здоровые привычки
Как спланировать и внедрить в свою жизнь здоровые привычки
Как восстановить фигуру после родов
Как восстановить фигуру после родов
Почему после еды нам хочется спать?
Почему после еды нам хочется спать?
Оружие Все >
Как воевать с "Черными дроздами" 6 Фото Как воевать с "Черными дроздами"
10 стервятников США 10 Фото 10 стервятников США
Небесные "Красные стрелы" 7 Фото Небесные "Красные стрелы"
Что могут МиГи-31 на Камчатке 7 Фото Что могут МиГи-31 на Камчатке
Списанные "ястребы" 8 Фото Списанные "ястребы"
История и современность Все >
Российская литература
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ

28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.

Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Загадки боярыни Морозовой
Загадки боярыни Морозовой
Лев — синоним трусости!
Лев — синоним трусости!
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался