Роман Авраменко: Оружие пришельцев в руках физиков

Академик Российской академии естественных наук, доктор технических наук Роман Авраменко рассказывает о физических явлениях, граничащих с фантастикой.

Стрельба шаровыми молниями

— Прежде небольшая демонстрация, — предлагает академик Российской академии естественных наук, доктор технических наук Роман Авраменко. И ставит на стол синюю пластиковую коробочку.

В ее недрах раздается еле слышный свист. Внезапно он обрывается. В тот же миг полумрак лаборатории прорезывает ослепительная вспышка. Глаз успевает уловить, что из прямоугольного "дула" коробочки спицей вырывается узкий плазменный луч цвета сварочной дуги.

— Можете теперь рассказывать, что вы видели прототип "бластера" — того самого легендарного оружия из фантастических фильмов про пришельцев, — буднично так говорит Роман Федорович. Потом добавляет:

— А плазму можно "выстреливать" не только жгутом, но и эдакими сгустками, по сути, искусственными шаровыми молниями.

— Впечатляет, — соглашаюсь я, с интересом разглядывая дырочки, в доли секунды пробитые сначала в металлической фольге, а потом в стальном лезвии бритвы.

Вполне можно представить "коробочку и в ином виде — с прикладом и вороненым раструбом. Прямо как в кино про бесстрашного предводителя солдат будущего капитана Пауэра.

— А подальше стрельнуть можно?

— Считайте, что вы меня об этом не спрашивали.

— Хорошо. Тогда спрошу о другом какое отношение имеет "бластер" к вашему открытию?

— Самое прямое,- поясняет ученый.- В приборе две батарейки по четыре с половиной вольта. А мощность его "выстрела" 20 киловатт. Это равносильно тому, что вы подключили зенитный прожектор к автомобильному аккумулятору, а он стал светить так же ярко, как и от передвижной электростанции. Непонятно? Можно придумать сравнение и попроще. Скажем, налили вы в мензурку 200 граммов, а вылили литр…

Согласитесь, это не просто удивительно — сверхъестественно. В школе — то нас учили совсем другому. Тому, что из розетки, к примеру, можно взять только то, что в ней есть. И, воткнув в сеть кипятильник, можно только потерять энергию. А тут невесть откуда взявшееся приобретение ее.

Электрон электрону рознь

А началось все с того, что Авраменко однажды надоели парадоксы, равно как и устоявшиеся догмы. Ученый работает в НПО "Вымпел" — оборонной фирме, известной своими успехами в электронике, радиолокации и космической связи. С загадочными явлениями сталкивается постоянно. Естественно, возникает желание объяснить. Попробовал. И обнаружил: непонятно многое из того, что в физике принято считать как бы понятным.

Например, договорились, что радиоволны создают электромагнитное поле. А кто-нибудь его мерил? Померили как-то недавно. И оказалось, что электрической составляющей в радиоволнах…нет. И ток в приемной антенне наводят вовсе не электрические силы, а какие-то иные.

Или взять батарейку. Готов спорить: все уверены, что именно она движет по проводам электроны. А вот и не так. Электроны движутся не благодаря электрическому полю, а вопреки ему.

И с радиоактивностью, как выяснилось, тоже не все гладко. При распаде ядер куда-то исчезает часть энергии. Чтобы это не кололо глаза, физики придумали, мол, давайте считать, что энергию уносит некий неуловимый нейтрино. На том и порешили. Но таинственная частица и в самом деле оказалась неуловимой — ее так никто до сих пор и не поймал. Странно ведь? Гигантский термоядерный реактор — Солнце должно насылать их на нас тучами. А может быть, нейтрино нет? Но если нет, то куда девается та самая часть исчезающей энергии?

Во вселенских масштабах давно озадачивает другое — так называемая "скрытая масса". Неувязка тут вот с чем: по всем законам галактики должны "весить" несравненно больше, чем это наблюдается. Иначе звезды не вправе двигаться так, как они двигаются. Пришлось договориться, что во Вселенной припрятано нечто, чего пока не видно.

Итак, откуда берется лишняя энергия, куда пропадает, где "скрытая масса"? Подобных "странных" вопросов наберется с добрую сотню. И на все Авраменко дает один ответ. Вселенная не пуста, она заполнена волнами электронов. Здесь скрываются и энергия, и масса, и разгадки многих парадоксов.

