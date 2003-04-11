Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Инна Новикова

Цена доверчивости: атомная гонка на выживание

Эврика » Изобретения

Уран для первой советской атомной бомбы добывался под носом американцев.

Цена доверчивости: атомная гонка на выживание

Холодная война началась с атомной гонки на выживание. Американское показательное выступление в Японии произвело должное впечатление. Ведомство Берии, посвящённые учёные и инженеры, а вместе с ними и остальной непосвящённый СССР, напрягаясь изо всех сил, делали свою атомную бомбу. Поначалу не было ничего, прежде всего основного "рабочего тела" бомбы — урана. Обнаруженные после усиленных поисков урановые месторождения в Узбекистане оказались слишком бедны и трудноразрабатываемы. Атомный проект растягивался на десятилетия, а времени у страны не было. Сталин заметно нервничал, Берия обещал всех расстрелять… И вдруг нежданная, невероятная удача — найдены богатые залежи урана. И где! В Саксонии, в советской зоне оккупации Германии, под боком у американцев…

Немецкие и голландские художники прежних веков, получившие в своё распоряжение "жёлтую руду" из горных выработок и готовившие из неё краску, разумеется, не подозревали, что имеют дело с радиоактивной "урановой смолкой", интенсивно переработанной в особых природных условиях. Именно поэтому, кстати, некоторые картины старых мастеров "фонят".

После открытия на рубеже XIX-XX веков явлений радиоактивности стало известно доподлинно, что уран здесь есть. Ведь многочисленные водные источники Рудных гор оказались очень богаты радоном — газом, образующимся в результате непрерывного разложения радия, содержащегося главным образом в урановых рудах.

Вокруг наиболее крупных радоновых источников возникли курорты с водолечебницами, радоновые ванны стали применять чуть ли не от всех болезней, не подозревая о последствиях радиации.

О радиоактивных рудах в Саксонии, разумеется, знали немецкие геологи, которые по заданию нацистских властей искали сырьё для германского секретного оружия в начале войны. Радиометров тогда ещё не было, поиски руд проходили визуально. На поверхности урана не нашли, а высокая концентрация радона в воде источников привела искавших к выводу, что вся масса урановых коренных руд уже "разложилась", перейдя в газовую, радоновую фазу. Поиски прекратили, а Рудные горы объявили неперспективными для атомного проекта. Вскоре и сам проект, как слишком "долгоиграющий", был Гитлером задвинут.

Американцы и британцы наскоро покопались в горах и внимательно — в архивах Третьего рейха. Наткнувшись на заключение немецких геологов, расслабились и поэтому на Ялтинской конференции в феврале 1945 года согласились махнуться с Советским Союзом не глядя: Саксонию на западную часть Большого Берлина.

Забавно, что русские тоже не сразу поняли, какое счастье привалило. В 1946 году из СССР приехала авторитетная экспертная комиссия, дабы ещё раз проверить Рудные горы на уран. Коллективное заключение маститых специалистов Москвы и Ленинграда подтвердило отрицательные выводы немецких геологов. Главным аргументом опять служило слишком высокое содержание радона в водных источниках, как бы само собою отрицающее наличие большого количества первичных урановых руд.

Трудно упрекнуть высокую комиссию в некомпетентности, тогда ещё не были известны столь крупные урановые месторождения, которые даже при сильном истечении радона оставались бы промышленно состоятельными.

Об открытии залежей урана в Рудных горах Саксонии существует легенда, которую мне рассказали еще в ГДР в 1953 году геологи, приехавшие туда на работу раньше меня. Отрицательному заключению советских экспертов не поверил некий генерал Мальцев, служивший в оккупационных войсках в Саксонии. Генерал вроде бы имел в прошлом геологическое или горняцкое образование и, видимо, помнил о старом правиле рудокопов — "ищи руду возле руды". Заручившись поддержкой в верхах, он решил пройти поисковую шахту, и она неожиданно вскрыла богатейшие и к тому же легкообогатимые запасы урана. Говорят, что Мальцева наградили и срочно отправили в Союз на другое место работы, а шахту строжайше засекретили.

Вскоре на базе открытых в Саксонии, а затем и в Тюрингии урановых месторождений родилось советско-германское акционерное общество "ВИСМУТ". В первые годы его деятельности все руководящие должности в правлении общества и на его "объектах" — кустах рудников, самих рудниках, обогатительных фабриках и лабораториях — занимали советские учёные-технологи. Рабочими же были исключительно немцы. Лишь с середины 50-х годов среди инженерно-технического персонала стали появляться немецкие специалисты, главным образом из числа выпускников советских вузов.

После окончания спецфакультета Московского геолого-разведочного института в 1953 г. я получил назначение участковым геологом на один из рудников Саксонии. Наш рудник отрабатывал лишь часть месторождения, которое в числе других составляло огромное рудное поле, состоявшее из серий протяжённых крутопадающих жил. Рудным веществом являлся минерал уранинит (он же — "урановая смолка"). Очищенную от примесей "смолку" мы прямо под землей складировали в железные ящики, которые потом вагонами отправлялись в СССР. Руда, смешанная с пустой породой, сначала поступала на местные обогатительные фабрики, а концентрат тоже направлялся в Союз.

