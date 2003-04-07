Фараонам светила лампочка Ильича?

Представьте себе, что, находясь во дворце фараона, вы наблюдаете, как царица Клеопатра ведет своего друга Юлия Цезаря по темному подземному туннелю, в котором вдруг вспыхивают яркие электрические светильники. Цезарь поражен и даже немного испуган. А Клеопатра, с интонацией легкого пренебрежения, поясняет: "Вы, просвещенные римляне, еще не знаете этого, а нам такой эффект известен с глубокой древности!" "Невероятно!" — подумаете вы. Но не спешите с выводами — они еше впереди.

Свидетельства древних источников о лампах

Плутарх писал о лампе, которая горела при входе в храм Юпитера-Аммона на протяжении нескольких веков. О таком же ярком источнике света, который горел в голове статуи Геры в городе Гераполисе (Сирия) писал греческий сатирик Лукиан (120 — ок.190 гг. н. э.). Павсаний (II в. н. э.) рассказывал об удивительной золотой лампе в храме Минервы, неугасимо горевшей на протяжении века.

В своих трудах описал такую же лампу, находившуюся в храме Изиды (Египет), Св. Августин (364 — 450 гг. н. э.), которую не могли потушить ни вода, ни ветер. Такая же лампа исправно работала в Эдессе во время правления Юстиниана Византийского (VI в. н. э.). Надпись на этой лампе указывала, что она горит уже 500 лет!

В раннее Средневековье в Англии была обнаружена лампа, горевшая с III века нашей эры. Близ Рима в 1401 году был обнаружен фонарь Полланта, который горел в гробнице сына, как это ни невероятно, на протяжении 2000 лет! В 1550 году на острове Несида, в Неаполитанском заливе при вскрытии хорошо сохранившейся мраморной гробницы обнаружили ярко горевшую лампу, зажженную еще до начала нашей эры. На знаменитой Аппиевой дороге во время папства Павла III, была вскрыта гробница с погребенной дочерью Цицерона Туллиолой. В этой гробнице также сияла среди множества погасших очередная вечная лампа на протяжении 1600 лет.

Но даже если отбросить свидетельства этих древних источников, как не слишком надежные, можно вспомнить, что в книге "Эдипус Египтикус", выпущенной в 1652 году в Риме иезуитом Кирхером, также говорится о настоящей осветительной лампе, найденной в подземельях Мемфиса.

Приблизительно к этому же периоду относятся удивительные познания французского поэта и философа Сирано де Бержерака, жившего в Париже во времена кардиналов де Ришелье и Мазарини. В своих трудах он рассказывал о "вечных лампах", о которых, как мы уже видели, хорошо знали жрецы древности… Описывал Сирано и еще более странную аппаратуру, которую можно назвать как приемник и телевизор, не забывая при этом, что все это было в средневековой Франции! Ведь для работы такой аппаратуры опять же необходимо электричество…

Есть основания полагать, что эти загадочные познания Сирано получил от членов Ордена Розенкрейцеров. Интересно, что при вскрытии склепа основателя ордена X. Розенкрейцера через 120 лет после его смерти, он освещался лампой, висевшей под потолком. Современный исследователь Эндрю Томас, в течение многих лет изучавший Восток и не единожды бывавший в Индии, пишет: "Во время своего пребывания в Индии я ознакомился с древним документом, хранящимся в библиотеке г. Уджайна, — "Адастия Самхита". Невероятно, но там я нашел инструкцию, как изготовить электрическую батарею: "…положите хорошо очищенную медную пластинку в глиняный горшок. Накройте ее сначала сульфатом меди, а потом влажными опилками. Далее сверху следует положить цинковую пластину, амальгированную ртутью. Контакт этих пластинок даст энергию, которая известна под названием Митра-Варуна. Эта энергия расщепляет воду на Пранаваю и Уданаваю — кислород и водород. Батарея, сделанная из сотни таких горшков, обеспечивает очень активную и эффективную силу". Митру-Варуну мы называем сегодня анодом и катодом". Известно, что в древней Индии знали и о электропроводности.

