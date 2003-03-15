Люди-торпеды: японские камикадзе

Самые яркие страницы в историю человекоторпед вписали, ясное дело, японцы: их водители были самыми настоящими камикадзе. Использовали "живые торпеды" и гитлеровцы. Вот о работе человекоторпед этих стран в 1940-е мы и поговорим.

Вначале о немцах

Точно так же, как британцы, удивившись успеху итальянских управляемых торпед, взялись за разработку собственных аналогов, немцы принялись брать пример с англичан и "макаронников". Фашисты взялись за человекоторпеды в 1943 году.

Обратимся к работе Дона Миллера "Коммандос: формирование, подготовка, выдающиеся операции спецподразделений", перевод которой публикует "Центральный толстый журнал". Цитируем с сокращениями, но и с дополнениями:

"Нападение англичан на линкор "Тирпиц" предопределило решение о создании соединения "K" (Kommando der Kleunkampf-Verbande) — диверсионно-штурмового соединения германских ВМС, состоявшего из отрядов человекоуправляемых торпед, взрывающихся катеров, боевых пловцов одиночек и подлодок-малюток.

Основная ставка делалась на сверхмалые подводные лодки, вооружённые обычными торпедами. Вначале была выпущена одноместная "Негр" (Neger — две обычные торпеды с электрическим приводом, расположенные одна над другой).

В головной части верхней торпеды вместо заряда размещалась кабина водителя, прикрытая прозрачным колпаком. Подойдя на нужную дистанцию, водитель осуществлял наводку, а затем отсоединял нижнюю торпеду. Впервые семнадцать "Негров" были использованы в ночь на 21 апреля 1944 года в Италии.

Несмотря на новизну этого боевого средства, удалось утопить только два сторожевых корабля. Столь же малоудачными были действия "Негров" и в Ла-Манше: они потопили старый английский крейсер, тральщик, эскадренный миноносец и несколько транспортов.

"Негров" сменили одноместные подводные лодки "Бобёр" (Biber) водоизмещением 6,3 тонны (вместе с двумя торпедами) и подводной скоростью хода до 5,3 узла.

Однако конструкция "Бобров" оказалась несовершенной. Они обладали незначительной дальностью действия, водитель, отравляясь окисью углерода от бензинового двигателя надводного хода, часто "выходил из строя".

Первый опыт использования лодок типа "Бобёр", благодаря внезапности, дал вполне удовлетворительный результат.

29-30 августа 1944 года из Фекана в бухту Сены вышли 18 таких лодок. Уничтожив транспорт типа "Либерти" и одно десантное судно, они возвратились без потерь в базу.

Однако дальнейшее их применение из-за низких технических качеств показало малую пригодность для выполнения задач. Всего в боевых действиях принимали участие 40 таких лодок.

Вскоре были разработаны двухместные сверхмалые подводные лодки типа "Тюлень" (Seehunde) с двумя торпедами, водоизмещением 15 тонн и скоростью хода до 6,3 узла.

Усовершенствованные "Тюлени" действовали в морском районе между Темзой и Шельдой, а также в проливе Па-де-Кале с января по апрель 1945 года. Всего в операциях участвовало более 70 лодок, уничтоживших суда общим водоизмещением около 100 тысяч тонн".

Остаётся добавить, что были ещё торпеды с названиями "Куница" (Marder), "Акула" (Hai) и были у немцев те же проблемы с "живыми торпедами", что и у других — каждая третья миссия была фатальной.

Можно подумать, что из-за врагов, но нет — неквалифицированные моряки с примитивными навигационными пособиями гибли вследствие истощения, отравления CO2, плохой погоды или просто терялись в открытом море. Собственно, от итальянцев и англичан фашисты отличались только тем, что использовали человекоторпеды и в речных водоёмах. А объединяет тех двоих и отодвигает от японцев — отсутствие всякого запрограммированного самоубийства — это были, по сути, сверхмалые подводные лодки. В общем, переходим к самураям.

Самураи-торпеды

Тут-то и возникает слово "Kaiten". Если помните, "кайтен" означает "сотрясение неба". Поскольку речь о торпедах с человеческой начинкой, понятно, чем именно это сотрясения было придумано вызывать.

