Шпионские скрытые камеры можно легко обнаружить

Российскими исследователями были усовершенствованы функциональные возможности оптико-электронного прибора для дистанционного обнаружения систем скрытого видеонаблюдения, который может обнаруживать шпионские камеры на малых дальностях и обладает лучшим качеством поиска, которого удалось добиться за счет уменьшения паразитного излучения засветки.

Что представляет собой оптическая система скрытого видеонаблюдения

Оптическая система скрытого видеонаблюдения представляет собой миниатюрную телевизионную камеру, причем диаметр входного зрачка этой камеры минимален и не превышает 1 мм. Поэтому, чтобы выявить такую систему визуально, нужно не мало постараться, потратить уйму времени и сил, задействовать много людей.

В условиях работы специальных органов, особенно в контрразведке, часто необходимо быстро выявить шпионские "видеожучки" в комнатах или местах, где проводится совещание или секретные переговоры высоких должностных лиц или военных. В частных компаниях это тоже имеет немаловажное значение, когда к подобным методам слежки часто прибегают фирмы-конкуренты.

Существует такое оптико-электронное устройство для дистанционного обнаружения систем скрытого видеонаблюдения, но оно имеет ограниченный диапазон работы по дальности в области малых значений — от 0 до нескольких метров. Это не позволяет быстро и точно провести обследование на наличие скрытых систем видеонаблюдения в малых помещениях, будь то малая комната, ванная или туалет.

Российским исследователям: Барышникову Н. В., Бокшанскому В. Б., Карасику В. Е., Ковалеву А. В. и Хомутскому Ю. В., — удалось улучшить характеристики данного прототипа устройства и увеличить диапазон обнаружения систем видеонаблюдения по дальности, а также добиться улучшения качества регистрации путем уменьшения паразитного излучения засветки, которое наличествует в существующем устройстве.

Конструктивные изменения

Конструктивные изменения, осуществленные исследователями, коснулись встраиванием светоделителя, который был выполнен в виде полупрозрачной пластины, установленной по ходу излучения передающего канала после оптической системы формирования излучения подсвета, а глухое зеркало было установлено по ходу излучения приемного канала после полупрозрачной пластины. Дополнительно в устройство был встроен поглотитель излучения, установленный по ходу отраженного от полупрозрачной пластины излучения передающего канала, причем защитное стекло наклонено к оптической оси под определенным углом А, зависящим от диаметра выходного зрачка оптической системы формирования излучения подсвета, диаметра входного зрачка объектива приемного канала и расстояния по оптической оси от защитного стекла до входного зрачка объектива приемного канала. Сам поглотитель был выполнен в виде нейтрального светофильтра и установленного за ним элемента из материала с высоким коэффициентом поглощения, при этом нейтральный светофильтр наклонен к оптической оси под углом В, который зависит уже от расстояния по оптической оси от нейтрального светофильтра до входного зрачка объектива приемного канала.

Когда излучение источника 1 подсвета проходит полупрозрачную пластину 3, защитное стекло 4 и направляется в инспектируемую систему скрытого видеонаблюдения, то отраженное инспектируемой системой излучение возвращается точно в направлении на источник подсвета в центр выходного зрачка передающей оптической системы. Часть отраженного излучения отражается на полупрозрачной пластине 3 и с помощью зеркала 7 попадает на объектив 8 приемного канала, соосно оптически сопряженным с помощью пластины 3 и зеркала 7 с передающим каналом.

Но поскольку передающий и приемный каналы соосны, то отраженное излучение будет попадать во входной зрачок приемного канала при любом удалении системы скрытого видеонаблюдения, в том числе и на минимальных дальностях.

А часть излучения подсвета, отражаясь от поверхностей оптической системы, может попасть в приемную систему. Это излучение представляет собой паразитное излучение засветки, ухудшающее качество регистрируемой картины. Поэтому, чтобы отраженное излучение не попало в приемный канал, эти два элемента развернуты на некоторые углы А и В, соответственно. В результате, отраженное излучение выводится за входной зрачок приемного объектива и поглощается на элементах конструкции прибора.

Паразитное же излучение засветки, падающее на нейтральный светофильтр, дополнительно поглощается в самом светофильтре, а оставшееся излучение попадает на поглотитель оптического излучения. Если присутствует остаточное отраженное излучение от поглотителя, то оно опять проходит через нейтральный светофильтр и дополнительно поглощается в нем.

Таким образом удалось расширить функциональные возможности существующего прототипа. Реализация данной схемы на практике позволит с помощью такого устройства и одного человека быстро и эффективно находить любые скрытые камеры даже в малых помещениях.