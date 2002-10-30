Человек и обезьяна по-разному воспринимают мир

Ученым Государственного Университета Штата Огайо удалось с помощью высокоточной диагностической техники оценить и сравнить умственные способности человека и обезьян. В частности, были выявлены расхождения в восприятии, которые показали, что обезьяны не обладают способностью осознавать формы вращающихся трехмерных изображений.

Методика исследования

Методика, с помощью которой удалось сравнить способности мышления человека и обезьяны, использует магнитно-резонансную интроскопию (fMRI) — технику, которая измеряет объем крови и уровень насыщения кислородом крови в головном мозге. С ее помощью также можно оценивать косвенную меру функциональной работы нейронов в различных областях коры головного мозга.

Нейроны нуждаются в кислороде и глюкозе, чтобы они могли нормально работать. Кровь несет оба этих вещества, и оба могут пересечь гемоэнцефалический барьер. Когда специфическая область мозга активизирована, поток крови к этой области временно увеличивается, чтобы снабдить нейроны новыми порциями кислорода и глюкозы, которые они сжигают в процессе своей работы.

"Что мы делаем — так это проводим косвенное измерение электросенсорной активности человеческого мозга", — сказал Вайм Вандуффэль, ведущий автор исследования и инструктор в биомедицинском центре в Чарльстоуне.

"Результаты исследований показывают, что люди развиты в значительно большей степени, чем обезьяны, и некоторые их умственные способности прекрасно управляют моторными навыками."

Существенных отличий в работе мозга человека и обезьяны очень много

В экспериментах проводилось сравнение деятельности области коры головного мозга, которая обрабатывает визуальную информацию и руководит адекватным движением в ответ на нее. Общих черт у людей и обезьян исследователи выявили действительно много, но также много было обнаружено и существенных отличий.

"В неврологической практике было распространено мнение, что кора головного мозга обезьян является хорошей моделью для исследований человеческой коры головного мозга, — сказал Джеймс Тодд, соавтор исследования и профессор психологии в Государственного Университета Штата Огайо. — Это мнение сложилось на основе того, что ученые просто не имели никакого альтернативного выбора, ибо мозг обезьян был единственной моделью, с которой можно было работать".

На самом же деле, исследование показало, что оценка по обезьянам областей коры головного мозга, отвечающих за визуальное восприятие и моторику, не может эффективно отражать аналогичные показатели у людей.

Так как мозг обезьяны меньше по размерам, сигналы обезьян заранее усиливали исходя из процентного соотношения масс мозга человека и обезьяны. Но по неизвестным причинам, даже усиленные сигналы магнитно-резонансной интроскопии, полученные у обезьян все равно оказались более слабыми, чем у людей.

Результаты показали явные различия между двумя разновидностями: в области человеческой визуальной коры V3A — область, ответственная за разнообразие визуальных функций, типа обработки движения и стереоскопического восприятия объемных изображений. Исследователи отметили, что у людей четыре отличных области внутритеменной коры были вовлечены в обработку вращающихся трехмерных изображений. При этом не нашлось никаких явных аналогий этих функций у обезьян.

Но это не означает, что обезьяны не имеют способностей воспроизводить трехмерные изображения в перспективе.

"Это исследование дает первое свидетельство функционального различия между человеческим мозгом и мозгом обезьяны, — сказал Тодд. — Результаты показывают, что по крайней мере в одном важном аспекте, умственные способности человека и обезьяны функционируют по иному."