Впору бы засомневаться в столь простом объяснении. Но в его пользу свидетельствуют десятки экспериментов. Они проверены и подтверждены. Стрельба из "бластера" — самый зрелищный. Есть опыты и поскромнее, но убедительнее. Брали ученые, к примеру, сосуд-калориметр, подводили к нему энергию. А оттуда — ничего: ни света, ни тепла, ни звука. Пропадала энергия. Куда? Все в тот же океан электронов. Чудеса…

— Особых чудес тут нет,- говорит Авраменко.- Прежде надо понять, что электрон многолик. Это необязательно эдакий шарик — крохотулечка. Он может быть и волной. А волны бывают маленькими, как рябь в стакане, и большими, как цунами в океане. Но космос безбрежен, поэтому электронная волна может достигать и вселенских масштабов.

Вас же не удивляет, что вода бывает туманом, льдом, морем… Считайте электрон некоей сложной сущностью со множеством проявлений, характер которых зависит от условий наблюдения.

Легко сказать. Я прислушался к своим ощущениям, стараясь определить, укладываются ли в голове столь неожиданные понятия. И не определил. А поэтому задал более практический вопрос:

— Раз мы буквально купаемся в энергетическом океане, то нельзя ли из него попутно кое-что и "зачерпнуть"?

— Можно. И природа нам это постоянно демонстрирует. Например, шаровыми молниями, грозами. Поверьте, никакое трение капелек воды друго друга не способно зарядить тучу так, чтобы искра молнии пробила воздух толщиной в несколько сотен метров. Но что метры? Зафиксированы атмосферные разряды протяженностью в 150 километров! Как такое можно объяснить?

Грозы и шаровые молнии "выплескивает" электронный океан. Энергия из скрытой от нас формы переходит в явную при определенных условиях. Есть уже прибор, который прогнозирует время и место начала этих процессов. Иными словами, мы умеем предсказывать молнии.

— Предсказывать — это хорошо. А повелевать?

— Но вы же "бластер" видели. Это и есть экспериментальная установка, кoторaя пoкaзывaeт, что мы знаем, как зачерпнуть из энергетического океана.

— И как же?

— Скажу лишь, что необходимо определенное сочетание ионизации и движения среды. Тогда образуется канал, своего рода проводник, по которому начинает перетекать энергия. Но есть и другие способы.

Энергию из "ничего", видимо, уже исчерпали

История техники, как известно, пестрит своими преданиями о загадочных и необъяснимых изобретениях. Иногда судьба сводит и с их авторами. Их всегда слушали с интересом, но никогда не принимали всерьез. Диковинные конструкции списывали на съехавшие набекрень мозги чудаков-изобретателей. Мысль о том, что человек случайно, пусть методом тыка, шагнул дальше других, даже не возникала. Более того, при словах "вечный двигатель" или "энергия из ничего" многие поглядывали на телефон, борясь с желанием вызвать срочную психиатрическую помощь. Но теперь-то есть открытие, которое переворачивает вверх дном устоявшиеся представления. И стоит присмотреться к диким на первый взгляд идеям повнимательнее.

Одно из преданий гласит, что в 1978 году в Швейцарии был построен перпетуум-мобиле. Некий Поль Бауман смастерил его из обрывков проводов, консервных банок и прочего хлама в… тюремной мастерской. Его видел немецкий профессор Стефан Маринов. И ему пришлось признать, что экспериментальный генератор, представляющий собой немыслимую комбинацию конденсаторов (консервных банок) черпал ток как бы из "ничего".

В 1950 году английский электрик-любитель Сель создал генератор, в основе которого были вращающиеся намагниченные диски. Они нещадно искрили, ионизировали воздух, испуская озон, и почему-то самоускорялись. А однажды произошло следующее. Во время разгона генератор приподнялся, затем оторвался от мотора и самостоятельно воспарил на высоту 15 метров. На этом странности не прекратились. Скорость вращения дисков достигла фантастической величины, вокруг них возник плазменный венчик, и… генератор исчез в облаках.

В США в 1898 году знаменитый Тесла сделал некую машину, которая давала в высокочастотном импульсе 20 миллионов вольт. Вокруг нее, по словам очевидцев, сверкали молнии, светилась ионизированная среда. Но не это главное. Машина непонятным образом передавала энергию на 30 миль без проводов. Там, где находилось приемное устройство, ярко горели лампочки. Потом была построена более мощная установка для передачи энергии от электростанции на Ниагарском водопаде в Париж. Первая мировая война не дала продолжить эти работы. Но в тридцатые годы Теслу видели разъезжающим на странном автомобиле. У того был снят бензиновый мотор и поставлен электрический. И питался он от "конвертера", который, как утверждал изобретатель, черпал энергию из "ничего".

