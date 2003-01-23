Переворот в палеонтологии: останки четырехкрылого динозавра

Взглянув на останки динозавра, Ричард Прам не поверил своим глазам. Даже для мелового периода он выглядел слишком уж нереальным: мелкие когти хищника, похожая на вилочку тазобедренная кость и две пары крыльев, покрытых перьями.

Как была обнаружена первая птица-динозавр

Это было как откровение. Десять лет шли раскопки в одном из сельскохозяйственных районов на северо-востоке Китая, находили хищников с двумя крыльями. И никаких подтверждений того, что птицы являются потомками динозавров.

Но нынешняя находка — это нечто большее. Обнаруженное существо, судя по всему, могло летать. Может быть, это ключ к одной из самых мучительных загадок палеонтологов: как выглядела первая птица и каков был ее первый полет?

Над этим ломают голову еще со времен Чарльза Дарвина: тогда в известняке на баварской каменоломне была обнаружена удивительная птица-динозавр. И вот загадочное четырехкрылое существо, видимо, один из ее родственников, снова заставило ученых переосмыслить устоявшиеся теории.

То, что обнаружили Ксинг Ксу и его коллеги из Китайской академии наук, превзошло самые дерзкие мечты палеонтологов. Сообщение об этой находке, опубликованное на этой неделе в научном журнале Nature, грозит перевернуть научные представления об эволюции. Она сразу осложнила давно привычное определение птицы, главной характеристикой которой долгое время являлись "оперенные крылья". Согласно более ранним теориям, птичьи предки жили на земле, а крыльями пользовались, подобно нынешним курам: с их помощью они могли быстрее бегать и удерживать равновесие. В конце концов, у праптиц выработалась необходимая для осуществления полета механика, и они выделились из числа своих ближайших родственников.

Динозавры могли летать

Китайская находка, получившая название Microraptor gui (малый планирующий динозавр) ставит эту теорию под сомнение. Асимметричные перья явно выполняли аэродинамическую функцию, а вторая пара крыльев, находившаяся на внешней стороне таза, несомненно, представляет собой устройство, помогавшее древней птице планировать с дерева на дерево.

Некоторые палеонтологи предпочитают придерживаться осторожной позиции в отношении обнаруженного существа, однако большинству это свидетельство кажется вполне убедительным: динозавры тоже могли летать, и учились они летать, скорее всего, не разбегаясь по земле, а спрыгивая с деревьев.

Microraptor gui — не просто летающий динозавр

Однако доктор Ксинг идет в своих предположениях дальше остальных. По его словам, Microraptor gui не просто летающий динозавр. Найденные останки, судя по всему, принадлежат к более раннему периоду — тогда птицы еще не отделились от динозавров, у них было две пары крыльев, а первый полет был похож на полет планера.

"Мало кто из палеонтологов верил, что такая находка возможна: обнаружить окаменелые останки, столь очевидно указывающие на развитие у птиц способности летать! Но теперь перед нами настоящее доказательство, — говорит доктор Ксинг. — Появилось связующее звено между динозаврами, которые летать еще не умели, и птицами".

Что ж, звучит несколько дерзко, однако над этим утверждением никто не смеется. Собственно, ученые уже не первый раз оказались перед необходимостью пересмотреть ход птичьей эволюции. В 1860 году немецкий горняк обнаружил так называемого "пернатого динозавра". Тогда приверженцы дарвинизма с радостью ухватились за эту находку (существо получило название archaeopteryx) как за доказательство теории эволюции. Это самая древня птица, утверждали они, разыскивая его предка, мифическую Urvogel, или праптицу, недостающее звено эволюции между динозаврами и птицами. Уже в 1915 году американский зоолог Уильям Биб предсказал, что эта "первая птица", "tetrapteryx", то есть существо с двумя парами крыльев — на лопатках и на внешней стороне таза. Постепенно, считал Биб, нижняя пара крыльев исчезла. По мнению орнитолога из канзасского университета Прама, Биб оказался пророком.

"Целый век ученые мучались вопросом о происхождении птиц, уже начиная думать, что ответа на него не будет вовсе, — говорит Прам, работающий над специальной статьей о китайской находке для журнала Nature. — И вот передо мной реально существовавшее животное".

Более осторожная позиция

Есть, однако, и те, кто предпочитают придерживаться более острожной позиции. Хотя аутентичность находки они сомнению не подвергают, просто считают, что необходимы тщательнейшие исследования, и прежде чем формулировать какие-либо теории, необходимо найти более древние останки. Сомневающиеся, в частности, замечают, что к моменту появления Microraptor gui, то есть около 100-150 лет назад, птицы уже существовали. Возможно, у четырехкрылого созданья был совсем другой предок, а возможно, вторая пара крыльев появилась у него уже после того, как этот вид отделился от остальных птиц. Да и кто знает, вдруг биомеханические исследования покажут, что этот динозавр и вовсе не умел летать?

"Так или иначе, нам удалось глубже проникнуть в суть вопроса, — говорит палеонтолог из музея в Драмхеллере (канадская провинция Альберта) Филип Карри. — Но мы так и знаем, к какому виду приписать эту птицу".

Марк Саппенфилд

Christian Science Monitor

Перевод с английского Веры Соловьевой

Данный материал впервые был опубликован в 2003 году в рамках договоренности о сотрудничестве между Pravda. Ru и Christian Science Monitor