Шпионские скрытые камеры можно легко обнаружить

Российскими исследователями были усовершенствованы функциональные возможности оптико-электронного прибора для дистанционного обнаружения систем скрытого видеонаблюдения, который может обнаруживать шпионские камеры на малых дальностях и обладает лучшим качеством поиска, которого удалось добиться за счет уменьшения паразитного излучения засветки.
Оптическая система скрытого видеонаблюдения представляет собой миниатюрную телевизионную камеру, причем диаметр входного зрачка этой камеры минимален и не превышает 1 мм. Поэтому, чтобы выявить такую систему визуально, нужно не мало постараться, потратить уйму времени и сил, задействовать много людей.
В условиях работы специальных органов, особенно в контрразведке, часто необходимо быстро выявить шпионские "видеожучки" в комнатах или местах, где проводится совещание или секретные переговоры высоких должностных лиц или военных. В частных компаниях это тоже имеет немаловажное значение, когда к подобным методам слежки часто прибегают фирмы-конкуренты.
Существует такое оптико-электронное устройство для дистанционного обнаружения систем скрытого видеонаблюдения, но оно имеет ограниченный диапазон работы по дальности в области малых значений — от 0 до нескольких метров. Это не позволяет быстро и точно провести обследование на наличие скрытых систем видеонаблюдения в малых помещениях, будь то малая комната, ванная или туалет.
Российским исследователям: Барышникову Н. В., Бокшанскому В. Б., Карасику В. Е., Ковалеву А. В. и Хомутскому Ю. В., — удалось улучшить характеристики данного прототипа устройства и увеличить диапазон обнаружения систем видеонаблюдения по дальности, а также добиться улучшения качества регистрации путем уменьшения паразитного излучения засветки, которое наличествует в существующем устройстве.
Конструктивные изменения, осуществленные исследователями, коснулись встраиванием светоделителя, который был выполнен в виде полупрозрачной пластины, установленной по ходу излучения передающего канала после оптической системы формирования излучения подсвета, а глухое зеркало было установлено по ходу излучения приемного канала после полупрозрачной пластины. Дополнительно в устройство был встроен поглотитель излучения, установленный по ходу отраженного от полупрозрачной пластины излучения передающего канала, причем защитное стекло наклонено к оптической оси под определенным углом А, зависящим от диаметра выходного зрачка оптической системы формирования излучения подсвета, диаметра входного зрачка объектива приемного канала и расстояния по оптической оси от защитного стекла до входного зрачка объектива приемного канала. Сам поглотитель был выполнен в виде нейтрального светофильтра и установленного за ним элемента из материала с высоким коэффициентом поглощения, при этом нейтральный светофильтр наклонен к оптической оси под углом В, который зависит уже от расстояния по оптической оси от нейтрального светофильтра до входного зрачка объектива приемного канала.
Когда излучение источника 1 подсвета проходит полупрозрачную пластину 3, защитное стекло 4 и направляется в инспектируемую систему скрытого видеонаблюдения, то отраженное инспектируемой системой излучение возвращается точно в направлении на источник подсвета в центр выходного зрачка передающей оптической системы. Часть отраженного излучения отражается на полупрозрачной пластине 3 и с помощью зеркала 7 попадает на объектив 8 приемного канала, соосно оптически сопряженным с помощью пластины 3 и зеркала 7 с передающим каналом.
Но поскольку передающий и приемный каналы соосны, то отраженное излучение будет попадать во входной зрачок приемного канала при любом удалении системы скрытого видеонаблюдения, в том числе и на минимальных дальностях.
А часть излучения подсвета, отражаясь от поверхностей оптической системы, может попасть в приемную систему. Это излучение представляет собой паразитное излучение засветки, ухудшающее качество регистрируемой картины. Поэтому, чтобы отраженное излучение не попало в приемный канал, эти два элемента развернуты на некоторые углы А и В, соответственно. В результате, отраженное излучение выводится за входной зрачок приемного объектива и поглощается на элементах конструкции прибора.
Паразитное же излучение засветки, падающее на нейтральный светофильтр, дополнительно поглощается в самом светофильтре, а оставшееся излучение попадает на поглотитель оптического излучения. Если присутствует остаточное отраженное излучение от поглотителя, то оно опять проходит через нейтральный светофильтр и дополнительно поглощается в нем.
Таким образом удалось расширить функциональные возможности существующего прототипа. Реализация данной схемы на практике позволит с помощью такого устройства и одного человека быстро и эффективно находить любые скрытые камеры даже в малых помещениях.
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