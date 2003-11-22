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Сергей Петровский

Атомы, элементарные частицы, кварки... Деление материи надо прекратить

3:05
Эврика » Изобретения

Сначала были опыты. Данные опытов были у Ньютона. Разум же был слеп и необучен, и тьма над душами.

Атомы, элементарные частицы, кварки... Деление материи надо прекратить

И сказал Ньютон: да будет Наука. И стала Наука.

И увидел Ньютон, что Наука хороша, и отделил Ньютон оптику от механики.

И создал Ньютон лабораторные установки, говоря: плодитесь и размножайтесь, изучайте мир, создавайте идеи.

Трудился Ньютон больше пятидесяти лет, а когда закончил, то увидел, что это хорошо.

И стала Наука строиться, прожила почти два века в мире и согласии.

А потом появились Эйнштейн и Планк и сказали учёным: подлинно ли говорил Ньютон: существует абсолютное пространство.

Тогда дал Планк учёным яблоко с дерева квантов, и съели учёные и прозрели. А когда прозрели они, то увидели, что Наука несовершенна. И “придумали” люди электроны, протоны, фотоны и иже с ними.

Электрон родил позитрона, протон родил антипротона, нейтрон родил антинейтрона.

А когда слишком много их стало, то не понравилось это учёным.
И решили они “разобрать” частицы на кварки....

Стоп! А зачем, собственно, “придумали” кварки. Ведь даже про электроны говорят, что их как бы нет... Это конечно шутка, но не лишённая доли истины.

Согласно принципу неопределённостей Гейзенберга, мы не можем точно определить координаты, импульс и энергию этой частицы. Мало того, так по результатам вполне достоверных экспериментов ещё невозможно определённо говорить о её свойствах: то ли это волна, то ли это частица... В некоторых случаях электрон ведёт себя как волна, обнаруживая такие явления как интерференция и дифракция, в других же опытах этого безобразия нет, и электрон успешно маскируется под “нормальную” частицу. Называется это свойство курпускулярно-волновым дуализмом

А ещё, обсуждая поведение электронов в атомах, говорят о существовании  не столько электронов, сколько о наличии облака вероятности существования электрона. То есть, вместо самого электрона в атоме существует  вероятность обнаружить электрон в той или иной точке орбиты. Это уже не курпускулярно-волновой дуализм, а курпускулярно-волново-вероятностный триализм какой-то. Всё вышесказанное относится не только к электронам, но и ко всем остальным, с позволения сказать, элементарным частицам

Учёные проделали путь от представлений о молекулах через атомы к элементарным частицам, а теперь уже и кваркам. Логично предположить, что про свойства кварков можно говорить ещё более неопределённо, чем про свойства электронов. Может быть, стоит повернуть науку в принципиально ином направлении, нежели до “опупения” делить материю на всё более элементарные частицы?..

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Автор Сергей Петровский
Сергей Петровский — журналист, внештатный корреспондент новостной службы Правды.Ру
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