Кстати, "Kaiten" посвящена отдельная страничка на сайте военно-исторического центра США. Даже несколько — уважают. "Кроме самолётов в атаке на Пёрл Харбор (Pearl Harbor) участвовали подводные лодки-малютки. Хотя теоретически планировалось возвращение этих лодок на базу, было ясно, что экипажи идут на верную смерть, — читаем мы в статье Виктора Афонченко "Камикадзе. Кто они?".

— Действительно, восемь офицеров из девяти погибли во время атаки и пополнили собой список богов в храме Ясукуни. Девятому вышел облом. Лодка лейтенанта Сакамаки застряла на прибрежных камнях, и он стал первым пленным офицером в этой войне.

Сакамаки не смог сделать себе харакири, так как был тяжело ранен. Но это не являлось для него оправданием. На флот легло пятно позора. И бедный лейтенант не только пролетел с зачислением в боги-ками храма Ясукуни, но и был назван человеком с "маленьким сердцем" и "маленьким животом".

Сразу видно, что Виктор Афонченко наш человек: "вышел облом" — "пролетел с зачислением в боги".

Читаем дальше:

"Торпеды, управляемые смертниками, назывались "кайтен". Другое их название "конготай" (в честь горы Конго, на которой жил герой японского средневековья Масаси Кусоноке).

Человекоторпеды, кроме того, ещё назывались "кукусуйтай" (от "кукусуй" — хризантема на воде). Были разработаны две модификации торпед, управляемых людьми. В торпеде помещался один военнослужащий. В носовой части находилось большое количество взрывчатого вещества.

Движение "кайтен" со скоростью 28,5 миль в час и наведение их на цель человеком чрезвычайно осложняли борьбу с этим оружием. Массированные атаки "кайтен", так же, как и других смертников, вызывали сильное нервное напряжение американцев.

В 1934 году в японских газетах было напечатано объявление о наборе добровольцев-смертников — водителей управляемых торпед. На 400 мест поступило более 5000 заявлений. Но тогда до применения дело не дошло, да и торпед не было.

К идее самоубийц — водителей торпед — японцы вернулись в 1942 году, проиграв сражение у Мидуэя, хотя мысль о нанесении удара торпедой, выпускаемой подводной лодкой, но управляемой находящимся в ней человеком, оформилась к моменту первого нападения на Пёрл Харбор".

Мотицура Хасимото, командир подводной лодки — носителя управляемых торпед, подробно описывает в своих воспоминаниях историю создания торпед "кайтен": "Для проведения первой серии испытаний было изготовлено несколько таких торпед. Испытания их проводились вблизи военно-морской базы Куре на острове, который был известен под кодовым названием "База-2". К январю 1943 года разработка проекта человекоторпеды достигла той стадии, когда, казалось, их можно было запускать в производство и затем использовать в боевой обстановке.

Однако конструкция торпед исключала возможность спасения человека, управлявшего ею, то есть он обрекался на верную смерть, против чего возражало военно-морское командование.

В конструкцию торпед было внесено приспособление, позволяющее простым нажатием кнопки выбрасывать водителя в море на расстоянии около 45 метров от цели.

Примерно в феврале 1944 года опытный экземпляр человекоторпеды был доставлен в штаб ВМС, и вскоре торпеды запустили в производство. Со страстной надеждой на успех начали их изготовление в экспериментальном торпедном цехе судоремонтного завода в Куре. На это оружие возлагали большие надежды.

Теперь, казалось, можно было отомстить противнику за тяжёлые потери, которые несла Япония. К тому времени остров Сайпан перешёл в руки американцев. Новое оружие было названо "кайтен", что означало "путь в рай", — пишет командир Хасимото. Ладно, пусть будет не сотрясения неба, а путь в рай.

Как видите, японцы не сразу решили, что водители торпед должны быть смертниками. Это выяснилось в процессе, когда люди начали гибнуть десятками. Время поджимало — было не до разработки спасательных средств:"Япония проигрывала одно сражение за другим. Срочно надо было запускать чудо-оружие. Первые образцы "кайтен" запускались в надводном положении. Лодка всплывала, пускала торпеды и уходила на глубину.