Э. Томас рассказывает, что в одном Богом забытом поселении, находящемся в джунглях близ горы Вильгельма в Новой Гвинее, практически полностью изолированном от современной цивилизации, имеется система искусственного освещения, ничем не уступающая современному городскому. Случайные охотники, которым посчастливилось побывать в этом селении, рассказывают, что они были просто ошеломлены, когда им довелось увидеть множество маленьких лун, ярко горевших на протяжении всей ночи. Эти искусственные фонари представляли собой большие шары, установленные на столбах. Когда солнце садилось, эти светильники начинали сиять светом, похожим на неоновые лампы.

В начале века во время раскопок в Вавилоне археологов озадачили найденные древние серебряные украшения, покрытые тончайшим слоем (толщиной в несколько микрон) золота. Удивление археологов было понятно, так как производить такие работы без применения метода гальванопластики, который невозможен без электричества, было немыслимо. Невольно закрадывалась мысль, что электричество было известно древним ювелирам задолго до А. Вольта и Л. Гальвани.

Первый аккумулятор

И через несколько лет судьба подарила историкам ответ.

В 1936 году при раскопках Багдада, археологи обнаружили 28-сантиметровый овальный сосуд. Внутреннее его строение говорило о том, что он мог служить аккумулятором электрической энергии. Все металлические части в этом сосуде были изолированы битумом, а в качестве электролита заливались морская вода, или вино, или уксус. И действительно, заряженный электролитом спустя сотни лет после своего изготовления, древний аккумулятор начал давать ток силой 0,5 ампера с напряжением 0,25 — 0,5 вольта!

Американский химический журнал "Хемистри" предложил еще одну гипотезу о назначении загадочных вавилонских "ваз". Ссылаясь на то, что в некоторых сосудах были найдены остатки оливкового масла, авторы гипотезы считают, что ваза могла работать конденсатором. При этом цилиндр и стержень, располагавшиеся внутри, были обкладками, а масло — диэлектриком. Конденсатор могли заряжать путем многократного перенесения на стержень заряда с какого-нибудь диэлектрика, натертого мехом или шерстью. Невольно вспоминается сказка про Аладдина, который натирал сосуд перед вызовом джинна. Интересно только, какого джинна он вызывал? Может быть, электрического?

Лампочка фараонов

Но вернемся к царице Клеопатре. Неужели фараоны действительно имели представление об электричестве? На положительный ответ на этот вопрос нас наталкивает один чертеж, обнаруженный в 1969 году на барельефе древнеегипетского храма богини Хатор, расположенного близ города Дендера.

Он напоминал современную электрическую лампу накаливания! На барельефе был изображен колбообразный вытянутый сосуд, внутри которого, на опоре, лежала слегка извивающаяся змея. Ее хвост исходил из цветка лотоса с очень длинным стеблем, который тянулся по полу, мимо стоящего человека и подставки под колбой, напоминающий современный фарфоровый изолятор, к некому ящику.

За ящиком стоит божество с двумя ножами в руках, поднятыми вверх. Если взглянуть на это изображение глазами современного человека, то можно без труда распознать под тонкой шелухой мифа все элементы известной нам лампы накаливания. Тут и прозрачная колба с нитью накаливания (змея), и цветок лотоса со стеблем, изображающий электрический патрон с кабелем, идущим, по-видимому, к выключателю. А божество с двумя ножами убедительно изображает знакомый всем рубильник.

Говоря о реальности электрических светильников в древнем Египте, нельзя не упомянуть о целой серии легенд, связанных с храмами и пирамидами. В этих легендах неоднократно упоминаются автоматически расходящиеся двери, за которыми вспыхивал ослепительно яркий свет. Да и археологи, исследовавшие внутренние поверхности храмов и пирамид, неоднократно обращали внимание на полное отсутствие копоти на росписях стен. Это означает, что при работе художники не применяли в качестве освещения смолистые факелы или жировые светильники. Для объяснения этого феномена была предложена версия, по которой свет во внутренние помещения передавался через сложную систему зеркал от поверхности земли. Однако проведенные эксперименты показали несостоятельность этой точки зрения, поскольку потери света при переотражении в металлических и медных зеркалах при отражении были настолько велики, что через несколько метров становилось темно.

И все же интересно, светила ли фараонам лампочка Ильича?

Александр Петухов, "ПРОМЕТЕЙ"

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