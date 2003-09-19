Тайна Орлеанской Девы

Слухи о том, что настоящая Жанна д' Арк не сгорела в костре инквизиции в Руане в 1431 году, всегда ходили во Франции. И во времена Столетней войны, героиней которой стала Орлеанская Дева, и после. Слухи совсем не беспочвенные.

В огне не горит

В счетной книге города Орлеана есть записи, свидетельствующие, что через пять лет после казни брат Жанны… переписывается со своей сестрой, ездит к ней "в Люксембург" и получает деньги на почтовые и дорожные расходы.

В 1936 году (напомним, в плен Жанна попала в 1430-м, казнена в 1431 году) ликующий Париж встречает Жанну по фамилии д' Армуаз, окруженную легендарными высокопоставленными военными из отряда Орлеанской Девы. Несколько видоизмененная фамилия почему-то не смущает парижан: воительницу встречают именно как ту самую, живую Орлеанскую Деву, чудом спасшуюся.

Чудом спасшаяся или самозванка?

Сначала историки заподозрили, что имя Жанны использовала некая самозванка. Что ж, и в нашей истории известны самозванцы. При этом чудо спасения было основным мотивом черных пиаровских технологий тех лет. Лжедмит-рий I (Гришка Отрепьев, объявивший себя чудом спасшимся сыном Ивана IV Грозного) в начале шестисотых годов даже царствовал на Москве, пока не был убит боярами-заговорщиками.

После него на московский трон претендовал "Тушинский вор", выдававший себя уже за чудом спасшегося Лжедмитрия I.

Действительно, как в те времена было отличить настоящую деву от лже-Девы и распознать, уличить самозванку? Ведь прессы и телевидения не было, внешности Жанны в Париже никто не знал.

Но далее происходит событие, на которое самозванка просто не решилась бы. Жанна едет в Орлеан, где ее в лицо помнил буквально каждый житель. Ведь десять лет назад Жанна освобождала Орлеан от осады и стала Орлеанской Девой. Кроме обывателей, в Орлеане жили сподвижники Жанны, освободители Орлеана, участники многих совместных военных походов.

Они бы заметили подмену, тем более что Жанна не сидела затворницей в замке, а принимала участие в многочисленных светских приемах, устроенных в ее честь.

В той же счетной книге Орлеана есть запись о сумме в 210 ливров, подаренной Жанне в 1439 году (через восемь лет после сожжения?) за то, что она сделала для Орлеана во время войны.

Самое удивительное, что (по данным историка Ж. Пема) в это же время в Орлеан приезжала мать Жанны. Вряд ли она могла не отличить собственную дочь от самозванки. Даже король Франции приурочил свой визит в Орлеан к приезду Жанны. Высшее лицо страны не могло не знать лично легендарную героиню своей страны.

К тому же еще при жизни Жанны описана ее внешность и приметы, которые вкупе в те времена, в отсутствие пластической хирургии, скопировать было очень трудно: рост менее полутора метров, темное родимое пятно за ухом, шрамы — следы ран — в определенных местах тела.

Следовательно, через несколько лет после процесса по обвинению в ереси, который проходил в оккупированном англичанами Руане, и казни "ведьмы" по приговору епископа Кошона, реальная Жанна, не сгоревшая в костре инквизиции, узнанная всеми, кто ее знал, свободно разъезжает по Франции, встречается с родственниками, соратниками и королем. И даже вновь отправляется на фронт.

Ведьма? Святая? Инопланетянка?

По записям процесса (инквизиторы четко вели документацию) известно о голосах, всю жизнь сопровождавших Жанну. Жанна утверждала, что с ней говорили Михаил-архангел и святые Екатерина и Маргарита. Именно они побуждали ее к действию.

Есть также немало документальных доказательств дара предчувствия, пророчества, которым обладала Жанна. И это также ни для кого не было "тайной за семью печатями".

