Уникальное судно найдено в Черном море

В Черном море, на глубине около двух тысяч метров, обнаружен самый древний из наиболее хорошо сохранившихся кораблей. Ранее изображения данного типа эллинского торгового судна, оказавшегося на дне примерно в 400 году до нашей эры, были известны только по росписям на древнегреческих амфорах. Разложению древесины препятствовало почти полное отсутствие кислорода в этой акватории.

Неоднократно выдвигались гипотезы, мол, история о Всемирном потопе вполне могла возникнуть не только в Месопотамии, но и на берегах, омываемых Средиземным и Черным морями.

Более ранняя по сравнению с древнегреческой цивилизация погибла из-за внезапного притока морской воды на Босфоре. Позднее, главным образом, греки основали на Черном море свои многочисленные торговые базы и колонии и вели оживленную торговлю.

Впечатляющие свидетельства давно ушедшей эпохи обнаружили археологи-подводники, работающие в рамках проекта Black Sea Maritime Archeology Project.

Первоначально идея заключалась в картографировании приблизительно двух тысяч квадратных километров морского дна для изучения изменений в Черном море, произошедших с последнего ледникового периода.

Неожиданно исследователи обнаружили много хорошо сохранившихся потерпевших кораблекрушение судов, включая и упомянутый корабль.

Археологи обнаружили остов затонувшего судна недалеко от болгарского побережья в менее чем двух километрах под водой. Никогда еще археологам не приходилось видеть подобное.

Греческий торговый корабль покоится на дне целехоньким — от мачты и гребных скамей до корпуса и штурвального колеса. "Судно буквально выглядит так, словно оно затонуло вчера", — говорит один из участников данного проекта.

По признанию Джона Адамса (Jon Adams) из Университета Саутгемптона, лежащий на двухкилометровой глубине почти целый античный корабль — это нечто невероятное, во что весьма трудно поверить.

Изучение образцов обломков древесины позволяет датировать потопление этого судна примерно 400 годом до нашей эры. Кораблю больше 2400 лет, и он является самым старым из найденных.

Необычайно хорошая сохранность судна (словно бы историки на машине времени перелетели в седую древность и попали на плывущее по волнам из Эллады торговое судно) вызвана особыми условиями в Черном море.

Это внутреннее море получает немного свежей, богатой кислородом воды только через узкий пролив Босфор. Его нижние слои воды почти не содержат кислорода. В этой "зоне смерти" практически нет места живым организмам, но в то же время не происходит никакого разложения, что и гарантирует поразительную сохранность вещей и предметов.

Потерпевший кораблекрушение греческий корабль относится к тому типу кораблей, которые раньше были известны исключительно по античным изображениям. Один из них можно увидеть в Британском музее на так называемой вазе The Siren Vase.

На ней красным цветом на черном фоне изображен эпизод из приключений Одиссея, когда легендарный царь Итаки стоит привязанным к мачте своего корабля, чтобы услышать и не стать жертвой соблазнительного пения сирен.

"Эта находка изменит наше понимание судостроения и судоходства в античном мире, — говорит Адамс. — Там есть корабли, которые вы никогда раньше не видели нигде, кроме настенных росписей или картин".

За последние три года команда данного проекта уже обнаружила на дне Черного моря более 60 остовов затонувших кораблей.

Среди находок — римские торговые суда с их грузом, а также корабли военного флота казаков XVII века. Археологи убеждены, что на дне Черного моря все еще лежат сокрытыми бесчисленные другие затонувшие корабли.

Источник фото: blackseamap.com

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