Водители, высаженные в районе действий американского флота, сами искали себе цель. Так как рисковать лодкой в месте, где её могли обнаружить самолёты и корабли, было опасно, водителей высаживали ночью вблизи гаваней, где базировались американцы.

Зачастую торпеды просто пропадали, не найдя цели, шли на дно из-за технических неполадок или застревали в противолодочных сетях. Позже стали переоборудовать лодки для запуска торпед из подводного положения. Водители заранее садились в торпеды и ждали, пока лодка найдёт цель.

Воздух подавался по шлангу, связь осуществлялась по телефону. Наконец, в самом конце войны появились лодки, из которых можно было перейти в торпеду прямо из отсека через нижний люк торпеды. Эффективность применения оружия сразу возросла. Хасимото описывает случай, когда его лодка лежала на грунте, а американский эсминец забрасывал её глубинными бомбами.

Он принял решение атаковать эсминец человекоторпедой. Смертник попрощался со всеми и сел в "кайтен". Матрос задраил за ним нижний люк, через несколько минут раздался шум двигателей торпеды, возглас "Банзай!"

Затем связь оборвалась. Раздался взрыв. Когда лодка всплыла, на поверхности плавали только обломки эсминца.

Ввиду того, что водитель торпеды, идя к цели со скоростью 30 узлов, мог пользоваться перископом, попадание в цель не представляло большой сложности. Если даже человекоторпеда обслуживалась на довольно значительном расстоянии, то для корабля, имеющего скорость менее 20 узлов, уйти было невозможно".

В своей статье Виктор Афонченко приводит описания поведения водителей торпед перед выходом на задание:

"Во время долгих периодов пребывания под водой в лодке нечего было делать. Офицеры из числа водителей торпед, кроме подготовки своих торпед и тренировок наблюдения в перископ, не имели никаких других обязанностей, поэтому играли в шахматы".

"В 2 часа 30 минут последовал приказ: "Приготовиться к выпуску человекоторпед!" Рули торпед установили в соответствии с положением рулей подводной лодки. Водитель торпеды № 1 донёс: "Готов!" Последний зажим был отдан, двигатель торпеды заработал, и водитель устремился к своей цели. Связь с ним оборвалась, когда торпеда отделилась от лодки и понеслась навстречу кораблям противника, стоявшим в гавани острова Гуам.

В самый последний момент перед выпуском водитель воскликнул "Да здравствует император!" Кстати, другого Хасимото — командира подводной лодки I-58 по имени Мотиюки — американцы обвиняли в использовании человекоторпед, в чём он так и не признался.

Писатель-японовед Виталий Гузанов побывал в святая святых японских ВВС — зале камикадзе морского кадетского корпуса. В своей статье "Имя смерти — "Кайтен" он рассказывает о судебном разбирательстве в отношении бывшего командира тяжёлого крейсера "Индианаполис", при странных обстоятельствах затопленного в Филиппинском море японской субмариной: "Когда корабль-цель был ещё на большом расстоянии, командир распорядился приготовить не только обычные торпедные аппараты, но и приказал водителям-камикадзе, у которых не было имён, а только порядковые номера, тоже проверить свои торпеды.

Установив курс и скорость вражеского корабля, командир начал сближение. Примерно на дистанции десяти кабельтовых Хасимото мог определить высоту мачт. Что это давало опытному подводнику?

Если фок и грот-мачты более тридцати метров, то это наверняка крупная цель: либо линейный корабль, либо торпеды нужно нацеливать под фок и грот-мачты, в район мидель-шпангоута.

Этому учили и водителей "Кайтен". Но если встречалось судно вспомогательного флота, например, танкер, то ориентиром для поражения служила дымовая труба".

Банзай. Единственное, что удивляет во всей истории этого, скажем так, нетрадиционного вида оружия, так это то, что немало торпед для камикадзе сохранилось и по сей день. Их можно встретить во многих военно-исторических музеях, некоторые в хорошем состоянии. Говорят, среди них есть и двухместные. Такие дела.