Поэтому, когда Жанна "воскресла", в обществе появились разные слухи и толки. Некоторая часть людей считала, что связь ведьмы Жанны с нечистой силой так велика, что это помогло ей не сгореть в пламени. И это доказывало верность приговора инквизиции и обвинения в ереси и ведьмовстве. Но таких людей было немного.

Большинство считало Жанну патриоткой и святой, которую спас из огня (от несправедливого приговора суда) сам Господь.

Позже, уже в наше время, появились новые догадки. Например, о неземном происхождении Жанны и, как следствии этого, о ее необычных способностях.

Либо о том, что она находилась в постоянном контакте с пришельцами, которые и помогли ей в трудную минуту, остудили костер или придали ей самой невероятные способности и не дали сгореть за-живо.

Странности процесса

Как известно из тех же документов процесса, он был очень странным для свирепой средневековой инквизиции: необычайно мягким. Суд длился около года, и за все это время ни разу к Жанне не были применены пытки.

Просто милосердием это объяснить невозможно, так как в то же самое время по простому навету садистским мучениям, недаром сравниваемым с муками ада, церковники-палачи подвергали массу народу разного пола и возраста. И никакой жалости и сочувствия к старости или малолетству, заслугам и т. д.

Почему же Жанне — столь исключительные привилегии? Почему епископ Кошон — известный очернитель Жанны — явно затягивал процесс, "не замечал" многого из материалов дела, даже не настаивал на ответах подсудимой на некоторые вопросы, а многие важные вопросы сам "деликатно" не задавал?

Какие силы, земные или неземные, темные или небесные, диктовали прелату, как себя вести?

По-видимому, земные. Кошон выполнял политический заказ. Дело в том, что Жанна была символом и знаменем королевского войска французов. В те времена самым лучшим, чтобы лишить короля трона и власти, было признать его ставленником нечистой силы. Так что процесс по обвинению Жанны на самом деле метил в августейшую особу.

Церковь словно знала, что именно Карл VII Французский (1403-1461), коронованный в 1422 году при содействии Жанны д' Арк, не только закончит Столетнюю войну (1337-1453), но и добьется определенной независимости от папства.

Голубая кровь

У Кошона была трудная задача. Англичане требовали сожжения Орлеанской Девы, а Карл, официально тоже делающий казни еретички, на самом деле требовал спасения Жанны и подключил к процессу все политические силы двора.

Почему такая двойственность в поведении короля? Потому что Жанна, скорее всего, была ему… сводной сестрой.

У многих историков есть предположение, что Жанна — плод тайной любви Изабелла Баварской — королевы, погубившей Францию. Ты где-то в 1407 году тайно родила дочь, якобы вскоре умершую.

Из многочисленных легенд о Жанне известно, что простая пастушка смогла не только пробиться к королю. Переодевшись в придворное платье, простая сельская барышня почему-то не привлекла внимания отсутствием манер и прочего, сама нашла короля, представилась ему наедине, тайно, после чего он облобызал "пастушку". Кстати, "пастушка" была образована, знала придворный этикет, прекрасно владела длинным копьем — оружием исключительно дворянским (сейчас с этим можно сравнить только горные лыжи, дельтапланеризм и т. п.).

Но почему король просто не признал сестру? Тут надо отметить разницу менталитетов русских и французов.

Наш донской казак Емельян Пугачев, предводитель крестьянской войны, действовал под именем императора Петра III. И Степана Разина в свое время называли народным царем…

Для Франции же больше подошла (с пропагандистской точки зрения) юная народная воительница, действующая наравне с королем.

Очевидно, этим и объясняется мягкость процесса. Ведь все августейшие особы Европы — родственники.

Тайна возможного спасения Жанны

Многие считают, что Жанна была в почетном плену у своей тетки герцогини Люксембургской. Как бы то ни было, похоже, все участники этого спектакля знали, что имитировать процесс необходимо, но реального сожжения Орлеанской Девы не будет.

