Наука все ближе подходит к подтверждению библейских истин

Со школьной скамьи мы знаем: наша планета имеет форму вытянутого на полюсах шара, состоит из мантии и ядра, а над ее поверхностью витает несколько слоев атмосферы. С незапамятных времен она вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца, и этот заведенный самой природой механизм никогда не остановится. Во всяком случае, так нам кажется.

Иного мнения наш собеседник — профессор, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) Владислав Луговенко. Он считает, что Земля в буквальном смысле живая: она дышит, чувствует, сопереживает. Доказать эту теорию Луговенко берется с помощью приборных исследований.

— Владислав Николаевич, в недавно выпущенной вами книге для старшеклассников первая глава называется странно для ученого — "И слово было Бог". Что это значит?

— В 1949 году три ученых — Ферми, Паста и Улам — исследовали так называемые нелинейные системы, которые при определенных обстоятельствах вели себя странно: они как будто запоминали условия своего возбуждения, а потом хранили эту информацию сколь угодно долго. Классический пример — молекула ДНК, которая хранит генетическую информацию животных и растительных клеток. Именно тогда впервые встал вопрос: как неразумная молекула, не имеющая ни мозга, ни нервной системы, может обладать свойством памяти, более точной, чем у самого совершенного компьютера?

Позже хранители информации оказались загадочными волнами, получившими название солитонов. Ученые констатировали, что они ведут себя подобно разумным существам, но объяснить этот феномен не смогли. Только через 40 лет российские ученые под руководством профессора физики Петра Гаряева с помощью приборных измерений смогли проследить путь следования солитонов по цепочке ДНК. Волна проходила по цепочкам, как по строчкам машинописного текста, и как бы считывала с них всю наследственную информацию. Характеристики солитонов при этом постоянно менялись, и к концу сеанса "чтения" они впитывали в себя программы синтеза белков и построения живого организма в пространстве и времени. Но тут возникли новые вопросы: кто дает солитонам такую команду? Кто устроил жизнь на голубой планете по столь сложному и будто продуманному сценарию?

Вместе с сотрудниками Математического института РАН Петр Гаряев в начале 90-х годов прошлого века продолжил свои исследования, воздействуя на солитоны записанной на магнитофон человеческой речью. Результат оказался шоковым: солитоны резко активизировались, словно ожили. Затем исследователи взяли зерна пшеницы, получившие огромную дозу радиоактивного облучения, под воздействием которого у семян в обычных условиях рвутся цепочки ДНК, и они становятся нежизнеспособными. Но когда их обработали солитонами, несущими информацию человеческой речи, половина семян проросла. В микроскоп было видно, что в них восстановились хромосомы, разрушенные радиацией.

— Неужели обычные слова могут оживить мертвую клетку?

— Это были не совсем обычные слова, а определенным ритмическим образом построенные фразы, мелодикой напоминающий молитву или белый стих. Единичные слова таких результатов не давали. Удивительно, но факт: под воздействием человеческой речи солитоны приобрели животворную силу. Потом результаты этих опытов были многократно подтверждены учеными из Великобритании, Франции, Америки. Была разработана программа трансформации человеческой речи в электромагнитные колебания, которые накладываются на искусственные солитоны, а затем подвергаются взаимодействию с генетическим аппаратом растений. После этого значительно улучшается их качество и убыстряется рост. Положительное влияние слова отмечено и в опытах на животных — мышах, крысах и приматах: под воздействием "заряженных" солитонов у них выравнивается внутричерепное и артериальное давление, выравнивается пульс, улучшаются соматические показатели.

— Как говорится, доброе слово и кошке приятно?

— И не только кошке. Если помните, когда Старик Хоттабыч объелся мороженого, и пионеры Женя и Алеша его пожалели, он сразу воспрянул духом и почувствовал себя здоровым. Удивленным школьникам он объяснил разгадку маленького чуда: дескать, волшебники сразу поправляются от одного только ласкового слова. Думаю, это относится не только к волшебникам. Слово воздействует на материю, может возродить или разрушить ее. Очень близкие по смыслу вещи можно прочесть в Священном Писании и жизнеописаниях Святых, где говорится о чудесных исцелениях с помощью молитв. Мало того: непроизнесенное слово — мысль — тоже имеет немалую силу. Завидуя и негодуя, желая кому-то зла и мысленно мстя, мы сами порой не подозреваем о разрушительных последствиях этого процесса. Стихийные бедствия, катаклизмы, войны, катастрофы, — все это результат наших разрушительных усилий.

