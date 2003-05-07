Ядерные отходы отправят к ядру Земли?

"Финны обогнали Россию в области технологий обращения с облучённым (отработанным) ядерным топливом и радиоактивными отходами", — признался министр атомной энергетики РФ Александр Румянцев во время одного из визитов в Хельсинки.

Ввозить или не ввозить, хоронить или перерабатывать, и как именно — горячие споры "зелёных" и атомщиков идут не первый год. Что ж, изучение опыта зарубежных коллег — дело полезное. Между тем у нас в стране давно пылится невостребованный, но весьма изящный проект избавления мира от радиоактивного мусора.

Проект "Горячая капля"

На первый взгляд — чистая "жюльверновщина": взять скопом высокоактивные отходы и отправить… на сотни километров в глубь планеты. Cверхглубокую скважину бурить не придётся. Если собрать вместе около ста тонн радиоактивного "мусора" и поместить в вольфрамовый шар диаметром в несколько метров — это сооружение само собой разогреется до 1200 градусов по Цельсию. Температура плавления горных пород куда ниже. Шар утонет в Земле как горячий утюг в горе сливочного масла.

Проект "Горячая капля" родился в Институте теоретической физики более тридцати лет назад (авторы — Алексей Бялко — учёный секретарь ИТФ и директор института академик Игорь Халатников). И что же, авторов похвалили за спасение человечества?

Первыми откликнулись экологи: "Да вы что, ребята, где гарантия, что всё это не рванёт? Да и без взрыва излучение составит тысячи рентген! Какая же страна в здравом уме выделит для вашего мероприятия участок?"

Хорошо, решили физики, усовершенствуем проект. Бурим скважину диаметром сантиметров двадцать. На глубине несколько километров взрываем небольшой заряд — получается полость метров в пять. В неё-то и сгружаем радиоактивные отходы: разогревшись, они сами начнут просачиваться вниз капля за каплей. Там, на большой глубине, уже нет почвенных вод, которые могли бы вынести отходы на поверхность.

Как сто тонн отходов просунуть через дырку диаметром 20 см? А их надо упаковывать в маленькие капсулы. Часть капсул следует напичкать поглотителем нейтронов с таким расчётом, чтобы ни при каких условиях под землёй не началась неуправляемая цепная реакция.

На этот раз учёных похвалили. Но вдруг выяснилось, что похожую идею ещё в конце 1950-х выдвигали двое французских "секретных физиков" на закрытой сессии НАТО. Тогда дело ограничилось разговорами. Да и у нас атомщики пошли по другому пути.

"Театр военных действий" сегодня

Сегодняшние события вокруг отработанного ядерного топлива и ядерных отходов напоминают боевые действия с участием сразу нескольких сторон. Вкратце "театр военных действий" выглядит так.

Минатом России мечтает заработать много денег на ввозе отработанного ядерного топлива на переработку. Пока к нам ввозят облучённое топливо из Болгарии (по цене 620 долл. за кг. — Здесь и далее данные на 2003 год) и Украины (350 долл. за кг), ведутся переговоры с Венгрией. В прошлом году Минатом заработал на этом 50 млн долл., причём четверть этой суммы пошла на региональные экологические программы.

Но это мелочи. 80% отработанного ядерного топлива в мире находится под контролем США. А главные игроки на рынке переработки топлива — Англия и Франция. Перерабатывают его и японцы.

Вклиниться в эту схему непросто. По некоторым данным, не признаваемым, впрочем, официально, янки намекают нашим ядерщикам — если "кинете" иранцев с их Бушерской АЭС, дадим и вам заработать.

На этом фоне "зелёные" то ложатся на Красной площади в знак протеста против ввоза ядерных материалов, то создают с Минатомом рабочую группу по анализу всех деталей этого самого ввоза.

