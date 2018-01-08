"Мы ищем чудеса не там": чем опасны святочные гадания

Вместе с Рождеством, которое православные христиане празднуют 7 января, наступили и Святки (по-старославянски "святые дни"). На Кубани их называют днями "от звезды до воды" - то есть от появления первой звезды накануне рождественской ночи и до крещенского освящения воды и купаний в проруби.

Традиция не прекращать празднование между двумя этими великими праздниками зародилась в глубокой древности и уже в Римской империи (если не раньше) начала вбирать в себя пережитки язычества - гадания и прочие проявления суеверий, разумеется, осуждаемые Церковью.

В Российской империи действовал специальный закон, запрещающий "в навечерие Рождества Христова и в продолжение святок заводить, по старинным идолопоклонническим преданиям, игрища и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни".

У славян христианское значение Святок изначально переплеталось с языческой обрядовостью, основанной на древних представлениях о сверхъестественной силе "поворотного" времени, когда день становится дольше ночи, свет одолевает тьму - они органично вписывались в символику Рождества (явление Спасителя и смена хаоса божественной упорядоченностью).

"Пограничность" этого периода в мифологическом сознании ассоциировалась с открытием "портала" между нашим и потусторонним мирами, блуждании душ умерших среди живых и разгулом нечистой силы. Так и зародилось представление о том, что на Святках людям открывается возможность "заглянуть" за грань миров посредством гаданий и узнать, к примеру, собственное будущее.

"В эти дни происходит нечто совершенно непонятное человеческому разуму: открывается небо, как поется во многих песнопения, и Бог сходит к людям в этой тайне боговоплощения. Конечно, этими открытыми вратами можно попользоваться - что-то там углядеть, высмотреть для себя. Это народное отношение, не духовное", - объясняет протоирей и настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове отец Александр Агейкин.

По его словам, ожидание чудес на Рождество во многом связано еще и с так называемым Николиным днем: на праздник Николая Чудотворца - особо почитаемого святого, милосерднейшего святителя - было принято одаривать близких. "Из его жития мы знаем многие моменты, когда он втайне помогал тем людям, которых окормлял, и вообще горожанам. И поэтому люди с дореволюционных времен понимали, что дети ожидают подарков от святителя Николая в день его празднования", - сказал настоятель собора "Правде.Ру"

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Эти (как, впрочем, и все остальные) христианские представления пытались искоренить советские власти в начале ХХ века многое пытались упразднить - "но то, что дорого народу, было привито к новой системе, к новым праздникам, к широко отмечаемому Новому году и Рождеству, которое люди вновь обрели после многих лет гонений на Русскую православную церковь, поэтому произошло некое смешение понятий и событий".

Протоиерей напоминает, что Церковь всегда была против гаданий, об этом неоднократно говорит Господь в Евангелии, и вообще Священное писание очень жестко относится к моментам волхования, гадания и разных чародейств, потому что верующим людям это больше напоминает грехопадение.

"Когда Дьявол искушал первого человека через Еву, одно из его предложений было: "Если ты послушаешь меня, то вы будете как боги, то есть будете знать многое - то, что от вас скрывает Бог". Но человеку неполезно обладать всей полнотой знаний. Бог дает человеку все, что нужно для его спасения. А знания сверх этого совершенно не делают человека лучше.

Во многих евангельских притчах Господь говорит, что человеку всегда надо быть в собранности духа, ума, сердца - готовым встретиться с Богом либо лицом к лицу, оставив этот мир и перейдя порог вечности, либо в Пришествие Господне. И человеку полезно не откладывать что-то на тот день, который ты себе запланировал через получение какого-то особого знания, а готовиться каждую минуту быть честным и открытым в ответе перед Богом", - объяснил наш собеседник.

Святочные гадания

Старший миссионер того же собора Александр Коршаков считает, что у современного человека вполне может быть "ветхий" образ мышления, из-за которого и появляются интересы вроде гадания.

"Я в соборе занимаюсь в том числе предкрещальной подготовкой, и люди, которые крестятся, должны, как сказано, "совлечь ветхого человека" - т.е. изменить свой образ жизни и образ мыслей: был ветхий образ жизни, теперь новый. И обращение к гаданию - это когда человек не поменял образ мысли, он мыслит еще не по-евангельски, а действительно по-ветхому, даже по-язычески. Ведь Господь откликается на нашу молитву, на то, что мы умом и сердцем к Нему обращаемся с верой и надеждой. А когда мы надеемся на какой-то магизм - это просто набор действий (он тоже иногда важен, но обязательно еще надо ум и сердце прилагать). У нас в церкви ставят свечи - это правильный символ молитвы, но иной человек поставит свечу и думает, что это уже повлияет на что-то. Это подмена настоящей духовной жизни какими-то конкретными действиями, а Богу нужно наше обращенное сердце. Трудно с любовью подойти, трудно весь свой ум вложить, сконцентрироваться, свое сердце вложить", - говорит миссионер.

По его мнению, еще одна причина популярности гаданий - свойственное людям, но неверно интерпретированное ожидание чуда. "Мы постоянно ищем чудеса не там, где они происходят. Церковь говорит, что Рождество, боговоплощение - самое великое событие в истории человечества, ничего более великого не произошло. Бог удостоил нас такой чести, что он стал таким же, как мы, человеком. Мы забываем, что самое великое чудо происходит на каждой литургии", - констатировал Александр Коршаков.

Желание чуда не для всего мира, а именно для себя - это проекция эгоизма и проблема семьи, в которой отсутствует традиционное единство между людьми, и каждый "сам за себя и сам по себе", согласен с миссионером Александр Агейкин. "Самая главная проблема сегодняшнего общества - это недостаток любви и скатывание к упрощению всего, к эгоистическому отношению, нехватка отношений, основанных на добре и взаимной любви", - уверен он.

Почему к гаданиям тяготеют преимущественно женщины? Потому что по своей психологии они "совершенно различны" с мужчинами, отвечает настоятель Богоявленского собора. "Дьявол избрал объектом своего искушения именно женщину, которая имеет большое влияние на мужчину. По предназначению сотворенного человека и данного ему помощника в сотворенной женщине они должны быть единым целым, находиться в гармонии, дополнять друг друга. Женщина по-другому воспринимает мир, но ничем не умалена от Бога, и это было явлено нам в Рождестве: Богородица стала источником боговоплощения, родила сына Божьего, и это много говорит о месте женщины, о ее роли, о восстановлении той гармонии, которая была разрушена при грехопадении", - разъяснил собеседник "Правды.Ру".

"Нельзя сказать, что в то время как женщина гадает, мужчина активно занимается богопознанием. Мужчины, по моему наблюдению, часто проявляют некое безразличие к духовным вопросам, они просто заняты. А безразличие Господь осуждает не менее строго. Богородица - это самый великий и самый святой человек в истории человечества, потому что Господь как Бог не творил греха, а она как человек совершила самый великий подвиг борьбы с грехом. Самый великий подвижник у нас - женщина, и весь феминизм заканчивается на этом", - подытожил Александр Коршаков.

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