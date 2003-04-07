Синергетика – "палочка выручалочка" Человечества?

Выход из жизненной ситуации, когда после длительного пути понимаешь, что оказываешься в тупике и проделанный путь завел тебя совсем не туда, куда хотелось, а привел к вредным незапланированным и опасным последствиям, всегда очень болезненный. Потому что сопровождается крахом привычных представлений, оказавшихся иллюзиями. Иллюзии проходят, остаются непредвиденные последствия и неопределенность, требующая принятия новой программы действий.

В зависимости от уровня нравственного развития, темперамента, характера последствий и условий в создавшемся "тупике", человек может реагировать по разному: продолжать "биться головой о стену", предаться "пиру во время чумы" или после горьких раздумий приступить к движению в новом направлении. Для целого общества, оказавшегося в такой ситуации болезненность последствий и инерционность принятия новых программ существования усиливается во много раз, последствия могут носить глобальный, планетарный и, увы, необратимый характер.

Развитие общества в ХХ веке привело население планеты к такому тупику — глобальному планетарному кризису развития. К счастью, кроме "битья о стену" и "пира" научная общественность после горьких раздумий и нескольких попыток (первой была экология) предложила для выхода из кризиса человечества — синергетику — программу междисциплинарного объединения знаний.

Человечество Земли на чаше весов

Конец века стал эпохой горького отрезвления "физиков" — ни ракеты, ни ядерные реакторы, ни суперкомпьютеры, ни миллионы новых товаров, выброшенных на рынок, оказались не в состоянии дать не только спокойствие, гармонию, надежду на светлое "завтра", но и просто обеспечить сытое и безопасное "сегодня".

В самом деле, ученые снабдили политиков оружием, способным многократно уничтожить все живое на планете, однако не выяснили, как от него избавиться и что следует делать дальше. Они дали новые источники энергии и проблему уничтожения радиоактивных отходов вкупе с вполне реальной угрозой ядерного терроризма. Они подарили миру антибиотики, спасли миллионы жизней, но тем самым ускорили естественный отбор в мире микроорганизмов. И это привело к появлению штаммов, устойчивых ко всем созданным препаратам. Появились глобальные проблемы в окружающей среде: озоновая дыра, перспектива глобального потепления, гибель огромных массивов тропических лесов. Встревоженные ученые, разделяющие их озабоченность политики. Но разделяющие не настолько, чтобы договориться о чем-нибудь конкретном. Тупик "устойчивого развития". Медаль почему-то всегда имеет оборотную сторону.

Однако гораздо опаснее другое. Отставание нравственных императивов от уровня технологии. Создатели первых подводных лодок полагали, что их оружие будет настолько страшным, что войны прекратятся. Но они ошиблись. Судьба Хиросимы, недавние бомбардировки в центре Европы с целью "преподать урок" сербам и многие другие трагедии, как выяснилось, ничему не учат. Не меняют императивов.

Закрывать глаза на будущие проблемы и опасности удобно, приятно, хотя и небезопасно. На гамлетовский вопрос "быть или не быть?" очень хочется ответить: "Быть!". Но это сегодня оказывается очень непросто.

Взгляды многих специалистов, занимающихся глобальными проблемами, на этот вопрос часто оказываются близки или совпадают. Большинство из них на первое место ставят проблему бедности и неравенства в потреблении ресурсов Земли. Вот несколько характерных оценок.

"С одной стороны, богатая часть населения (15 %) потребляет более трети питательных веществ и более половины энергии, вырабатываемой на Земле. С другой стороны, по-видимому, четверть населения Земли, по крайней мере, в определенные сезоны года, голодает. Более одной трети живет в странах, где детская смертность выше чем 1 из 10", — пишет редактор журнала "Environment" У. К.Кларк.

"Мировая экономика требует все большего количества сырья. Но при этом происходит резкое размежевание стран по его потреблению. Так, если в США в 1991 г. на каждого человека приходилось 2613 кг нефти, то в Индии — 62 кг, Эфиопии — 14 кг, а в Заире — лишь 10 кг. Примерно так же обстоит дело и с другими видами сырья. Если бы развивающиеся страны попытались приблизиться к существующему в США экономическому уровню, то добычу разных видов сырья пришлось бы увеличить в 75-250 раз. А это означает, что в ближайшие два десятилетия природные ресурсы Земли могут быть полностью исчерпаны", — утверждает директор Института социально-политических исследований РАН академик Г. В. Осипов.