В процессе горных работ "всплывали" поразительные вещи. Например, оказалось, что старые курортные посёлки с радоновыми ваннами Обершлемма и Нидершлемма стояли прямо на рудном поле. При сносе зданий, просевших в результате отработки недр, я своими глазами видел, что фундаменты многих из них покоились на зачищенных ураноносных жилах. Говорят, лечение здесь многим поправляло здоровье…

После двух лет работы на руднике меня перевели в Центральную минералогическую лабораторию. Кроме текущей работы, я должен был пополнять минералогический музей "ВИСМУТа" и фактически им заведовал, будучи ещё и экскурсоводом для именитых гостей.

Как-то в 1955 году, в конце рабочего дня, меня вызвал начальник лаборатории и попросил отобрать на завтра штук 8-10 красивых образцов нашей руды размером не больше ладони.

— Приехал Молотов. Да, да, тот самый. Покажешь ему образцы. Я расскажу в общем, а если Вячеслав Михайлович что спросит — ответишь. Смотри не жми ему руку сильно!

В наш музей поставлялись все наиболее эффектные образцы урановой руды, и я не удержался — завернул двадцать штук поинтереснее. Утром следующего дня раскладываю экспозицию на круглом столе в дальнем конце гигантского кабинета генерального директора "ВИСМУТа". (Это парадный зал бывшего магистрата г. Зигмара, пригорода Карл-Маркс-Штадта, ныне — снова Хемнитц.) Наконец дверь приоткрывается, и меня манят пальцем занять своё место. Из дальнего угла к столу с образцами направляется группа из 6-7 человек и останавливается от него в пяти шагах. Оттуда явно плохо видно, и я приглашаю группу подойти поближе. Предложение повисает в воздухе, а мой начальник начинает рассказ о типах "наших" руд. Проходит не более трех минут, как Молотов берёт за локоть докладчика и перебивает его:

— Да, оч…ень инт…интересно, спасибо.

Затем протягивает мне руку, благодарит и быстро уходит в другой конец зала, за ним и все остальные. Мой начальник шепчет мне:

— Быстро сворачивайся!

На следующее утро он меня пожурил:

— Ну зачем так много принёс руды? Меня и Вячеслав Михайлович неспроста так быстро прервал — он же испугался радиации!

Мы оба снисходительно улыбаемся. Ведь нам многократно объясняли, что дозы облучения, которые мы получаем при работе с урановыми рудами, не опасны, они — ниже нормы. Однако, похоже, что для людей разных категорий существовали разные нормы!

Вскоре московские центральные газеты опубликовали "Коммюнике о пребывании первого заместителя председателя Совета министров СССР тов. Молотова В. М. в Германской Демократической Республике". Там, в частности, говорилось о посещении Молотовым предприятий советско-германского акционерного общества "ВИСМУТ". Это было первое упоминание о "ВИСМУТе" в открытой советской печати, и оно нас, запуганных строгой секретностью, изумило.

Гораздо позже я узнал, какую роль сыграл уран, добытый в Рудных горах, для создания советской атомной бомбы.

Справка

Рудные горы — стариннейший рудный район Европы. Горы раскинулись от южной части германской земли Саксония до северной части Чехии. Со средних веков здесь, в невысоких кряжах, отрабатывались многометалльные месторождения. Они неоднократно описаны в литературе, и в том числе — в знаменитом труде известного рудознатца эпохи Возрождения Георга Агриколы "О горном деле…". Добывались находившие практическое применение серебро, свинец и некая "жёлтая руда", из которой изготавливалась первоклассная жёлтая краска, высоко ценимая художниками. Попутно извлекаемые руды висмута, цинка и других металлов не находили спроса. Технические и технологические особенности прошлого позволяли отрабатывать только окисленные руды, залегающие в верхних частях месторождений, поэтому горный промысел в районе практически прекратился уже в XVIII веке.

Николай Биндеман

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Темы ссср
Новости
WP опубликовала фейк о разгроме 200-й бригады ВС РФ из-за ошибки в переводе
Песков: Кремль будет раз ознакомиться с предложениями Киссинджера
Бои у Соледара: танкисты ЛНР поддерживают штурмовые группы
Нарколог Холдин призвал разбавлять вино водой для сохранения здоровья
Историк-расчленитель Соколов в колонии работает библиотекарем
Врач О’Нил одобрила совет запивать витамины электролитным напитком при похмелье
Садальский: "Пугачёва у нас монстр, чудовище!"
В Офисе Зеленского Подоляк вновь призвал Запад ускориться в передаче ПВО Украине
В Солнечногорске умер лежавший в коме из-за ошибки врача мальчик
ФИФА не разрешила Зеленскому выступить перед финалом ЧМ по футболу
Популярное
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I

Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.

Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ
Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк Пока гадим на "Вечный огонь", в учебниках истории мы не победим Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская
Главком ВСУ Залужный заявил о новом наступлении войск ВС РФ на Киев в 2023 году
NDP: Качиньский представил план возврата с Украины исторических земель Польши
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Последние материалы
Экстрасенс: ситуация на Украине изменится из-за конфликта Байдена и Зеленского
Британец Гарнетт и украинская беженка Каркадым снова вместе
Удары 16 декабря и заявление Медведева обозначили новый этап СВО
Образованные люди занимаются колдовством, потому что на них никто не подумает
Цена доверчивости: атомная гонка на выживание
"Аномальщина" близ Златоуста
Соловьёв припомнил Стрелкову его связи с Навальным* и Гордоном**: Пошёл вон!
Гастроэнтеролог Поташева: причиной боли в пояснице может быть панкреатит
Актёр Берда назвал причину ссоры с Ахеджаковой
Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о смене тактики ВСУ в ходе СВО на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников