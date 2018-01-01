Жириновский: "Новые рекорды возможны только с применением допинга"

Лидер Либерально-демократической партии России, зарегистрированный кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский верит в то, что наступивший 2018 год будет для него счастливым. Почему - он объяснил в интервью "Правде.Ру".

"Год собаки - это мой год, я тоже родился в год Собаки. Главная черта собаки - верность. Человеку вы можете сделать огромное количество добра, всем помочь, а он все равно предаст. Собака гораздо более предана. Поэтому будем надеяться, год будет успешным", - сказал политик.

Главным событием 2017 года он считает завершение военной операции в Сирии. "Это действительно большая, значимая победа. ЛДПР даже предлагала сделать этот день праздничным", - напомнил политик "Правде.Ру".

Еще одно событие, которое он выделил - это премьера фильма "Матильда", которая, по его словам, прошла бы незамеченной, если бы не скандалы, спровоцированные защитниками Николая II. "Хотя не совсем понятно от чего его защищали. Ведь в фильме речь идет о времени, когда он еще молодой совсем был. Каким же он по их мнению был? Затворником, который прячется от девушек? Тем более в фильме все достаточно пристойно показано", - пояснил Владимир Жириновский.

Третье событие 2017 года по его версии - это премьера балета "Нуреев", поставленного театральным режиссером Кириллом Серебренниковым, который является обвиняемым по делу о хищении бюджетных средств при реализации грантовой программы по развитию театрального искусства.

Балет, который едва не отменили из-за скандальной, по мнению многих, подачи биографического материала знаменитого танцора (в балете показаны его отношения с другим танцовщиком), стал сенсацией: за билетами на премьерные показы в Большом театре выстроились очереди; да что там - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал готовность посмотреть постановку.

Режиссера на премьере не было: он под домашним арестом, и ведущий дело следователь отказался его отпустить. По словам Жириновского, ЛДПР последовательно выступала против возможных гонений на "Нуреева" и возражала, когда летом предпринимались попытки отменить спектакль. "Мы против любых ограничений в культуре", - заверил лидер партии.

В спортивной сфере событий года, по мнению Владимира Вольфовича, "каких-то особенных достижений не было - наоборот, мы лишились возможности поехать на Олимпиаду", которая пройдет нынешней зимой в южнокорейском Пхенчхане. Обстоятельства, при которых Международный олимпийский комитет отстранил сборную РФ от участия в Играх, Жириновский считает странными.

"С одной стороны, нас больше года уверяли, что мы ни в чем не виноваты, что это все происки, с другой - вроде бы наши спортивные чиновники признали серьезные проблемы. Как бы там ни было, вопрос с применением допинга - открытый. Предел человеческих возможностей уже достигнут, новые рекорды возможны только с применением допинга, и спортсмены по всему миру давно его принимают. Просто на Западе это делают легально с разрешения врача. Но нас сделали крайними, конечно, по политическим соображениям", - уверен лидер ЛДПР.