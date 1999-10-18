Судьба тульского Кулибина

В том, что скромный туляк И. Зырянов обладает двумя десятками патентов на изобретения, я убедился лично, побывав у него дома. Заметив на моем лице удивление, Игорь Иванович лукаво улыбнулся:

“А вы, наверное, думали, что пришли к старикашке, который сбежал из Петелино?”

(В поселке с таким названием разместилась областная психиатрическая больница).

Пока рассматривал нехитрое убранство квартиры, где Игорь Иванович обитает со старшей дочерью Ириной, внуком и внучкой, перелистывал документы, хозяин-изобретатель коротко рассказал о себе.Родился в 1923 году. Воевал три года в пехоте, дважды ранен. Войну завершил в звании лейтенанта. Потом была военная академия, дослужился до подполковника. После увольнения в отставку осел в Туле.

Здесь устроился страшим инженером в ЦНИИ СУ (был в городе оружейников такой закрытый институт систем управления). Корпел вместе с сослуживцами над коллективными разработками. Но годы, ранения, смерть жены, а потом и младшей дочери дали о себе знать. Шесть лет назад подполковник в отставке Зырянов лег в госпиталь для обследования. Домашние приносили научно-техническую литературу, журналы для изобретателей.

— Что делать в больничной палате человеку, хотя и пожилому, но не утратившему способность мыслить, анализировать? Читать, думать, сопоставлять...

Так вот, листая какой-то толстый журнал “Ноу-Хау”, отметил, что американцы много внимания уделяют сверхзвуковой авиации. На совершенствование только реактивных двигателей в год они отваливали до 160 миллионов долларов. Подумал: неспроста это. Торопятся. В конце журнала в рубрике “Переписка с читателями” один из них, словно прочитав мои мысли, попросил ответить, почему в иностранной научной литературе ни разу не обмолвились о нашем знаменитом изобретателе двигателей академике Архипе Люльке.

В одном из следующих номеров “Ноу-Хау” был помещен ответ: мол, названный ученый ничего путного не создал, поэтому в зарубежной печати ему достойного места не нашлось. Меня это за живое задело. Выходит, все у нас плохо, все позиции сдаем?..

Засел за изучение реактивного двигателя, — продолжает Игорь Иванович. — Без хвастовства скажу, что хоть сейчас экзамен по этой тематике сдам любому профессору. Основательно “подковавшись”, решил: существующие конструкции, применяемые в реактивных самолетах и ракетах, страдают общим недостатком — большими потерями кинетической энергии из-за набегающих потоков воздуха. Что, естественно, приводит к резкому снижению коэффициента полезного действия. Кто сможет затормозить этот поток, выполнит огромную задачу.

И военный пенсионер Зырянов засел за нее. Уже через год, в 1993-м, закончил работу и подал заявку во ВНИИ ГПЭ (Государственную патентную экспертизу) на изобретение по теме: “Прямоточный воздушно-реактивный двигатель”. Через четыре года тульскому Кулибину был вручен патент.

Зырянов придумал совершенно новую конструкцию, которая как раз и лишена перечисленных выше недостатков. Она может применяться для установки на сверхзвуковых и супертяжелых транспортных самолетах, ракетах, вертолетах, морских судах, экскаваторах, больших карьерных самосвалах, земснарядах... Снижаются габариты и вес, упрощается техническое обслуживание, повышается надежность.

Спрашиваю: с кем-нибудь обсуждал свою разработку на предмет внедрения? Игорь Иванович улыбается: “А мне сам процесс поиска истины важен. Слава и деньги не нужны. Хотя от последних не откажусь. Если предложат”.А чего стоит зыряновская разработка автомата с полусвободным затвором, запатентованная в мае прошлого года! Оружие может получиться повышенной точности, скорострельности и надежности, будет легче. Суть изобретения, на первый взгляд, по-детски проста: в устройство затвора вмонтируется особым способом установленный магнит.

В результате автомат может стрелять с темпом до 2000 выстрелов в минуту, почти не имеет отдачи, проще в эксплуатации и обслуживании, применим под большинство современных типов патронов.Не менее актуально изобретение по упрочению металлических изделий путем предварительного намагничивания, кумулятивного взрыва и резкого охлаждения до температуры минус 196 градусов. Этот способ позволяет получать даже ранее неизвестные материалы. Так металл становится в сто раз прочнее лучшей стали, он не хрупок, поддается ковке и формовке. Сфера применения весьма широка: от изготовления бронебойных снарядов до высокопрочных режущих насадок, например для буровой техники. Пока в мире подобные материалы получали только в виде лент микронной толщины.

Изобретение Зырянова позволяет выпускать их массой до трех килограммов.И все это богатство пока не востребовано. Спрашиваю опять: почему?

— В научно-исследовательских институтах и КБ сидят ревнивые люди. Я эту публику знаю, — поясняет Игорь Иванович. — Кто я для них? Человек с улицы, без роду и племени. Например, теми же реактивными двигателями у нас в стране занимается добрый десяток творческих коллективов с общим штатом сотрудников никак не менее десяти тысяч человек. Как представлю себе “хождение по мукам”, сразу охота связываться пропадает. Лучше силы и здоровье потрачу на следующее изобретение.По Зырянову, этапы выглядят так. Первый, когда ему говорят “светила”: мол, этого не может быть потому, что этого просто не может быть. Второй ответ, в лучшем случае: “Тут что-то такое есть”. Третий — признание с пожеланием начальства вступить “в долю”.

Последнего Игорь Иванович как раз терпеть не может. Из-за этого всю жизнь и неприятности по службе.

— Пусть мои изобретения лежат. Может быть, внуку Сашке пригодятся, — рассуждает он. — Внук у меня тоже новатор. Еще когда учился в школе, стал лауреатом Демидовской премии. Ему вручен диплом под номером один. Сейчас учится на первом курсе политехнического университета. Прикладную математику будет осваивать...

С наукой и техникой связался. Еще в 1996 году ВНИИ ГПЭ выдала Сашке патент на изобретение — “Способ снятия судна с мели”. Тогда ему было 17 лет. Почему взял морскую тему?. Когда мы жили в Новороссийске, внук часто видел, как штормом срывало с якорей суда и выбрасывало на берег. Особенно потряс случай с итальянским сухогрузом “Парбарино”. Как известно, корпус судна, севшего на мель, имеет дурное свойство разрушаться на волне. Гибнут люди, груз. Если это нефтепродукты, то на месте аварии разыгрывается экологическая катастрофа.

Способ Александра Барулина (Зыряновского внука) позволяет доставлять необходимые средства спасения воздушным путем и оперативно приступать к операции. Грунт у бортов размывается реактивными твердотопливными двигателями. Кстати, таких двигателей у нас полно на складах Минобороны, их все равно придется уничтожать. Так что расходы — минимальные. Сейчас Александр ожидает окончательного решения патентной экспертизы на свое изобретение по упрочению металлических изделий. Речь идет о получении металла, который по своим качествам будет напоминать знаменитый булат.

Парень еще молод. Хочется верить, что его судьба сложится удачнее, чем у деда, хотя сам Игорь Иванович не считает себя обделенным. Он, словно требовательный писатель, прячет в стол свои работы, ожидая лучших времен. Это не его вина, а наша беда. Так уж повелось, что от идеи, пусть оригинальной и эффективной, до конечного результата — тернистый путь. Одолеть его тяжело даже пробивным, молодым, сильным. Куда до них 75-летнему фронтовику, который с юности не привык склонять теперь уже седой головы.

Встреча корреспондента и изобретателя состоялась в 1999 году

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