По другой версии (так как Жанне, заточенной в Руанском замке, не возбранялось принимать посетителей), кто-то из ее друзей вполне мог подготовить побег.

Уже в наши дни, в 1995 году, были обнаружены остатки подземного хода, куда-то ведущего из того самого Руанского замка, в котором томилась Жанна. Возможно, именно по нему был осуществлен побег. Возможно, даже не побег, а почетная капитуляция.

Дева выходит замуж

Многие французские историки считают, что после достижения с англичанами договора (взаимовыгодного) о несожжении Жанны и инсценировки казни она должна была (по условиям договора) жить вне Франции и не воевать против англичан.

Есть данные, что Жанна, исполняя условия договора, после собственной "казни" жила в Лотарингии, где вышла замуж за Робера д' Армуаза де Тиммона.

Сохранились копии брачного контракта, есть данные, что свидетелями на свадьбе были соратники Девы.

Так что д' Армуаз — всего-навсего новая, по мужу, фамилия Жанны д' Арк.

Гражданская казнь

Мало кто знает, что в жизни Жанны было еще одно ужасное событие. Уже будучи замужем, после изменившейся политической обстановки в 1440 году Жанна посещает Париж, где ей готовят пышную церемонию встречи.

Но брат-король не смог сдержать зависти, видя любовь народа к Жанне, а не к нему, королю. Если до сих пор он всячески подчеркивал свою причастность к спасению Орлеанской Девы (хотя многие обвиняли его в обратном), то теперь он решил единолично присвоить все лавры, а Жанну объявить самозванкой. Пусть лишь светлая память о погибшей на костре патриотке останется в сердцах французов. Свою славу король не захотел делить ни с кем.

Торжества отменили, Жанну арестовали и выставили у позорного столба как авантюристку и самозванку. Она была публично выпорота и признала себя самозванкой. После экзекуции Жанну сослали в поместье мужа.

Случившееся могло произойти только в Париже, где Жанну мало кто знал лично. В Орлеане ей не пришлось бы отрекаться от самой себя.

Известно, что в последующие годы король не раз тайно бывал в имении д' Армуз. Гостил у сестренки, которой просто дал понять, что надо знать свое место…

Сразу после смерти Жанны (и ее мужа) по воле короля и распоряжению папы Римского начинается знаменитый реабилитационный процесс, проходивший в Париже и Руане с 1455 по 1456 год и восстановивший доброе имя Орлеанской Девы.

Двойник Орлеанской девы

Двойники у представителей политической элиты были всегда. Особой огласке это никогда не предавалось. Но и не отрицалось, как само собой разумеющееся. И в наше время институт двойников себя не исчерпал.

Многие французские исследователи полагают, что канонизированной католической церковью в 1920 году Орлеанской Деве в свое время удалось избежать костра инквизиции.

Судя по всему, за нее в 1431 году в Руане была сожжена какая-то другая женщина.

Кто она? Двойник-доброволец, знавший, что по долгу службы может и умереть под чужим именем? Или просто никак не связанная с Жанной несчастная женщина, которую просто принесли в жертву, чтобы спасти оригинал?

Это так и останется тайной. Ясно пока, что вместо Жанны на костер пошла другая женщина.

Об этом говорят многие факты. Странно, что при строжайшей дисциплине и скрупулезности инквизиторов нет записи о расходах конкретно на казнь Жанны д' Арк. В то время как записи о денежных суммах на дрова и прочий "антураж" для других казней наличествуют.

Похоже, действительно было сделано, все, чтобы никто не мог разглядеть, кого именно ведут на помост. Его оцепили английские солдаты, к тому же осужденной закрыли лицо.

Правда, во время процесса Жанну вряд ли мог видеть кто-то, кроме инквизиторов, так что предо-сторожность была излишней. Но она была.

Когда уже все свершилось, толпе было предложено убедиться в том, что еретичка сожжена: палач разгреб еще горящие головешки. Желающие действительно могли видеть обуглившийся труп. Но чей он, сказать было решительно невозможно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.