— Какая же тут связь? По-вашему выходит, если я пожелаю соседу по лестничной площадке сломать шею, то назавтра случится землетрясение?

— Около 13 лет назад я с коллегами из ИЗМИРАНа начал изучать биоэнергетическое взаимодействие между человеком и окружающим миром. Это была официальная академическая программа, в рамках которой был проведен ряд интереснейших экспериментов. В частности, выяснилось, что на нашей планете имеются различные энергетические сетки. Первыми их наличие открыли английские ученые Хартман и Карри, их именем они и названы. Замеряя электромагнитные показатели в этих зонах в течение суток, выяснилось, что они как бы "закрываются" и "открываются" в зависимости от расположения Луны и планет, иных космоземных факторов. Образно этот процесс был назван "дыханием Земли". Так вот, в больших городах, вблизи загазованных автотрасс это "дыхание" можно сравнить с одышкой, свойственной больному астмой человеку. А в лесу, в горах, вблизи водоемов "дыхание" выравнивается, становится будто бы глубже и ритмичнее. Жизненный ритм людей зависит от природного, планетарного ритма. Оказалось, родная планета дышит почти в буквальном смысле слова.

— Если принимать на веру ваши рассуждения, то Москва и другие мегаполисы — гиблые для "здоровья планеты" города. А есть ли хорошие места?

— Три года назад мы ввели понятия локального и глобального дыхания Земли. Если говорить о последнем, то здесь исследования только начинаются. Во время некоторых солнечных затмений мы измеряем активность так называемых биоэнергетических вихрей ("чакр" Земли), диаметр которых — до четырех тысяч километров. Выяснилось, что они бывают двух видов — отрицательные и положительные. Так вот, темные вихревые потоки сосредоточены, например, в районе долины Гиза в Египте, Бермудского треугольника и других "аномальных" мест. А светлые находятся, например, в центральной части Тибета, на границе между США и Канадой в Северной Америке, в Западной Сибири. Над Москвой существует отрицательный относительно локальный вихрь. По всей видимости, сказывается и плохая экология, и то, что люди все больше отходят от библейских истин, перестают различать, где добро, а где зло.

— Можно ли, согласно вашей теории, как-то изменить ситуацию к лучшему?

— У человечества уже нет выбора. Если не пытаться изменить ситуацию к лучшему, то, боюсь, скоро будет поздно. Хотя прогнозы о Концах Света еще ни разу не сбылись, на самом деле каждый из них имеет под собой какие-то основания. В течение последних двух лет совместно с коллегами из научно-исследовательских центов США и Индии мы провели интересные эксперименты по воздействию наших мыслей на "состояние" планеты. Для этого люди доброй воли собирались группами в различных городах мира (в том числе и в Москве) и старались направить свои мысли в определенную точку пространства. В одном из недавних экспериментов участвовало около 60 тысяч человек, а в другом — 100 тысяч. Обязательным условием эксперимента, в ходе которого проводился ряд приборных измерений, была созидательность, позитивность этих мыслей. Мы выбрали Багдад, где в те дни шла война.

— Что-то не помогло…

— Не совсем так. Во время эксперимента и после него в течение двух суток бои в городе прекратились, резко сократилась преступность. Интересно, что в ходе эксперимента один из датчиков — маятник начал раскачиваться и продолжал качаться в течение двух часов, пока что шла регистрация. Он зафиксировал мощный поток положительной биологической энергии, трансформировавшейся в электромагнитную. Думаю, этот эксперимент подтвердил материальность наших мыслей и чувств, их способность противостоять злу и насилию. Потом темные, разрушительные силы взяли верх, и кровопролитие в Ираке возобновилось. Это не удивительно: зло зачастую более активно, чем добро. Однако, если бы все люди на Земле начали молиться и искренне желать мира, уверен, ситуация на родной планете изменилась бы к лучшему.

— Трудно во все это поверить…

— Понимаю. Однако мы ничего не теряем, если попробуем. А вот отказавшись от этой попытки, рискуем потерять все.

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