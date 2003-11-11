Великаны: находки археологов подтверждают их существование

В 1850 году американский археолог Д, Картер открыл в Сан-Диего на Техасской улице стоянку древних жителей Америки, возраст которой составлял 80-90 тысяч лет.

Были изучены сотни предметов, принадлежавших людям того времени. Но ученый был только осмеян представителями науки, исповедующими официальную версию. Тогда он в 1953 году провел грандиозные раскопки в том же месте и пригласил сотни ученых, в том числе и известных, принять участие в извлечения и изучении находок. Все отказались. Картер писал по этому поводу:

"Государственный университет Сан-Диего наотрез отказался посмотреть находки, которые были найдены на его собственном дворе".

Кстати, и в нашей стране, а свое время одна упоминание о таких находках могло быть расценено как подкоп под устои. Можно лишь предположить, что и у нас найдена и хранится немало интересного. Вот только некоторые факты, в 1961 году в Сибири, недалеко от города Горно-Алтайска на реке Уталинка ученые Окладников и Рагожин нашли множество совершенных орудий труда. Возраст находки определялся ими в 1,5-2 миллиона лет. Другой советский ученый Молчанов нашел идентичные орудия труда на реке Лене, у селения Урлак. Калий-аргоновый и магниевый способы определения возраста находок подтвердили дату создания, им около двух миллионов лет назад. Эти находки свидетельствуют о необычайной древности современного человека, и никак не укладываются в рамки бытующих в науке представлений.

Есть свидетельства того, что современный человек существовал в периоды еще более ранние, например, в Калифорнии (Тихоокеанское побережье США) найдена часть скелета, очень похожего на современный скелет человека. Возраст этой находки определен специалистами в 5 млн. лет. Человеческие скелеты найдены в Португалии и Франции, их датировка от 5 до 25 млн. лет. В "1860 году возле Кстенедоло (Италия) профессор Рагозини обнаружил череп "человека разумного" в слое, относящемся к плиоцену (возраст 2-7 млн. лет)

Все живое оставляет следы, человек не исключение. В Антверпене найден отпечаток ноги на застывшей глине, возраст которой составляет 4 млн. лет.

В 1979 году археолог Фили обнаружил в Танзании, на застывшей около четырех миллионов лет назад вулканической лаве, множество отпечатков стоп человеческой ноги. Исследование самых высокопрофессиональных специалистов показало, что эти отпечатки не отличны от отпечатков стоп современного человека. Отчетливо видны следы человека, которого, по Дарвину, в то время не могло существовать. Как известно, у всех обезьян и обезьяноподобных гуманоидов пальцы ног намного длиннее, чем у современного человека, поэтому некоторые антропологи тут же заявили, что это какие-то гуманоиды просто прошагали со сжатыми пальцами. Наверное, чтобы подшутить над своими недогадливыми потомками.

В Туркмении был обнаружен окаменевший отпечаток человеческой ноги, его датировка — 150 млн. лет. По современным представлениям, это период мезозоя, то есть время, когда существовали динозавры. Неужели человек был их современником. Ответ на этот вопрос кроется в анналах тайной археологии: человек и динозавр рядом, оказывается и такое может быть. Рядом с "туркменским" следом человека обнаружены трехпалые следы динозавра. Советские ученые заявили: доказательств, что это след человеческой ноги недостаточно, хотя в следе динозавра они не сомневаются. Конечно, недостаточно, если предполагать, что в истории не было случая, когда человек охотился на динозавра, прибавим мы от себя.

Но вернемся к следам близ Карсона в штате Невада (США) в песчанике найден не просто отпечаток босой ноги, а целая цепочка следов. Эти отпечатки совершенно ясны и четки и не оставляют никакого сомнения, что это человеческие следы. Но длина стопы составляет 51 сантиметр. Возраст этой находки определен в 213- 248 млн. лет. Нетрудно догадаться, что эти следы явно не укладываются в систему существующих представлений, в чем мы сможем наглядно убедиться, если не будем верить глазам своим, а прочитаем публикации "лояльных" антропологов, посвященные этой находке.

"Размер этих отпечатков, и особенно большое расстояние между цепочками правых и левых следов, является доказательством того, что они были оставлены не людьми". В действительности как раз это и будет являться доказательством, если антропологи перестанут скрывать данные о существовании в истории 3- и 5-метровых людей-великанов, упоминания о которых содержатся в эпосах всех народов "Мегатропы и гигантопитеки, — пишут представители "традиционной" антропологии, — это человекообразные обезьяны огромного роста, остатки которых иногда находят в Юго-Восточной Азии и в других местах. Это слепая, ничем не завершенная ветвь эволюции".

Наличие ископаемых останков человекообразных существ полностью подтверждено различными специалистами. Эти находки могут свидетельствовать о том, что гигантские люди вполне могли быть нашими предками и существовать параллельно с гигантскими животными, обитавшими на Земле. Может случиться, что придет время, и мы все-таки признаем, что на Земле есть много свидетельств того, что на ней обитали великаны.

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