В недавно вышедшей книге "Земля на чаше весов" вице-президент США А. Гор высказывает мнение о тупике, в который завела американское общество "рыночно-потребительская цивилизация", подводящая сейчас всю планету к опасной черте.

Создается впечатление, что человечество в шестидесятые годы неверно прошло точку бифуркации. Оно не изменило вовремя императивов развития. Общие цели и стабильное будущее оказались принесены в жертву сиюминутным политическим выгодам и предрассудкам ушедшей эпохи.

Нам довелось застать времена большого оптимизма. Сначала по поводу управляемого синтеза в магнитных ловушках. Потом по поводу лазерного термояда. Роскошные международные конференции, блеск в глазах первокурсников, которые хотели заниматься именно этим.

Прекрасные доклады, в которых убедительно доказывалось, что альтернативные источники (ветер, приливы, тепло Земли) серьезной альтернативой не являются. Потом оптимизма поубавилось, энтузиазм пропал, а проблема осталась.

На Физтехе в свое время объясняли, что все проблемы можно разделить на технические и научные. Решение технических проблем существует и, вложив достаточно много денег, его можно получить. С научными проблемами все иначе. Их решение может как существовать, так и не существовать.

С проблемами энергетики, видимо, произошла ошибка. Их приняли за технические, в то время как они являются научными. Отходы атомных станций заставили вспомнить о совершенно иных временных масштабах. Некоторые из отходов будут представлять опасность на временах порядка тысячелетий. Недешево приходится платить за сегодняшнее благополучие. Мы с легкостью нарушаем законы природы, по которым все живое управляется чувством голода и опасности.

Каждый день тратятся невосполнимые ресурсы — уголь, нефть, газ. Не будем драматизировать ситуацию, но даже по оптимистическим оценкам, человечество за один год сжигает огромное количество ископаемого топлива, на производство которого природа затратила миллионы лет. Общее потребление энергии в мире возросло с 21 ЭДж в 1900 г. до 318 ЭДж в 1988 г. (Один эксаджоуль равен 1018 джоулей, или количеству тепла, получаемого при сжигании 27 млн. кубометров сырой нефти.) Из них 38 % промышленного потребления топлива приходится на долю нефти, 20 % приходится на долю природного газа и около 30 % — на долю каменного угля, который является "грязным" топливом, добыча и сжигание которого могут наносить большой вред окружающей среде. Львиную долю остальной энергии дают атомные электростанции. Однако при современном уровне потребления, как утверждают эксперты, нефти хватит на 35 лет, а каменного угля на 206 лет. Но, если иметь в виду прогноз темпов потребления для 2030 года, когда на Земле будет жить около 10 млрд. человек, эти сроки сократятся до приблизительно 29 лет.

Иными словами, энергетику ждут большие перемены. Требуется решение весьма сложных проблем улучшения ресурсной базы в очень небольшие сроки.

На первый взгляд, кажется, что решение проблемы существует. Сейчас объем производимой и используемой на Земле энергии не превышает одной десятитысячной доли энергии, приходящей от Солнца. Создаем системы в космосе, способные поглощать намного больше энергии, решаем проблему ее транспортировки — и в розетках на планете по-прежнему течет переменный ток напряжением в 220 вольт.

Но весьма возможно, что мы уже с растущей скоростью удаляемся от равновесия. Если мы решим больше потреблять, то сначала надо подумать, что делать с тепловыми отходами. Прикинуть, сможем ли мы устойчиво поддерживать новый тепловой баланс Земли. Да и вообще это хорошая привычка физиков — сначала подумать, а потом сделать. Другими словами, есть еще одна неплохая задачка для всей нашей цивилизации.

Но если в розетках не будет тока, то нам придется не только добывать огонь трением и делать каменные рубила, но и вспоминать многое другое из времен неолита.

Становится ясно, что путь технологической цивилизации, по которому человечество уверенно шагало последние четыре века, подошел к концу, что с такими стереотипами массового сознания нам попросту не выжить. Нетрудно предположить, что в XXI в. от многих привычных вещей придется отказаться, как в сфере технологии, так и в области идеологии, морали, основополагающих представлений о человеке. Возможно, XXI в. войдет в историю как начало эпохи Великого Отказа.