Как будет развиваться ядерная технология

Это бои местного значения. Важнее понять, как вообще будет развиваться ядерная технология. Минатом России ратует за так называемый замкнутый топливный цикл. Собственно, по этому пути идут и другие "атомные" государства. Из облучённого на АЭС топлива выделяют плутоний, который опять идёт в ядерную "топку" (поэтому отработанное топливо атомщики называют "отложенным капиталом"), а "фонящие" остатки хранят до тех пор, пока не станет возможной так называемая промышленная трансмутация: в специальных реакторах высокоактивные элементы, как в тигеле алхимика, превращаются в низкоактивные. Хотя ядерную трансмутацию исследуют уже почти четверть века, она пока так и не дошла до реальных промышленных масштабов — дорого.

Так или иначе — отходы всё равно образуются. Куда их девать? В районе суперсекретного некогда города Челябинск-70 (ныне Озёрск), где был построен реактор, давший плутоний для первой советской атомной бомбы (см. "Алфавит" № 38, 2000 г.) действует единственный в стране завод "Маяк" по переработке и захоронению ядерных отходов. Их там "остекловывают": в печи расплавляют стекло, добавляют высокоактивный "мусор" и остужают. Получаются полупрозрачные цилиндры. Для пущей сохранности стеклоблоки помещают в металлические контейнеры, которые затем ещё и заливают бетоном. А уж бетонные блоки прячут под землю.

Получается вроде неплохо. Но это, во-первых, дорого. А во-вторых, завод "Маяк" отработал 25 лет — оборудование изношено донельзя, и "заплатки" проблему не решат. У Минатома есть программа реконструкции "Маяка", нет лишь денег на её реализацию. К тому же нужно учитывать печальный опыт заокеанских коллег.

Некоторое время назад в США ухлопали миллиард долларов на строительство подобного хранилища. Только поместили в него первую партию отходов — возьми и случись землетрясение. Конструкция и не выдержала. Тогда американцы задумали ядерный супермогильник с гарантией целостности хотя бы на сто тысяч лет — глядишь, за это время человечество придумает, как быть дальше. Вместить он должен был около 90 000 т отработанного топлива — всё, что накопили за полвека атомной энергетики в США. Подобрали подходящую гору на месте бывшего атомного полигона в Неваде. Гора Яка только что не звенела: сложена из твёрдых силикатных пород, крепка, как сейф.

Однако власти штата не торопились. Посчитав, что соседство с ядерной свалкой отпугнёт денежных гостей игорного Лас-Вегаса, пригласили с проверкой независимых экспертов, представьте себе — из России. Дотошный геолог Юрий Дублянский доказал, что выбранная гора даже при нынешних геологических и климатических условиях не гарантирует стопроцентной сохранности отходов. А за 100 000 лет и климат, и тектоника недр могут ещё ого-го как измениться.

Недавно и наш Минатом отказался от проекта ядерного могильника в вечной мерзлоте на Новой Земле. Хотя в своё время этот проект одобрили Минприроды и независимые иностранные эксперты. Климатологи не исключают, что при нынешних темпах глобального потепления вечная мерзлота на Новой Земле через столетие может превратиться в болото.

Тем временем проект "Горячая капля" продолжает развивать на чистом энтузиазме группа наших учёных под руководством академика РАЕН, доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией сравнительного изучения Земли и планет Института физики Земли РАН Олега Хаврошкина. Появились сомнения: нужно ли отправлять радиоактивную дрянь столь глубоко под землю? Вдруг завтра эта "посылка" окажется ценнейшим сырьём? Пожалуйста — разработана методика "промежуточного" захоронения в слоях каменной соли. Надёжно, на века, но так, чтобы можно было достать, ежели чего. Технология захоронения — ноу-хау.

Технологию "Горячей капли" можно было бы продать за рубеж. Пусть там и "топили" бы свои отходы в недрах земли. А мы уж как-нибудь разберёмся со своими. Одно настораживает — ввоз облучённого топлива может оказаться для Минатома доходнее…