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Андрей Романов

Индонезийские "хоббиты" озадачили ученых

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На индонезийском острове Флорес были найдены останки человекоподобного существа, которого в научном мире окрестили в честь острова Homo floresiensis. Существо ростом 90 сантиметров, с объемом мозга около 380 куб. см, что составляет примерно четверть от мозга современного человека (1350 куб. см).

Индонезийские "хоббиты" озадачили ученых

Антропологи из Австралии, Великобритании и Индонезии обнаружили на одном из тихоокеанских островов останки шести миниатюрных людей, которые жили 18 тысяч лет назад. Наряду с крошечными людьми на острове жили карликовые слоны, огромные драконы, гигантские ящерицы и крысы размером с лабрадора. Современный человек ( Homo sapiens ) появился в этом регионе 45 тысяч лет назад, следовательно, люди могли встречаться с этими существами.

Ученые даже назвали этих гоминидов (человекообразных) хоббитами в честь персонажей книг Дж. Р. Р. Толкиена.

Несмотря на небольшой объем мозга, Homo floresiensis обладал интеллектом. В пещере рядом с останками обнаружены маленькие примитивные инструменты, которые "хоббиты" использовали для охоты. Они могли пользоваться огнем и охотились группами. Крошечные люди не относится к Homo sapiens , но в тоже время не является уменьшенной разновидностью современных пигмеев, которые имеют мозг такого же объема, что и современные люди нормального роста. "Однако с точки зрения биологии, их нельзя считать разновидностью человека", — говорит антрополог Джеффри Швартц (Jeffrey Schwartz) из питсбургского университета.

Отчасти это объясняет сказки про эльфов, гномов и лесных человечков. Отдельные ученые полагают, что такие крошки могли дожить и до наших дней. В местных преданиях рассказывается о "маленьких людях", которых здесь называют Эбу Гого (Ebu Gogo).

— Индонезийские мифы детально описывают Эбу Гого. Его рост около метра, — говорит Генри Джи ( Henry Gee ), старший редактор журнала Nature . — Последний раз о встрече с маленьким человеком упоминалось всего 100 лет назад.

— Это уникальная находка, вероятно, самое выдающееся открытие в области палеоантропологии за последние полвека, — написали в журнале Nature антропологи из Кембриджа.

По мнению отдельных экспертов, эти существа возникли в результате обратной эволюции питекантропов Homo erectus (человек прямоходящий), которые 7 млн. лет назад произошли от общего с современными шимпанзе предка. Homo erectus (объем мозга — 900 куб. см.) появился в Африке около 1,8 млн. лет назад и заселил территорию современной Европы и Азии. Homo erectus , наряду с Homo ergaster - первые виды человека, который начал ходить на двух ногах.

Питекантропы, имевшие рост полтора метра и мозг объемом до 500 куб. см., впоследствии прошли ряд ступеней эволюции, превратившись в неандертальцев и, наконец, в Homo sapiens .

Часть питекантропов, спасаясь от врагов, переселилась на остров Флорес, где в условиях изоляции и отсутствия конкуренции пошла по пути миниатюризации, что часто случается в животном мире. В других случаях изоляция может привести к гигантизму.

По строению зубов и форме черепа они схожи с развитыми человекообразными существами, образовавшимися в других районах в ходе эволюции питекантропов.

Ученые говорят, что благодаря находкам, сделанным на острове, теперь у них есть ДНК исчезнувших людей и животных. Теоретически, на острове Флорес можно создать своеобразный "Парк юрского периода", как написала английская The Sun.

— У нас есть образцы ДНК этих людей. Мы нашли там такое, что от одной мысли о наших перспективах у многих из моих коллег начинают течь слюнки, — заявил профессор Оксфордского университета Алан Купер.

Точно не известно, сколько времени просуществовали Homo floresiensis как вид. Судя по окаменелостями, найденным на острове, "хоббиты" вымерли 400 тысяч лет назад. Возможно, маленьких людей уничтожил Homo sapiens, которому также приписывают уничтожение неандертальцев и Homo erectus. Другие исследователи полагают, что всю жизнь на острове погубило извержение вулкана (примерно 12 тысяч лет назад).

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Автор Андрей Романов
Андрей Романов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы индонезия
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