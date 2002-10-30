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Автор Инна Новикова

Геккомат: как забыли полезное изобретение

Эврика » Изобретения

Есть на свете такой отряд цепкопалых ящериц — гекконы (Gekkonidae). Они относительно невелики — 30 см в длину максимум. В энциклопедиях пишут, что у них хорошо развиты ноги, пальцы расширены и покрыты снизу роговыми пластинками. Микроскопические волоски, покрывающие пластинки, а также острые когти позволяют гекконам не только удерживаться на вертикальных поверхностях, но даже бегать по ним.

Геккомат: как забыли полезное изобретение

А ещё в умах некоторых жителей Земли живёт себе поживает человек-паук Спайдермэн (Spiderman), про которого, все знают: после успехов комиксов сняли кино.

Некоторые завидуют по-чёрному, глядя, как он по стенам лазает и прыгает. Что поделаешь — супергерой. Притом, что гекконов со Спайдермэном не сравнивают, оба этих существа неизменно упоминаются всуе, когда речь заходит о приспособлении, изобретённом немцем Геральдом Винклером (Gerald Winkler). Оно называется по имени указанного выше отряда ящериц — Геккомат.

Как устроен "Геккомат"

Строго говоря, с гекконами у Gekkomat'а общего почти ничего нет: ни тебе волосков, ни пластинок, ни когтей. Сходство всего одно — посредством Геккомата человек может передвигаться по любым вертикальным поверхностям: деревянным, металлическим, гладким, шероховатым, липким — любым. Говорят, довольно прытко. Не так, как ящерка, но всё же. Как там насчёт передвижения по потолку — до конца не ясно, а врать не будем.

Комплект Геккомата состоит из четырёх, скажем так, присосок, имеющих форму диска, которые шлангами соединены с баллоном (или двумя), а креплениями — с человеком. Должен быть и компрессорный модуль, и другие "мелочи". Размеры присосок для рук 520 х 620 х 92 мм (вес 4 кг).

Для ног присоски покрупнее — 520 х 620 х 400 мм (вес 5 кг).

Каждая присоска для пущей безопасности пристёгнута к поясу "гекконавта", так что у прикреплённого руки, в общем-то, свободны.

Баллон весит 8 кг, а размеры его — 400 х 200 х 600 мм. Таким образом, всё вместе весит 25-30 кг — это и называют главным недостатком Геккомата.

Теперь попробуем разобраться, как это работает.

"Принцип сцепления — это вакуум и трение", — практически стихами объясняет Геральд Винклер, но о технической стороне дела рассказывает общо и туманно.

Что там? Эжекторы, вакуумный насос, что? Нет точного ответа ни у Винклера, ни в прессе. Все говорят и пишут, что вакуум образуется благодаря подаче сжатого воздуха из баллонов на спине у верхолаза. Одного такого баллона хватает на лазание в течение часа. Сцепление получается столь прочное, что чуть ли не каждая присоска способна выдержать вес в 250 кг.

Путешествие по вертикали контролирует компьютер: при каждой новой установке присоски "гекконавт" получает визуальные (красные и зелёные светодиоды) и звуковые сигналы о силе сцепления. Если в течение 2 секунд сцепление не установлено, подаётся сигнал тревоги.

В мае-июне 2001 года, когда Винклер обнародовал Геккомат, им в первую очередь заинтересовались телевизионщики: для съёмок программы "Tomorrow's World" ВВС наняла каскадёра, который испытал приспособление на 20-метровой стеклянной стене небоскрёба.

Смельчак остался доволен, назвав недостатком только значительный вес Геккомата. Примерно тогда же устройство Винклера опробовала на себе девушка — Дэниэль Бёрджо (Danielle Burgio), звезда телекомпании TBS, известная как Gear Girl. С помощью Геккомата она забралась на стену 25-этажного офисного здания в Сан-Диего. По её словам, лазание по вертикали — это "достойная альтернатива вечерней прогулке".

Чиновники забыли о "Геккомате"

Таким образом, мир увидел изобретение Винклера, оценил по-своему, позабавился и забыл. Но ведь немецкому инженеру этого мало — хотелось найти практическое применение. Сам он считает, что Геккомат — это устройство для занятий спортом, развлечений, приспособление для строителей и мойщиков окон, а так же — незаменимая штука для военных (Военкомат?), полицейских и спасателей.

А что, ведь актуальная проблема — спасение из небоскребов. Особенно — из горящих. Думая так, Винклер отправился к должностным лицам своей родной Германии, а они ответили: "Приходите-ка вы, батенька, лет эдак через десять. Может, к тому времени мы разберёмся, что с этим делать".

Вот от кого и без Геккомата хочется на стену лезть…

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Куратор: Владимир Губарев
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