Естественные науки долго разбирались как устроена природа и как поставить на полку новый товар в огромном "универсаме" технического прогресса. Но сделает ли все это жизнь одних людей счастливой, а других хотя бы терпимой? Про это их не спрашивали, а значит, и отвечать на такие вопросы не научили.

"Физики" и "лирики" по отдельности не выдержали экзамена в XX веке. В следующем веке его придется сдавать вместе. В конце нашего века междисциплинарный синтез, направленный на выработку новых императивов развития, технологий выживания, идеологии ХХI в., стал не игрой ума, не академической программой, родившейся в кабинетной тиши, а насущной необходимостью.

Для решения всех обрисованных проблем недостаточно усилий инженеров и математиков, политической воли и продуманной стратегии. Принципиальными становятся вопросы, что и как быстро люди готовы понять и принять, как изменится их восприятие мира и себя, какие смыслы и ценности можно и нужносохранить, а от чего придется отказаться.

Встает задача представить варианты будущего, "спроектировать" его и понять, какой человек может в этом будущем жить. Вновь встает проблема "нового человека". Придется не только "возлюбить ближнего", но и "возлюбить дальнего" гораздо в большей мере, чем в предшествующие эпохи. Лучше этой задачей заняться раньше, чтобы культура, идеология, религия и политики успели подстроиться к новому будущему. Чем позже человечество возьмет на себя ответственность за свою историю, тем уже будет коридор доступных ему возможностей.

К сожалению, на решение многих глобальных задач отпущено немного времени. Поэтому научному сообществу, вероятно, придется заняться изучением структуры нашего незнания и выделением ключевых задач, решение которых помогло бы человечеству выжить. Решение большинства ключевых проблем связано с междисциплинарными исследованиями, получившими современное развитие под флагом новой научной программы — синергетики. Эти исследования позволяют избегать ситуаций, в которых погоня за локальным выигрышем, предлагаемым специалистами в конкретной области, оборачивается глобальным проигрышем, за который приходится расплачиваться всем.

Что делать?

Без сгущения красок, описанная выше картина современного развития Человечества выглядит, по меньшей мере, непривлекательной, если не сказать угрожающей. Невольно возникает вопрос: "Как до этого дожили?" и "Что делать?".

Анализ показывает, что история развития человеческого мировоззрения проходила в непрестанной борьбе между идеализмом и материализмом. В разные периоды развития побеждало то духовное начало, то материальное. Последним историческим этапом развития в этой борьбе (с ХY века) стал антропоцентризм, который можно назвать агрессивным материализмом "с человеческим лицом", подразумевающий всесилие человека в развивающемся мире. Что дало интенсивный толчок в развитии естественных и технических наук и привело Человечество к тому состоянию, в котором мы сейчас находимся.

При этом во все времена развития Человечества кроме двух агрессивно непримиримых противоположных направлений всегда существовали представления о неразрывном единстве этих двух начал: духовного и материального. Эти представления не навязывались, до них человек доходил сам. Люди с такими представлениями объединялись в специальные общества для посвященных, где при определенном духовном развитии они могли расширить свои знания о Единстве Мира. Наука, объединяющая древние знания посвященных, устанавливающая Единство Всего в Одном и Одного во Всем, открывающая основные принципы связи духовного и материального с Космическим Целым и со всеми существами и частями видимого и невидимого Мира, называется эзотерика или оккультизм.

Современной попыткой перейти от конфронтации между материальным и духовными началами, к сотрудничеству и единению, стала научная программа под названием — синергетика.

Конечно, к сожалению, на такое междисциплинарное единение науки пошли не от хорошей жизни, а скорее от безысходности найти выход из создавшегося кризиса развития Человечества. Увы, следует констатировать, что под знаменами естествознания у "всесильного" человека-творца, без надлежащего духовного развития, ничего не получилось.

Что такое синергетика

Мы уже немного разобрались: чего все ждут от синергетики. Попробуем теперь разобраться, что сейчас на самом деле синергетика из себя представляет. Сможет ли она оправдать наши ожидания по выходу из кризиса и если: да, то, как ей помочь.