В начале двадцатых годов наш соотечественник Чейко рассказал в харьковской газете о том, что он открыл "магнитные лучи" для передачи энергии на расстояние. Более того, построил установку, с помощью которой взрывал динамит, расположенный за много километров. Известно, что на эти работы обратил внимание В. И. Ленин. Осерчал, что в печати в период гражданской войны разглашают стратегические сведения. И распорядился отправить изобретателя к Бонч-Бруевичу в Нижний Новгород. Там его следы и потерялись. А об установке больше никто не слышал…

— Спасибо, Роман Федорович, — говорю я.

— За что?

Я объяснил. За то, что он работаете в серьезной оборонной фирме. Иначе кто знает, когда бы еще удалось "пробить" открытие. Скорее не удалось бы вовсе. И продолжали бы изобретатель тыкать пальцем в неведомое, не понимая, правильно они попали или нет. Теперь другое дело — появилась научная основа для поиска.

Есть, конечно, опасность, что "затопчут" идею могущественные оппоненты — атомная и термоядерная элита. Ведь эти люди десятки лет делали все чтобы не дать развиться альтернативным источникам энергии. Рискнувшие посягнуть на прежних и нынешних энергетических монстров, как правило, плохо кончали…

Но есть и надежда, что oборонная крыша убережет "возмутителей спокойствия", а большой уже коллектив единомышленников не даст похоронить перспективные разработки монополистам от науки и техники.

Тайна "летающей тарелки"

Следует признать, что ученые вовремя вывели нас на берег бездонного электронного океана. Человечество уже доедает последнее из своих энергетических амбаров. А впрок еще-ничего незапасло, кроме губительного "мирного атома" и термоядерного миража. Стало быть, спасемся?

.- Уже сегодня, говорит Авраменко, — можно приступить к проектированию электростанций нового типа, абсолютно безвредных для окружающей среды. Постепенно заменим ими тепловые, водяные и атомные станции. А по сути, подключимся к энергетическим запасам Вселенной — неисчерпаемым и экологически чистым.

Впрочем,.любой из нас, дав волю фантазии, способен представить выгоды неограниченного доступа к энергии. Тут и необычные способы ее передачи и электромобили, и суда…

— И космические корабли,- добавляет ученый. — По нашим прикидкам получается, что необязательно брать топливо на борт. Межпланетный или межзвездный корабль вполне может лететь по волнам электронов, от них же и отталкиваясь.

— Вот мы и подошли почти вплотную к "летающим тарелкам". Говорят, что вы приоткрыли их тайну. Правда?

— Скажем так: мы предположили, почему они могут передвигаться бесшумно и с огромной скоростью. Конечно при условии, что "тарелки" существуют как технические средства.

— А вы в это верите?

— Я лишь не отрицаю. Так вот, в одной из лабораторий Физико-технического института АН СССР вместе с В. Николаевой и Г. Мишиным мы провели любопытные опыты. Брали металлические шарики, ионизировали среду вокруг них и выстреливали из особого устройства со скоростью 2 километра в секунду. Это 7200 километров в час. По всем законам столь стремительно летящий объект обязан был создавать мощную ударную волну. А он не создавал. Летал так, словно бы его ничто не тормозило. Мы установили, что плазменная оболочка вокруг объекта сводит к минимуму сопротивление набегающего потока. Полагаем, что и тут не обходится без влияния электронного океана.

Что ж, выводы ученых подкрепляют наблюдения очевидцев. Почти все они сообщали о плазменных оболочках, видимых вокруг НЛО. Правда, о назначении плазменного облака никто толком не догадывался, считая свечение просто следствием работы электромагнитных движителей. А получается, что делается это специально. Нетрудно догадаться, что и мы можем слегка "подтянуться" за инопланетянами. Установи источник плазмы пока на самолете и летай так же быстро. А потом, глядишь, и до "тарелок" дело дойдет. Знать бы еще, как "им" удается мгновенно исчезать и появляться?…

— Хотите под занавес еще один парадокс? — улыбается в ответ Авраменко. — Их в квантовой теории, как вы убедились, хватает. А ведь мы опираемся именно на нее, пытаясь разобраться с электронными волнами. Есть, к примеру, такая гипотеза: все предметы, которые нас окружают, да и мы с вами,- это не более чем "область высокой концентрации волн". И оказалась она в данном месте лишь благодаря определенным условиям. А вдруг можно создать такие условия, что эта самая "область" сконцентрируется где-нибудь в другом месте? И мы с вами мгновенно окажемся, скажем, за миллионы километров отсюда…

— Пошутил он, что ли? — подумала я, уже попрощавшись. — Хотя, кто знает…