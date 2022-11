Нанотехнологии — невидимое оружие всемирного переворота

С помощью нанотехнологий можно будет создать такое оружие, по сравнению с которым атомная бомба покажется ведром с песком.

Один американский специалист ещё в 2001 году предрёк появление движения против нанотехнологий. Будет, говорит, "Anti-nanotech Movement", точно так же, как появилось "Anti-biotech Movement". Если не задушить на корню, вырастет. Чего же антинанотехнологи боятся?

Впрочем, говорить о создании Движения рано. Возможно, пока. Если антибиотехнологи широко распространились, в том числе по Интернету, то об опасности и необходимости запрета нанотехнологий информации очень мало. Но она есть.

Из более-менее информативных материалов имеет смысл выделить статью в Wired и работу профессора Томаса Маккарти (Thomas McCarthy) "Война в эпоху невидимых машин" (War in the Age of Invisible Machines).

Смысл статьи журнала Wired: те, кто требует прекратить исследования в области нанотехнологий, потому что эта технология опаснее атомной бомбы, недостаточно образованы, им просто не хватает знаний о наномире. Надо, дескать, вести среди населения разъяснительную работу. Всё.

Маккарти же написал большущую статью с множеством цитат, правда, довольно занудную, но от этого не менее пугающую. Во всяком случае, о характере опасений борцов против нанотехники этот труд даёт исчерпывающее представление. Так же, как и об уровне их познаний в данной области.

Автор оперирует термином MNT (Molecular nanotechnology). По его мнению, это зарождающаяся технология, которая имеет потенциал, чтобы изменить мировую энергосистему, осуществить переворот в политике, экономике и вооружённых силах всех государств.

Короче говоря, MNT кардинально изменит жизнь на планете Земля, мир встанет на уши. А опасность нанотехнологий вовсе не в том, что MNT станет причиной несчастных случаев или в возможности злоупотреблений ею. Скорее, опасения вызывает её нормальное, правильное использование как инструмента.

Нанотехнологическая альтернатива энергоресурсам

Как известно, мировая экономика напрямую зависит от энергоресурсов и, в первую очередь, от нефти. Также мы знаем, сколько вооружённых конфликтов спровоцировала борьба за "чёрное золото", а нанотехнологии способны, по мнению Маккарти, эту причину для войны снять: с MNT эффективность сбора солнечной энергии вырастет настолько, что про нефть и уголь все забудут напрочь.

Энергия Солнца в равной степени доступна всем государствам на планете, и трудно придумать, как одна страна перекроет другой доступ к этому источнику. Следовательно, на одну причину для войн станет меньше, интерес стран друг к другу в плане энергоресурсов сойдёт на нет.

С другой стороны, нанотехнологии могут и сами стать причиной конфликта, если мировые державы будут разрабатывать MNT разными темпами и с переменным успехом. Тогда нанотехнологии дестабилизируют отношения между странами, что приведёт к переустройству мира. Нынешняя иерархия разрушится.

К тому же, для организации стран экспортёров нефти (OPEC) MNT в качестве альтернативы энергоресурсам будет означать потерю власти.

А у кого нефти много? У стран Ближнего Востока, которые вряд ли приветливо встретят нанотехнологии, что позволяет говорить о такой угрозе, как антинанотехнологический терроризм. Впрочем, боевые действия в эпоху нанотехнологий потеряют всякий смысл.

Изменение характера войны

Во-первых, MNT позволит создать оружие невиданной разрушительной силы. Во-вторых, это будет невидимое оружие. В-третьих, цель у этого оружия будет одна — люди.

Сегодня оружие массового уничтожения можно обнаружить и вопреки желанию государства-хозяина. В случае же с MNT, ни о каком сокращении нановооружений и контроле над ним, соответственно, не может идти речи.

Нанотехнологии не только сделают средства уничтожения супермикроскопических размеров, но и миниатюризируют средства их производства.

Сегодня, чтобы победить врага, достаточно уничтожить его самолёты, танки и тому подобное — война выиграна. Но если это невидимое нанооружие, которое легко производится на таких же невидимых фабриках?

Уродливые серые здания военных заводов уйдут в прошлое, уступив место дешёвому и быстрому молекулярному производству нанооружия. Небольшие фабрики вырастут как сорняки: вместо одной уничтоженной тут же появится новая.

В итоге, применение нанотехнологического вооружения будет означать одно — полное истребление населения враждебного государства, геноцид. При этом, та же MNT будет делать людей фактически бессмертными .

Но невидимое нанооружие и уравняет страны в военной мощи. Представьте себе средства уничтожения, о которых невозможно сказать ничего — ни количества, ни качества. Вдобавок ко всему, это будет оружие, способное к самовосстановлению и самовоспроизводству: 1 кг будет производить такой же 1 кг, скажем, за 1 час.

Единственным выходом из этой патовой ситуации представляется мир во всём мире, переполненном одинаково смертельным оружием у одинаково опасных государств, которые должны создать мировое правительство.

Вероятность того, что государства пойдут на это — 50 х 50: в эпоху нанотехнологий не будет прежних супердержав, ни у одной из сторон не останется кнутов и пряников.

Более того, MNT перевернёт вверх дном сами государства: убьёт крупные, но породит массу маленьких.

Одним из преимуществ, имеющихся сегодня у граждан больших государств является то, что они находятся в относительной безопасности. В том смысле, что крупные страны тяжелее уничтожить. Если MNT сделает все государства одинаково сильными, это преимущество, испарится.

Вместо экономических причин для объединения приоритетом станут религиозные, этнические, лингвистические и любые другие, что может кончиться сформированием маленьких, независимых общин для определённых групп людей.

Причём для поддержания мира страны должны будут отделиться друг от друга не только экономически и политически, но и географически, то есть пространственно.

Благими намерениями?

Ничего не скажешь, не особо радостную нарисовал картину Томас Маккарти:

"Всё, во что ты навеки влюблён, уничтожит разом тысячеглавый убийца-дракон. Должен быть повержен он", — как пела группа "Ария".

Нанотехнологии войдут в нашу жизнь через медицину и вооружённые силы, а потом обязательно изменят мир. Вопрос в том, насколько сильно. Прогноз Маккарти не оставил камня на камне.

Есть другие варианты. Мы уже писали о gray goo problem — серой слизи: всё живое на Земле будет разобрано на молекулы, которые затем будут бесконечно копироваться, и толстый слой серой слизи покроет Землю.

Мы же цитировали сценарий профессора Евгений Абрамяна: в устройстве, предназначенном для разборки промышленных отходов до атомов, произойдёт сбой, и оно начнёт уничтожать полезные вещества биосферы, обеспечивающие жизнь людей.

"Чтобы удержать наше лидерство в области нанотехнологий, необходимо заинтересовать наукой и техникой наших детей, — сообщил Wired директор проекта Albany NanoTech Лемар Хилл (LeMar A. Hill). — Нужно уделять больше внимания образованию общественности и, тем самым, способствовать нанотехнологиям. Мы не должны их бояться".

Вопросы для закрепления материала: не пора ли учёным остановиться с этими нанотехнологиями? Может, стоит поддержать движение против нанотехнологий? Или зря народ паникует?