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Наталья Синица

Сигналы сотовых телефонов вызывают нервные расстройства… у крыс

Эврика » Гипотезы

Как показали опыты с крысами, излучаемые некоторыми сотовыми телефонами радиоволны приводят к повреждению нервных клеток мозга этих животных.

Сигналы сотовых телефонов вызывают нервные расстройства… у крыс

Исследование электромагнитных полей

В течение двух часов животные подвергались воздействию электромагнитного поля, подобного тому, которое генерируют большинство мобильников европейского производства. Крысам явно пришлось несладко. Как показывает исследование, в мозг животных вместе с кровью попадал обыкновенный протеин — альбумин.

Несколько пользователей мобильных телефонов возбудили иск против ряда компаний, заявив, что именно в результате контакта с их продукцией у них начался рак мозга. Однако производителям удалось доказать безопасность своих телефонов.

Исследования, касавшиеся в основном риска возникновения раковых заболеваний, приносили довольно противоречивые результаты, поэтому ряд организаций, в том числе Всемирная организация здравоохранения, требовали проведения более тщательной работы.

Тогда, по словам Джима Буркхарта, научного редактора издаваемого Национальным институтом здравоохранения США журнала, "ученые решили изучать не столько возможность возникновения рака в результате пользования мобильным телефоном, сколько пагубное воздействие его на нервную систему".

Исследования тем более необходимы, что мобильный телефон завоевывает все больше поклонников.

Еще в 2003 году, когда было принято это решение, общее число пользователей составляло более 900 миллионов человек (для сравнения: в 2000 году число пользователей равнялось 500 миллионам; а в 2021 году по всему миру реализовано 1,67 млрд мобильных телефонов).

Крысам вредно. А человеку?

Но вернемся к нашим крысам. По словам исследователей, больше страдала нервная система тех крыс, которые подверглись более сильному воздействию электромагнитных волн. Собственно, именно на такой результат ученые и рассчитывали. Но вот что касается непосредственного вреда для человека, замечают они, из результатов эксперимента ровным счетом ничего не следует.

Между тем продукция индустрии беспроводной связи вполне соответствует допустимому уровню радиоволн, а официальные постановления подтверждают безопасность сотовых телефонов.

"Одно-единственное исследование не даст вам ответа, — говорит пресс-секретарь Ассоциации сотовых телекоммуникаций и интернета Джо-Энн Басайл. — Ученые в один голос заявляют, что использование сотовых телефонов не оказывает воздействия на здоровье. Однако проводятся новые исследования, и появляются новые мнения".

Однако результаты эксперимента с крысами Джо-Энн Басайл прокомментировать отказалась.

Публиковались также результаты исследования швейцарских ученых, которые зарегистрировали повышенный приток крови к тем областям головного мозга, которые находились в непосредственной близости к телефону во время всего лишь получасового телефонного разговора.

До недавнего времени большинство исследований по этой теме ограничивались, главным образом, сравнением традиционного уровня раковых заболеваний и уровня раковых заболеваний среди пользователей. Однако в сентябре 2003 года один из судов, рассматривавший иск группы пострадавших, постановил, что такого рода исследования не заслуживают доверия.

Тем не менее, месяцем позже четыре японские компании, производящие мобильные телефоны, выразили готовность провести совместное исследование воздействия радиоволн, генерируемых их продукцией, на здоровье человека.

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Автор Наталья Синица
Наталья Синица — журналист, бывший корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Владимир Губарев
Владимир Губарев — русский и советский писатель-фантаст, драматург, журналист
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