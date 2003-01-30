Аппарат высвечивает ауру человека

Согласно нетрадиционной медицине, человек обладает не только физическим телом, но и энергоинформационным полем, или аурой, отражающей все изменения в организме. Правда она не воспринимается обычными органами чувств, поэтому до сих пор ее никто не видел, кроме экстрасенсов. Недаром слово "аура" в переводе с греческого обозначает "дуновение".

Изобретение ученого из Санкт-Петербурга

Однако ауру можно увидеть простым смертным благодаря изобретению доктора физико-математических наук Константину Короткову из Санкт-Петербурга. Новый аппарат использует эффект КИРЛИАН — фиксация свечения ионизирующих полей человека в высокоразрядном поле. Метод газоразрядной визуализации, или ГРВ-диагностика, основанный на этом эффекте, позволяет видеть биологическое излучение с поверхности тела человека, усиленное электромагнитным полем.

Аппаратом Короткова могут похвастаться только такие города, как Москва, Санкт-Петербург и Иркутск. А теперь он появился и в Братске.

Для хозяина чудо-техники Владислава Спешилова, приобретшего эту новинку, жизнь потекла в другом направлении с 1991 г. после прочтения книги Елены Блаватской.

Заинтересовавшись тонкими энергиями, Владислав стал развивать в себе экстрасенсорные способности. Через некоторое время Владислав смотрел на человека и видел его ауру. Манипулируя с энергиями, он вылечил свою 92-летнюю бабушку, от которой несколько лет назад отказались врачи, поставившие окончательный диагноз: "Идет естественный процесс старения и умирания".

Владислав Михайлович совершенствовался в монастырях на Аршане и Тибете, где прожил четыре года.

Об изобретении Короткова, запущенном в единичное производство, услышал в программе "Время". После этого он потерял покой, пока не раздобыл уникальный аппарат. И вот уже два месяца он работает на нем, составляя картину заболеваемости земляков.

Как действует аппарат, "читающий" ауру

Процесс этот не занимает много времени и внешне напоминает снятие отпечатков пальцев. Почему именно их? Да потому что на руках находятся чувствительные точки, связанные с внутренними органами.

Вначале желающий пройти ГРВ-диагностику снимает часы, кольца, браслеты, затем тщательно вытирает полотенцем руки. К стеклу, предварительно очищенному спиртом, поочередно прижимаются подушечки всех десяти пальцев. Съемка заканчивается, значит, аура снята. Остальное делает программа, распределяющая, какая зона отвечает за конкретный орган.

И вот на экране схематическое изображение человека, а вокруг него, повторяя контуры тела, — сине-желто-красная неровная полоса. У кого-то она без разрывов, сплошная и ровная. Это означает, что у пациента отменное здоровье. Если же на картине пробоины и всплески — это свидетельствует о патологическом процессе в том или ином органе.

"Кармические вкрапления"

Известный в нашей стране Г. П. Малахов называет подобные изменения кармическими вкраплениями. Часть из них находится в непроявленном состоянии, а часть спустилась в физическое тело и вызвала то или иное нарушение в его функционировании.

Например, всплеск вверху головы говорит о застое энергии — это может привести к головным болям. Подобное изменение ауры в районе печени свидетельствует об образовании камней.

"От различного рода загрязнений полевой формы человеку необходимо избавиться, — советует в своих книгах Г. П. Малахов. — В противном случае они неизбежно вызовут ту или иную болезнь, снизят жизненные и творческие возможности".

Особенно опасен энергетический вампиризм. У тех, кто подвергся ему, практически отсутствует аура, и аппарат фиксирует ее остатки. Как правило, это люди, посещающие различные секты. Они не замечают, что постепенно превращаются в зомби, а их аурический слой, из которого выкачана вся энергия, разрушен.

По словам Владислава Михайловича, проводящего ГРВ-диагностику, правильность выдаваемых аппаратом сведений составляет 90%.

Работники медицины, реалистически относящиеся к жизни, скептически говорят о подобной деятельности, вздыхая:

"Столько сейчас разных аппаратов развелось! Это все из области мистики".

Другие соглашаются, что аппарат К. Короткова может уловить какой-то сдвиг в организме.

Но врачи не работают с аурой. И совсем уж невозможно установить по ней диагноз.

Сами братчане, которые провели ГРВ-диагностику и знают свои болячки, в основном соглашаются с большей частью выводов, хотя и не со всеми.

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