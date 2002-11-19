Эдгар Аллан По опередил Эйнштейна

В 1848 году издательство "Уайли энд Патнэм" опубликовало поэму в прозе Эдгара А. По "Эврика", в которой были изложены революционные взгляды известного писателя на проблему происхождения мира. Тираж книги состоял всего из пятисот экземпляров.

Неудачное произведение По — научный прорыв

В коммерческом смысле, "Эврика" стала одной из самых неудачных работ По. Публика недоумённо пожимала плечами, критики списывали религиозно-философские идеи автора на слабое знакомство с предметом и чрезмерное увлечение мистическими опытами, смутно намекая на шаткое состояние его душевного здоровья.

А между тем, не владевший математическим аппаратом и знакомый с астрономией исключительно по "научно-популярной литературе" тех времён, Эдгар Аллан По лишь силой собственной интуиции нащупал решение загадки, многие века мучившей целые поколения философов и учёных: вопроса происхождения Вселенной.

Удивительно, но факт: именно По стал первым человеком, не только отказавшимся от общепринятой концепции Вселенной, стационарной во времени и бесконечной в пространстве, но и относительно внятно сформулировавшим гипотезу Большого Взрыва, заново открытую и получившую признание только через сто лет после его смерти.

По его мнению, Вселенная как совокупность звёзд возникла из некой единой и уникальной "первочастицы" (primordial particle), изначально вмещавшей в себя всю материю и затем, по воле Творца, одномоментно разделившейся на неисчислимое, но конечное множество элементов.

Образовавшиеся после этого "разделения" атомы, стали распространяться во всех направлениях, заполняя пустующее пространство и образуя при этом правильную сферу, геометрическим центром которой должна была стать та самая "первочастица".

Опираясь на эту гипотезу, По без особого труда решил и знаменитый Фотометрический парадокс Ольберса. Действительно, ведь, если бы Вселенная была бесконечной, и её наполняло бы бесконечно большое число звёзд, то ночное небо было бы отнюдь не чёрным, а таким же ярким как само Солнце!

По предвосхитил научную революцию

Разумеется, в истории науки было немало учёных, так или иначе опередивших своё время. Максвелл предсказал существование невидимых радиоволн за девять лет до их открытия Герцем, а Вольфганг Паули вывел "на кончике пера" идею существования нейтрино.

Но, судя по всему, только Эдгар Аллан По стал единственным литератором, нечувствительно предвосхитившим самые крупные научные достижения двадцатого века.

К сожалению, повторимся, "Эврика" не имела успеха у широкой публики и не оказала ни малейшего влияния на мировосприятие людей, профессионально занимавшихся фундаментальными исследованиями.

Даже Эйнштейн, создавая свою Общую теорию относительности, так и не смог отказаться от общепринятого мнения о статичности Вселенной и вынужден был придумать "космологическую постоянную", чтобы привести ОТО в соответствие традиционной картиной мира.