Несмотря на короткую историю существования и развития из синергетики уже успели сделать "идола", не успев дать ясного определения целей и задач синергетики, во всю обсуждают вопросы постсинергетики. Каждый видит в синергетике то, что ему хочется видеть или нужно в данный момент.

Понятие синергии со времен Платона означает объединение человеческой и божественной энергии. Каждое глобальное понятие еще философами Средневековья рассматривалось как двуосмысленное — носило профанный и сакральный смысл.

Современный "профанный" смысл термина синергетика, был предложен Г. Хакененом. Этот термин акцентирует внимание на согласованности взаимодействия частей при образовании структуры как единого целого. А под синергетикой подразумевается наука, занимающаяся изучением процессов самоорганизации и возникновения, поддержания, устойчивости и распада структур самой различной природы, на основе методов математической физики — "формальных технологий" (качественные методы анализа нелинейных дифференциальных уравнений, методы исследования диссипативных структур, автоволновых процессов, теории странных аттракторов, теории фракталей, русел и джокеров и т. п.).

Как иронически метко заметил Юрий Нечипоренко: "Амбиции физиков давно известны — они себя представляют в науке чем-то вроде спецназа. Подобно тому, как многие молодцы из спецназа подались прямиком в террористы, целые команды физиков двинулись завоевывать новые территории в науке. Одна из таких специальных команд, вооружившись уравнениями в частных производных подалась в философию…

Синергетик пришел в философию, как сантехник — в дом с прохудившейся канализацией и неисправным водопроводом. Он собрал жильцов, достал разводные ключи и начал ими потрясать. Произведен фурор — реклама ключей удалась на славу. Сантехник ушел, сорвал аплодисменты. А как же канализация и водопровод? Никак. До ремонта дело не дошло. Между синергетикой и философией такая же связь, как между рекламой и делом. Синергетики уверены, что философы должны преклоняться перед их инструментарием — речь идет о культуре математического моделирования. Модели начинают играть роль новой мифологии, в них надо верить, как верят в Бога, как верили в Маркса".

С этими высказываниями нельзя не согласиться, если учесть к чему уже привел такой оторванный математический подход в теоретической физике. Победа профанного подхода в синергетике не совсем то, что от нее ждали. Голоса сторонников настоящего полного единения науки видимого и невидимого Миров, пока очень слабы, также как и голоса сторонников реформирования основ ортодоксальной теоретической физики, признающих существование реальной сплошной мировой среды (эфира, физического вакуума и пр.). Частицы такой среды лежат в основе всех материальных образований и физических полей, все проявления которых легко описываются гидромеханическими динамическими моделями.

Математическую теорию формообразования устойчивых структур материи, успешно разработал Лауреат Нобелевской премии Бакминстер Фуллер (R. Buckminster Fuller). С помощью своей тетраэдрической системы координат он создал геометрию объединения реальных устойчивых структурных элементов Природы от молекул до Галактик и назвал эту науку — синергетика.

Возможности этих разработанных подходов могут лечь в основу при создании реальной физической единой теории и при желании снять проблемы топливной энергетики, являющиеся больше политическими, чем техническими и требующими политического решения вопроса, впрочем, как и вся теоретическая физика. Если фундаментальные открытия держат в секрете и даже Российская академия наук о них не знает и не может добиться права на экспертизу таких военных НИОКР. А закрытое постановление Академии наук СССР (1964г.), запрещающее критику теории Эйнштейна, никто официально не отменял. То кризис, в котором мы сейчас находимся, является следствием только финансово — политического диктата в науке и обществе с начала ХХ века, а не технической проблемой. Это возмущает, но и обнадеживает, — значит, выход есть! И перед нами "техническая", а не "научная" проблема.

В таком положении есть все основания полагать, что "палочка выручалочка" не сработает и "младенца" могут "выплеснуть". Выхолащивание первоначального значения термина "синергетика", употребление термина как дань модному увлечению, превалирование профанного над сакральным содержанием, продолжение борьбы, а не единение физиков и философов, отсутствие политической воли и кардинальных реформ в теоретической физике, таит в себе опасность скорой дискредитации и быстрого, хотя и незаслуженного забвения, и как следствие топтание на месте в деле выхода из кризиса Человечества или, еще хуже, вероятность в очередной раз в точке бифуркации опять пойти не тем путем, под влиянием, чей то политической воли…

Владимир Бердинских